Panduan Tiket Piala Dunia 2026 di Los Angeles: Jadwal SoFi Stadium, tiket menit-menit terakhir, dan denah tempat duduk

Para penggemar sepak bola yang akan berkunjung ke Kota Malaikat dalam beberapa pekan mendatang akan disuguhi pengalaman yang luar biasa. Terletak di Inglewood, pinggiran kota Los Angeles, SoFi Stadium akan menjadi tuan rumah total delapan pertandingan selama turnamen Piala Dunia 2026, termasuk dua laga fase grup timnas AS (melawan Paraguay dan Turki).

Dengan 48 tim yang akan bersaing memperebutkan gelar juara Piala Dunia, turnamen ini akan berlangsung pada bulan Juni dan Juli di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Untuk alasan sponsor, venue ini akan disebut sebagai ‘Los Angeles Stadium’ selama Piala Dunia.

Baik Anda berencana menonton pertandingan atau sekadar ingin menjelajahi venue saat berada di kota, GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk pengalaman yang lancar dan berkesan.

Pertandingan Piala Dunia 2026 mana saja yang akan digelar di SoFi Stadium?

Tanggal Jadwal Pertandingan Tempat/Lokasi Tiket Jumat, 12 Juni Amerika Serikat vs Paraguay (18.00 PT) SoFi Stadium (Inglewood, Los Angeles) Tiket Senin, 15 Juni Iran vs Selandia Baru (18.00 PT) Stadion SoFi (Inglewood, Los Angeles) Tiket Kamis, 18 Juni Swiss vs Bosnia dan Herzegovina (12.00 PT) SoFi Stadium (Inglewood, Los Angeles) Tiket Minggu, 21 Juni Belgia vs Iran (12.00 PT) Stadion SoFi (Inglewood, Los Angeles) Tiket Kamis, 25 Juni Turki vs Amerika Serikat (19.00 PT) SoFi Stadium (Inglewood, Los Angeles) Tiket Minggu, 28 Juni Babak 32 Besar: Juara Kedua Grup A vs Juara Kedua Grup B (12.00 PT) SoFi Stadium (Inglewood, Los Angeles) Tiket Kamis, 2 Juli Babak 32 Besar: Juara Grup H vs Runner-up Grup J (12.00 PT) SoFi Stadium (Inglewood, Los Angeles) Tiket

Jumat, 10 Juli

Perempat Final: TBC vs TBC (12.00 PT)

SoFi Stadium (Inglewood, Los Angeles)

Tiket

SoFi Stadium akan menjadi tuan rumah total delapan pertandingan selama Piala Dunia FIFA 2026. Ini mencakup lima pertandingan babak penyisihan grup, dua pertandingan babak 32 besar, dan satu pertandingan perempat final.

Stadion serbaguna ini mungkin baru dibuka pada tahun 2020, tetapi telah menjadi tuan rumah berbagai acara olahraga dan hiburan besar. Selain pertandingan NFL reguler, stadion ini juga telah menjadi tuan rumah Super Bowl LVI (2022), WrestleMania 39 (2023), dan berbagai konser yang menampilkan beberapa artis terbesar dunia.

Cara membeli Tiket Piala Dunia Los Angeles di SoFi Stadium

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Seleksi Acak awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan utama melalui fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub . Ini sering kali merupakan pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Gambaran Umum SoFi Stadium

Kapasitas Piala Dunia 69.000 Tahun dibuka 2020 Tim Tuan Rumah Los Angeles Rams (NFL), Los Angeles Chargers (NFL) Alamat 1001 South Stadium Drive, Inglewood, CA 90301, Amerika Serikat Tiket Tiket

Apa itu peta tempat duduk Piala Dunia SoFi Stadium?

Peta tempat duduk resmi Piala Dunia untuk SoFi Stadium membagi venue tersebut ke dalam tingkatan tiket FIFA standar dan kategori layanan tamu, sebagai berikut:

Kategori 1 : Terletak di sepanjang sisi lapangan bagian bawah dan tengah yang strategis, menawarkan pemandangan lapangan yang paling dekat dan paling sentral.

Kategori 2 : Berada tepat di sebelah Kategori 1 di sepanjang sudut atas dan garis akhir bawah.

Kategori 3 : Mencakup bagian tengah hingga atas di belakang kedua tiang gawang dan bagian sudut atas.

Kategori 4 : Terletak di bagian dek atas tertinggi (tingkat 500), yang merupakan kursi paling terjangkau.

Hospitality / VIP Suites : Terletak di tengah-tengah suite tingkat Club eksklusif dan zona premium di tingkat lapangan.

Sejarah SoFi Stadium

SoFi Stadium dibuka pada tahun 2020 dan menempati lokasi bekas Hollywood Park Racetrack.

Tim NFL Los Angeles Rams dan Los Angeles Chargers adalah penyewa tetap SoFi, dan dalam konfigurasi American Football, stadion ini memiliki kapasitas 70.240 penonton.

Stadion ini dijadwalkan menjadi tuan rumah Super Bowl LXI pada Februari 2027, serta upacara pembukaan Olimpiade Musim Panas 2028.

Tidak mengherankan bahwa SoFi Stadium akan menjadi tuan rumah delapan pertandingan selama Piala Dunia 2026, karena stadion ini telah menjadi tempat sepak bola yang terkenal. Final Piala Emas CONCACAF 2023 (Meksiko 1-0 Panama) diadakan di sana, serta beberapa pertandingan selama Copa America 2024.

Kapasitas SoFi Stadium untuk Piala Dunia akan menjadi 69.650, karena dalam konfigurasi sepak bolanya, kursi di bagian sudut harus dilepas untuk mengakomodasi lapangan yang lebih luas sesuai standar FIFA.

Tim mana saja yang bermain di SoFi Stadium?

SoFi Stadium saat ini menjadi kandang bagi Los Angeles Rams dan Los Angeles Chargers yang terkenal di NFL.

Tim Liga Los Angeles Rams NFL Los Angeles Chargers NFL

Cara menuju SoFi Stadium

Transportasi umum

Cara paling efisien dan terjangkau untuk menuju SoFi Stadium dengan transportasi umum selama Piala Dunia adalah menggunakan Layanan Langsung Hari Pertandingan Piala Dunia LA Metro. LA Metro akan mengerahkan 300 bus tambahan untuk mengoperasikan layanan antar-jemput langsung tanpa henti ke stadion untuk delapan pertandingan, sehingga menghindari transfer reguler dan kemacetan lalu lintas pasca-pertandingan yang biasa terjadi.

Layanan antar-jemput ini gratis, artinya Anda hanya perlu membayar tarif kereta Metro standar sebesar $1,75 sekali jalan untuk mencapai pusat transit.

Perjalanan bus memakan waktu sekitar 15 menit. Bus akan menurunkan Anda di Lot S (Arbor Vitae/District Dr), dan Anda hanya perlu berjalan kaki selama 5-10 menit ke pintu masuk SoFi Stadium.

Dengan mobil

Jika Anda berencana bepergian dengan mobil ke SoFi Stadium, Anda harus membeli tiket parkir resmi secara online di JustPark, atau mengemudi ke area Park-and-Ride untuk naik shuttle ke pertandingan. Mengemudi langsung ke area stadion tanpa tiket parkir yang dipesan sebelumnya sangat tidak dianjurkan, karena Anda akan ditolak di perimeter keamanan FIFA yang ketat.

SoFi Stadium terletak di 1001 S Stadium Dr, Inglewood, CA 90301. Perlu dicatat bahwa lalu lintas di jalan tol utama seperti I-405 dan I-105 akan sangat padat pada hari-hari pertandingan Piala Dunia.

Tur berpemandu untuk SoFi Stadium

Tur Resmi Piala Dunia berlangsung di SoFi Stadium hingga 9 Juli. Tur berpemandu ini terbuka untuk umum, jadi Anda tidak perlu memiliki tiket pertandingan Piala Dunia untuk memesan tur ini.

Setiap tur yang dipandu oleh ahli ini berlangsung antara 90 menit hingga 2 jam dengan harga mulai dari $85+. Termasuk dalam paket ini adalah akses eksklusif ke ruang ganti pemain, zona media, suite korporat premium, dan terowongan bawah tanah pemain.

Tur Standar di Balik Layar juga tersedia, jika Anda berkunjung di luar waktu pertandingan. Tur berpemandu standar selama 60+ menit ini, mulai dari $56.

Tempat makan dan minum di dekat SoFi Stadium

Penggemar Piala Dunia yang menuju SoFi Stadium akan menemukan perpaduan yang luar biasa antara bar olahraga besar yang imersif dan restoran lokal legendaris, yang semuanya terletak tidak jauh dari venue.

Bar olahraga yang penuh energi, seperti Tom's Watch Bar, The MEETING SPOT, dan Cosm Los Angeles, semuanya berlokasi di distrik Hollywood Park yang mengelilingi stadion, menjadikannya pilihan yang mudah untuk minum sebelum dan sesudah pertandingan.

Bagi yang lebih suka menikmati warisan kuliner Inglewood yang kaya dan berkelas dunia, Anda juga tidak perlu pergi terlalu jauh. Cukup lihat di luar area parkir SoFi Stadium dan Anda akan menemukan tempat-tempat seperti Two Hommés (Afro-Centric), Dulan's Soul Food Kitchen (Karibia), Martin's Cocina y Cantina (Meksiko).



