Panduan Tiket Piala Dunia 2026 di Atlanta: Jadwal Mercedes-Benz Stadium, tiket menit-menit terakhir, dan pilihan tempat duduk

Atlanta menyambut para pemain sepak bola elit dunia musim panas ini, dan ibu kota Georgia ini sedang dipenuhi antusiasme. Mercedes-Benz Stadium, yang terletak di pusat kota, akan menjadi tuan rumah total delapan pertandingan selama turnamen Piala Dunia 2026, termasuk dua pertandingan fase grup Spanyol dan satu pertandingan semifinal.

Mercedes-Benz Stadium adalah salah satu dari 16 venue di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang akan menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia selama bulan Juni dan Juli, dengan 48 tim bersaing memperebutkan gelar tertinggi dalam sepak bola.

Untuk alasan sponsor, venue ini akan disebut sebagai ‘Atlanta Stadium’ selama Piala Dunia.

Baik Anda berencana menonton pertandingan atau sekadar ingin menjelajahi venue saat berada di kota, GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk pengalaman yang lancar dan berkesan.

Pertandingan Piala Dunia 2026 mana saja yang akan digelar di Mercedes-Benz Stadium?

Tanggal Jadwal Pertandingan Tempat/Lokasi Tiket Senin, 15 Juni Spanyol vs Cape Verde (12.00 ET) Stadion Mercedes-Benz (Atlanta) Tiket Kamis, 18 Juni Republik Ceko vs Afrika Selatan (12.00 ET) Stadion Mercedes-Benz (Atlanta) Tiket Minggu, 21 Juni Spanyol vs Arab Saudi (12.00 ET) Stadion Mercedes-Benz (Atlanta) Tiket Rabu, 24 Juni Maroko vs Haiti (18.00 ET) Stadion Mercedes-Benz (Atlanta) Tiket Sab, 27 Juni Republik Demokratik Kongo vs Uzbekistan (19.30 ET) Stadion Mercedes-Benz (Atlanta) Tiket Rabu, 1 Juli Babak 32 Besar: Juara Grup L vs Peringkat 3 Grup E/H/I/J/K (12.00 ET) Stadion Mercedes-Benz (Atlanta) Tiket Selasa, 7 Juli Babak 16 Besar: TBC vs TBC (12.00 ET) Stadion Mercedes-Benz (Atlanta) Tiket

Rabu, 15 Juli

Semifinal: TBC vs TBC (15.00 ET)

Stadion Mercedes-Benz (Atlanta)

Tiket

Mercedes-Benz Stadium akan menjadi tuan rumah total delapan pertandingan selama Piala Dunia FIFA 2026. Ini mencakup lima pertandingan babak penyisihan grup, satu pertandingan di babak 32 besar, satu di babak 16 besar, dan satu pertandingan semifinal.

Stadion serbaguna ini mungkin baru dibuka pada tahun 2017, tetapi telah menjadi tuan rumah berbagai acara olahraga dan hiburan besar. Selain pertandingan NFL & MLS reguler, stadion ini juga menjadi tuan rumah Super Bowl LIII pada tahun 2019 dan beberapa artis musik terbesar dunia telah menggelar konser di sana.

Cara membeli Tiket Piala Dunia Atlanta di Mercedes-Benz Stadium

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Seleksi Acak awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan utama melalui fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub . Ini sering kali merupakan pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Gambaran Umum Stadion Mercedes-Benz

Kapasitas Piala Dunia 75.000 Tahun dibuka 2017 Tim Tuan Rumah Tetap Atlanta Falcons (NFL), Atlanta United FC (MLS) Alamat 1414 Andrew Young International Blvd NW Atlanta, GA 30303, AS Tiket Tiket

Apa itu peta tempat duduk Piala Dunia di Mercedes-Benz Stadium?

Peta tempat duduk Piala Dunia di Mercedes-Benz Stadium menampilkan tata letak tribun tiga tingkat yang dioptimalkan untuk sepak bola. Stadion ini dikategorikan menjadi tingkat standar 100, 200, dan 300 serta suite tingkat lapangan premium. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tingkat 100 (Bagian Bawah) : Baris-baris paling bawah menawarkan jarak terdekat ke lapangan, meskipun baris-baris tengah hingga atas di tingkat ini memberikan pandangan yang lebih luas atas jalannya pertandingan.

Tingkat 200 (Club & Mid Bowl) : Tingkat ini memiliki fasilitas premium, termasuk AMG Lounge dan Truist Club, yang terletak tepat di sepanjang garis tengah lapangan.

Tingkat 300 (Upper Bowl) : Bagian 301 hingga 350 membentang di lingkaran tertinggi stadion. Meskipun lebih jauh dari aksi, baris-baris ini menyediakan kategori tiket yang paling terjangkau (seperti Kategori 4) dan menawarkan garis pandang yang jelas karena kemiringan tribun yang curam.

Sejarah Mercedes-Benz Stadium

Stadion Mercedes-Benz dibuka pada tahun 2017 sebagai pengganti Georgia Dome, dan sejak saat itu, tim NFL Atlanta Falcons serta tim MLS Atlanta United FC menjadi penyewa tetap di venue tersebut.

Beberapa acara yang sebelumnya diselenggarakan di Georgia Dome dipindahkan ke Mercedes-Benz Stadium setelah selesainya pembangunan stadion ini, termasuk berbagai acara sepak bola perguruan tinggi, seperti pertandingan kejuaraan sepak bola SEC, Peach Bowl, dan Kejuaraan Nasional College Football Playoff (2018, 2025).

Setelah menjadi tuan rumah Super Bowl pertama Atlanta dalam hampir dua puluh tahun pada tahun 2019, Mercedes-Benz Stadium siap kembali menjadi tuan rumah acara terbesar dalam sepak bola pada tahun 2028 (Super Bowl LXII).

Tidak mengherankan jika Mercedes-Benz Stadium akan menjadi tuan rumah delapan pertandingan selama Piala Dunia 2026, karena stadion ini telah menjadi tempat sepak bola yang terkenal. Sejumlah pertandingan dari Piala Dunia Antarklub FIFA 2025 berlangsung di sana, bersama dengan beberapa pertandingan selama Copa America 2024.

Tim mana saja yang bermain di Mercedes-Benz Stadium?

Mercedes-Benz Stadium saat ini menjadi kandang bagi Atlanta Falcons dari NFL dan Atlanta United FC yang terkenal di MLS.

Tim Liga Atlanta Falcons NFL Atlanta United FC MLS

Cara menuju Mercedes-Benz Stadium

Transportasi umum

Cara terbaik dan paling bebas stres untuk menuju Mercedes-Benz Stadium dengan transportasi umum selama Piala Dunia adalah menggunakan sistem kereta cepat kota, MARTA. Stadion ini terletak tepat di pusat kota Atlanta, sehingga sangat mudah dijangkau dengan kereta. Pada hari-hari pertandingan Piala Dunia, MARTA akan mengoperasikan kereta berkapasitas tinggi setiap lima menit untuk menangani kerumunan penonton sepak bola yang sangat besar.



Tarif sekali jalan standar adalah $2,50, jadi tarif pulang pergi adalah $5. MARTA memiliki sistem tarif Better Breeze yang telah ditingkatkan, yang memungkinkan Anda untuk melewati antrean mesin penjual tiket di stasiun. Anda dapat membayar dengan mengetuk langsung di gerbang tiket, menggunakan kartu bank nirkontak atau dompet seluler apa pun.

Dengan mobil

Jika Anda ingin bepergian dengan mobil ke Mercedes-Benz Stadium, Anda harus membeli tiket parkir resmi terlebih dahulu secara online di JustPark. Sangat tidak disarankan untuk mengemudi langsung ke area stadion tanpa tiket parkir yang telah dipesan sebelumnya, karena Anda akan ditolak di perimeter keamanan FIFA yang ketat.

Mercedes-Benz Stadium terletak di 1414 Andrew Young International Blvd NW, Atlanta, GA 30303. Sebaiknya hindari Northside Drive dan Centennial Olympic Park Drive, jika memungkinkan. Jalan-jalan utama ini sering mengalami kemacetan parah dan banyak ditutup untuk keperluan perimeter keamanan serta zona penonton.

Tur berpemandu untuk Mercedes-Benz Stadium

Tur Resmi Piala Dunia beroperasi di Mercedes-Benz Stadium hingga 14 Juli. Ini adalah pengalaman khusus turnamen yang berlangsung dalam waktu terbatas, yang memberikan akses ke balik layar ke tempat yang telah diubah.



Tur yang dipandu oleh para ahli ini berlangsung selama 60-90 menit dan membawa Anda langsung ke dalam zona media Piala Dunia, ruang ganti pemain, dan area klub premium. Anda juga akan memiliki akses ke titik-titik pandang ikonik di tingkat lapangan.



Tiket harus dibeli terlebih dahulu secara online dengan harga standar mulai dari $55.

Tempat makan dan minum di dekat Mercedes-Benz Stadium

Ada berbagai tempat yang sesuai dengan selera semua penggemar Piala Dunia di dekat Mercedes-Benz Stadium, termasuk bar olahraga yang semarak, tempat pembuatan bir lokal, dan restoran bersejarah khas Selatan.

Karena area ini akan sangat ramai pada hari pertandingan, penting untuk memilih tempat berdasarkan kedekatannya dan suasana penggemar.

Wild Leap Atlanta adalah bar bir bertingkat yang sangat luas, terletak hanya beberapa langkah dari stadion. Tempat ini merupakan salah satu destinasi paling populer pada hari pertandingan, dengan teras luar ruangan yang luas dan perapian.

Terletak sedikit di utara stadion, di Centennial Park District, terdapat Twin Smokers. Tempat ini ideal untuk rombongan besar yang mencari makanan barbekyu dengan layanan konter cepat sebelum menuju ke pertandingan.

Jika Anda ingin menghemat uang dan menghindari keramaian di jalanan, Mercedes-Benz Stadium terkenal dengan harga yang mengutamakan penggemar. Di dalam gerbang stadion, hot dog, pretzel, dan soda terkenal sangat murah ($2–$5).



