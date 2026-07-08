Atlanta menyambut para pemain sepak bola elite dunia pada musim panas ini, dan kini hanya tinggal satu laga terakhir dari rangkaian pertandingan Piala Dunia yang akan digelar di kota tersebut: semi-final Norwegia atau Inggris vs Argentina atau Swiss.

Mercedes-Benz Stadium, yang terletak di pusat kota, menggelar total delapan pertandingan selama turnamen Piala Dunia 2026, termasuk dua laga fase grup Spanyol dan satu laga semi-final.

Memahami fitur stadion, kondisi lapangan, dan rute transportasi membantu para suporter yang bepergian mempersiapkan pengalaman hari pertandingan langsung yang tak terlupakan. Penggemar yang menonton dari jauh juga dapat mengoptimalkan strategi turnamen mereka dengan mengunci insentif sportsbook premium sebelum kick-off. Kunjungi panduan promosi khusus kami untuk mengklaim paket sambutan terbaik dengan kode promo Stake terverifikasi kami.

Pertandingan Piala Dunia 2026 mana saja yang digelar di Mercedes-Benz Stadium?

Tanggal Pertandingan Harga jual kembali rata-rata Tiket Rab 15 Jul Semi-final: Norwegia atau Inggris vs Argentina atau Swiss (15.00 ET) US$1.100 - US$4.500 Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Atlanta di Mercedes-Benz Stadium?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia, termasuk Visa Presale dan Random Selection Draw tahap awal, telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan utama melalui fase awal kini sangat terbatas.

Berikut status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit Terakhir: Fase ini saat ini sedang berlangsung dan beroperasi dengan basis siapa cepat dia dapat. Berbeda dengan sistem undian, ini adalah transaksi real-time. Ini adalah jendela terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Official FIFA Resale Marketplace: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap dibuka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub . Ini sering menjadi opsi terbaik untuk laga gugur dengan permintaan tinggi, meski harga bisa berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder sebelum membeli.

Gambaran umum Mercedes-Benz Stadium

Kapasitas Piala Dunia 75.000 Tahun dibuka 2017 Penyewa tetap Atlanta Falcons (NFL), Atlanta United FC (MLS) Alamat 1414 Andrew Young International Blvd NW Atlanta, GA 30303, USA

Seperti apa peta tempat duduk Piala Dunia di Mercedes-Benz Stadium?

Peta tempat duduk Piala Dunia di Mercedes-Benz Stadium menampilkan tata letak bowl tiga tingkat yang dioptimalkan untuk sepak bola. Stadion ini dikategorikan ke dalam level standar 100, 200, dan 300, bersama suite premium di level lapangan. Rinciannya sebagai berikut:

Level 100 (Lower Bowl) : Baris paling bawah menawarkan jarak paling dekat ke lapangan, meski baris menengah hingga atas di tier ini memberikan pandangan permainan yang lebih menyeluruh.

Level 200 (Club & Mid Bowl) : Tier ini memiliki fasilitas premium, termasuk AMG Lounge dan Truist Club, yang terletak tepat di sepanjang garis tengah lapangan.

Level 300 (Upper Bowl) : Bagian 301 hingga 350 membentang di cincin tertinggi stadion. Meski lebih jauh dari permainan, baris-baris ini menyediakan kategori tiket paling terjangkau, seperti Kategori 4, dan menawarkan garis pandang yang jelas berkat kemiringan tribun yang curam.

Sejarah Mercedes-Benz Stadium

Mercedes-Benz Stadium dibuka pada 2017 sebagai pengganti Georgia Dome dan sejak saat itu venue ini menjadi kandang tetap Atlanta Falcons dari NFL dan Atlanta United FC dari MLS.

Sejumlah acara yang sebelumnya digelar di Georgia Dome pindah ke Mercedes-Benz Stadium setelah penyelesaiannya, termasuk beberapa ajang football kampus, seperti laga kejuaraan football SEC, Peach Bowl, dan College Football Playoff National Championship (2018, 2025).

Setelah menjadi tuan rumah Super Bowl pertama Atlanta dalam hampir 20 tahun pada 2019, Mercedes-Benz Stadium kembali dijadwalkan menggelar panggung terbesar dalam football pada 2028, yaitu Super Bowl LXII.

Tidak mengherankan jika Mercedes-Benz Stadium menjadi tuan rumah delapan pertandingan selama Piala Dunia 2026, karena tempat ini telah menjadi salah satu lokasi sepak bola ternama. Sejumlah pertandingan dari Piala Dunia Antarklub FIFA 2025 digelar di sana, bersama beberapa laga selama Copa America 2024.

Tim mana saja yang bermain di Mercedes-Benz Stadium?

Mercedes-Benz Stadium saat ini menjadi markas Atlanta Falcons dari NFL dan Atlanta United FC yang terkenal di MLS.

Tim Liga Atlanta Falcons NFL Atlanta United FC MLS

Bagaimana cara menuju Mercedes-Benz Stadium

Transportasi umum

Cara terbaik dan paling minim stres untuk menuju Mercedes-Benz Stadium dengan transportasi umum selama Piala Dunia adalah menggunakan sistem kereta cepat kota, MARTA. Stadion ini berada tepat di pusat kota Atlanta, sehingga sangat mudah diakses dengan kereta. Pada hari pertandingan Piala Dunia, MARTA akan mengoperasikan kereta berkapasitas tinggi setiap lima menit untuk menangani besarnya kerumunan penonton sepak bola.



Tarif standar sekali jalan adalah US$2,50, sehingga perjalanan pulang-pergi menjadi US$5. MARTA memiliki sistem tarif Better Breeze yang telah ditingkatkan, yang memungkinkan Anda sepenuhnya melewati antrean mesin penjual tiket di stasiun. Anda dapat langsung tap-to-pay di gerbang tarif dengan menggunakan kartu bank nirsentuh apa pun atau dompet digital.

Dengan mobil

Jika Anda ingin menuju Mercedes-Benz Stadium dengan mobil, Anda harus membeli terlebih dahulu izin parkir resmi secara online di JustPark. Berkendara langsung ke area stadion tanpa izin parkir yang sudah dipesan sebelumnya sangat tidak dianjurkan, karena Anda akan diputarbalikkan di perimeter keamanan FIFA yang ketat.

Mercedes-Benz Stadium berlokasi di 1414 Andrew Young International Blvd NW Atlanta, GA 30303. Sebisa mungkin hindari Northside Drive dan Centennial Olympic Park Drive. Dua jalur utama ini mengalami kemacetan parah dan banyak ditutup karena perimeter keamanan serta zona penggemar.

Tur berpemandu untuk Mercedes-Benz Stadium

Official World Cup Tours beroperasi di Mercedes-Benz Stadium hingga 14 Juli. Ini adalah pengalaman khusus turnamen yang tersedia dalam waktu terbatas, dengan akses di balik layar ke venue yang telah ditransformasi.



Tur yang dipandu ahli ini berlangsung selama 60-90 menit dan membawa Anda langsung ke dalam zona media Piala Dunia, ruang ganti pemain, dan area klub premium. Anda juga akan mendapatkan akses ke sudut pandang ikonis di level lapangan.



Tiket harus dibeli terlebih dahulu secara online dengan harga standar mulai dari US$55.

Tempat makan dan minum di dekat Mercedes-Benz Stadium

Ada tempat yang cocok untuk semua selera penggemar Piala Dunia di dekat Mercedes-Benz Stadium, termasuk perpaduan sports bar yang semarak, pabrik bir craft lokal, dan restoran Southern bersejarah.

Karena area ini akan sangat sibuk pada hari pertandingan, memilih tempat berdasarkan kedekatan lokasi dan atmosfer penggemar sangat penting.

Wild Leap Atlanta adalah taproom besar bertingkat yang berada hanya beberapa langkah dari stadion. Tempat ini merupakan salah satu destinasi hari pertandingan paling populer, dengan patio luar ruangan yang luas dan fire pit.

Terletak sedikit di utara stadion, di Centennial Park District, ada Twin Smokers. Tempat ini ideal untuk rombongan besar yang mencari makanan barbekyu cepat saji sebelum menuju pertandingan.

Jika Anda ingin menghemat uang dan menghindari keramaian jalanan, Mercedes-Benz Stadium terkenal dengan harga yang mengutamakan penggemar. Di dalam gerbang stadion, hot dog, pretzel, dan soda dijual dengan harga yang terkenal murah, yaitu US$2–US$5.



