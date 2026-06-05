Panduan Tiket Piala Dunia 2026 di Houston: Jadwal NRG Stadium, tiket menit-menit terakhir, dan informasi pertandingan

Houston, kita punya masalah. Tapi ini masalah yang menyenangkan—sejumlah bintang sepak bola kelas dunia akan memamerkan keterampilan apik mereka di lapangan Texas dalam beberapa pekan mendatang, dan kini Anda dihadapkan pada dilema memilih pertandingan Piala Dunia mana yang akan ditonton.

NRG Stadium, yang terletak beberapa mil di barat daya pusat kota Houston, akan menjadi tuan rumah total tujuh pertandingan selama turnamen Piala Dunia 2026, termasuk dua pertandingan grup Portugal dan dua pertandingan fase gugur.

NRG Stadium adalah salah satu dari 16 venue di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang akan menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia selama bulan Juni dan Juli, dengan 48 tim bersaing memperebutkan gelar tertinggi dalam sepak bola.

Karena alasan sponsor, venue ini akan disebut sebagai ‘Houston Stadium’ selama Piala Dunia.

Baik Anda berencana menghadiri pertandingan atau sekadar ingin menjelajahi venue saat berada di kota, GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk pengalaman yang lancar dan berkesan.

Pertandingan Piala Dunia 2026 mana saja yang akan digelar di NRG Stadium?

Tanggal Jadwal Pertandingan Tempat/Lokasi Tiket Minggu, 14 Juni Jerman vs Curaçao (12.00 CDT) NRG Stadium (Houston) Tiket Rabu, 17 Juni Portugal vs Republik Demokratik Kongo (12.00 CDT) Stadion NRG (Houston) Tiket Sabtu, 20 Juni Belanda vs Swedia (12.00 CDT) Stadion NRG (Houston) Tiket Selasa, 23 Juni Portugal vs Uzbekistan (12.00 CDT) Stadion NRG (Houston) Tiket Jumat, 26 Juni Cape Verde vs Arab Saudi (19.00 CDT) Stadion NRG (Houston) Tiket Senin, 29 Juni Babak 32 Besar: Juara Grup C vs Runner-up Grup F (12.00 CDT) Stadion NRG (Houston) Tiket Sabtu, 4 Juli Babak 16 Besar: TBC vs TBC (12.00 CDT) Stadion NRG (Houston) Tiket

NRG Stadium akan menjadi tuan rumah total tujuh pertandingan selama Piala Dunia FIFA 2026. Ini mencakup lima pertandingan fase grup, satu pertandingan pada babak 32 besar, dan satu pertandingan pada babak 16 besar.

Stadion serbaguna yang diresmikan pada tahun 2002 ini telah menjadi tuan rumah berbagai acara olahraga dan hiburan berskala besar. Selain pertandingan NFL reguler, stadion ini juga pernah menjadi tuan rumah Super Bowl sebanyak dua kali (Super Bowl XXXVIII pada tahun 2004 dan Super Bowl LI pada tahun 2017). NRG Stadium juga pernah menjadi tuan rumah WrestleMania pada tahun 2009, dan sejumlah artis musik ternama dunia pernah menggelar konser di sana.

Cara membeli Tiket Piala Dunia Houston di NRG Stadium

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia yang utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Seleksi Acak awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan utama melalui fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub . Ini sering kali merupakan pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Gambaran Umum Stadion NRG

Kapasitas Piala Dunia 68.311 Tahun dibuka 2002 Tim Tuan Rumah Houston Texans (NFL) Alamat One NRG Park, Houston, TX 77054, AS Tiket Tiket

Apa itu peta tempat duduk Piala Dunia NRG Stadium?

Peta tempat duduk Piala Dunia NRG Stadium menggunakan tata letak oval bertingkat yang dibagi menjadi empat kategori tiket FIFA utama, yaitu sebagai berikut:

Kategori 1 (Kursi Pinggir Lapangan Premium) : Terletak di tingkat bawah (Tingkat 100) di sepanjang pinggir lapangan tengah. Kursi-kursi ini menawarkan pemandangan lapangan yang paling langsung dan dekat.

Kategori 2 (Sudut & Sisi Lapangan yang Diperpanjang) : Mencakup bagian sudut di tingkat bawah serta kursi-kursi di sisi lapangan tingkat atas tertentu yang menjorok ke luar dari tengah lapangan.

Kategori 3 (Belakang Gawang & Sudut Atas) : Terletak di tingkat atas tepat di belakang gawang, serta bagian sudut yang lebih tinggi.

Kategori 4 (Ketinggian Tertinggi) : Kursi yang paling ramah anggaran terletak di bagian sudut tingkat 600 dan 700 yang tertinggi. Kursi ini memberikan pemandangan panorama dari atas.

Sejarah NRG Stadium

NRG Stadium dibuka pada tahun 2002 dan sejak saat itu menjadi markas tim NFL Houston Texans. Stadion ini terkenal sebagai venue NFL pertama yang dilengkapi atap yang dapat dibuka-tutup.

Namun, tidak mengherankan bahwa NRG Stadium akan menjadi tuan rumah tujuh pertandingan selama Piala Dunia 2026, karena stadion ini telah menjadi tempat sepak bola yang terkenal. Tim nasional pria Amerika Serikat telah bermain di sana beberapa kali, dan Meksiko juga menggunakan venue ini untuk menggelar pertandingan persahabatan internasional.

Berbicara tentang AS dan Meksiko, kedua negara tetangga dan rival ini saling berhadapan di NRG Stadium pada Juli lalu, dalam final Piala Emas CONCACAF 2025. Lebih dari 70.000 penggemar menyaksikan Meksiko meraih kemenangan 2-1 dan trofi tersebut.

Tim mana saja yang bermain di NRG Stadium?

NRG Stadium saat ini menjadi kandang bagi Houston Texans yang terkenal di NFL.

Tim Liga Houston Texans NFL

Cara menuju NRG Stadium

Transportasi umum

Cara terbaik dan paling efisien untuk menuju NRG Stadium dengan transportasi umum selama Piala Dunia adalah dengan naik kereta ringan METRORail Jalur Merah, yang akan menurunkan Anda hanya beberapa langkah dari gerbang stadion.

Untuk mengakomodasi kerumunan Piala Dunia, kereta sedang ditingkatkan kapasitasnya menjadi dua gerbong dan akan beroperasi setiap 5 menit selama jam-jam puncak turnamen. Biaya sekali jalan adalah tarif tetap sebesar $1,25. Peron METRO menerima kartu kredit, kartu debit, Apple Pay, Google Pay, atau Anda dapat menggunakan aplikasi digital Ride METRO.

Dengan mobil

Karena kemacetan lalu lintas yang parah pada hari pertandingan dan harga parkir stadion yang mahal (seringkali melebihi $50), otoritas transportasi lokal sangat menyarankan untuk menghindari mengemudi langsung ke lokasi acara. Namun, jika Anda menggunakan mobil, Anda harus membeli tiket parkir resmi secara online di JustPark terlebih dahulu.

Bersiaplah menghadapi pos pemeriksaan keamanan yang ketat dan keterlambatan perjalanan yang dapat secara signifikan menambah waktu tempuh normal di South Loop, West Loop, dan Highway 288.

Tur berpemandu untuk NRG Stadium

Tur NRG Stadium resmi yang disetujui FIFA tersedia pada tanggal-tanggal tertentu di luar hari pertandingan sebelum dan selama Piala Dunia. Tur berlangsung selama 90 menit hingga dua jam dan memberi Anda akses ke ruang perhotelan premium, zona media, ruang ganti, dan titik pandang di tepi lapangan. Tur eksklusif Piala Dunia ini berharga sekitar $50 hingga $60 per orang.

Di luar periode Piala Dunia yang dijaga ketat, tur umum reguler dikelola langsung oleh pengelola Stadion NRG. Tur ini biasanya dijadwalkan pada pukul 10.15, 12.00, dan 14.00 pada hari Selasa dan Kamis, dengan tarif sekitar $6 untuk dewasa.

Tempat makan dan minum di sekitar NRG Stadium

Area di sekitar NRG Stadium didominasi oleh beberapa tempat makan khas Texas. Tempat-tempat andalan seperti Pappasito's Cantina, Pappadeaux Seafood Kitchen, dan Clutch City Cluckers terletak tepat di pinggir jalan lingkar, menjadikannya pilihan sempurna untuk makan dan minum sebelum atau setelah pertandingan. Peringatan: bersiaplah menghadapi kerumunan besar pada hari pertandingan.

Bagi yang mencari minuman cepat di sekitar area tersebut, Anda bisa mencoba bar olahraga seperti Red River Ice House, yang dilengkapi dengan layar besar, teras luar ruangan, meja biliar, dan bir kerajinan lokal. Tempat yang lebih ramai dengan suasana indoor/outdoor adalah Swagger, yang menawarkan hidangan pub santai serta berbagai alternatif makanan dari truk makanan.

Untuk menemukan pesta nonton sepak bola yang meriah, taman bir terbuka, atau beragam gastropub independen, Anda dapat dengan mudah naik METRORail Red Line ke utara menuju kawasan sekitar seperti Rice Village, Midtown, atau Downtown.

Simone on Sunset menyelenggarakan pesta khusus sepak bola di teras luar ruangannya yang beratap dan menyajikan pizza, hidangan untuk dinikmati bersama, serta koktail buatan tangan. Atau ada Social Beer Garden, yang merupakan tempat indoor/outdoor besar dengan suasana yang semarak. Tempat ini akan menayangkan pertandingan Piala Dunia di layar LED setinggi 20 kaki dan memiliki truk makanan lokal yang bergiliran untuk mereka yang merasa lapar selama pertandingan berlangsung.



