Panduan Tiket dengan Sistem Penetapan Harga Dinamis Piala Dunia FIFA 2026: Apa yang dimaksud dengan sistem penetapan harga dinamis?

Seiring mendekatnya babak penentuan Piala Dunia FIFA 2026, permintaan tiket menit-menit terakhir mencapai rekor tertinggi sepanjang masa.

Meskipun sebagian besar dari total enam juta tiket yang dijual untuk 104 pertandingan turnamen tersebut telah terjual, masih ada pilihan yang tersedia bagi para pendukung yang masih bermimpi menyaksikan langsung aksi Piala Dunia.

Sistem penetapan harga dinamis telah diterapkan sejak tiket resmi mulai dijual pada September lalu, yang berarti harga tiket berfluktuasi secara signifikan menjelang turnamen. Izinkan GOAL memberikan penjelasan mendetail tentang cara kerja sistem penetapan harga dinamis FIFA.

Apa itu sistem penetapan harga dinamis?

FIFA menerapkan sistem harga dinamis selama berbagai fase penjualan Piala Dunia 2026. Sistem harga dinamis adalah sistem di mana harga tiket disesuaikan secara real-time berdasarkan penawaran dan permintaan, mirip dengan penetapan harga tiket pesawat atau hotel.

Artinya, harga kursi cenderung bervariasi dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya.

Tujuan dari penetapan harga dinamis adalah memberikan akses yang adil dan aman kepada para penggemar untuk mendapatkan tiket dengan harga yang sedekat mungkin dengan nilai pasar. Karena sistem ini didasarkan pada permintaan, harga tiket tidak selalu naik.

Kami melihat hal ini pada Piala Dunia Antarklub FIFA tahun lalu, di mana tiket untuk beberapa pertandingan sistem gugur, termasuk semifinal antara Chelsea dan Fluminense, tersedia mulai dari $13.

Berapa harga tiket Piala Dunia FIFA 2026?

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk berbagai fase turnamen: Kategori Babak Grup Babak 32 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030 Bagaimana cara mendapatkan tiket Piala Dunia FIFA 2026?

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA. Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen. Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk mendapatkan tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Jenis tiket Piala Dunia FIFA apa saja yang tersedia?

Tiket tersedia untuk masing-masing dari 104 pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 selama berbagai fase penjualan dan dikategorikan sebagai berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah.

Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah. Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1. Kategori 3: Sebagian besar berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Sebagian besar berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2. Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar area kategori lainnya.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Sebanyak 104 pertandingan akan digelar selama 39 hari di seluruh Amerika Utara.

Untuk pertama kalinya, turnamen yang diikuti oleh 48 tim ini diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut: