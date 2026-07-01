Goal.com
Live
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
FIFA World Cup 2026 Venues - New York New Jersey StadiumGetty Images Sport
Book World Cup 2026 Parking

Diterjemahkan oleh

Panduan Parkir & Transportasi Piala Dunia 2026: Dari Zona Larangan Parkir hingga Tempat Parkir Resmi FIFA

SHOPPING
Tickets
World Cup

GOAL memiliki semua jawaban atas pertanyaan Anda seputar transportasi Piala Dunia 2026

Setelah tiket pertandingan Piala Dunia 2026 Anda dikonfirmasi, Anda harus mulai merencanakan jadwal perjalanan Anda pada hari pertandingan. Salah satu faktor kunci, tentu saja, adalah bagaimana Anda akan pergi ke dan pulang dari stadion dengan lancar dan tanpa stres agar dapat menikmati pengalaman Piala Dunia Anda sepenuhnya.

Masing-masing dari 16 kota tuan rumah Piala Dunia yang tersebar di seluruh Amerika Utara memiliki sistem transportasi uniknya sendiri, dan persiapan akan sangat penting agar hari istimewa Anda berjalan tanpa komplikasi yang tidak perlu.

Izinkan GOAL menunjukkan kepada Anda semua informasi transportasi terbaru Piala Dunia 2026, termasuk moda transportasi terbaik yang dapat digunakan di berbagai lokasi.

ParkirResmi Piala Dunia FIFA 2026 -Pesan Sekarang

Parkir dan Transportasi Piala Dunia: Gambaran Umum

Kota Tuan Rumah / StadionBiaya Parkir (Hari Pertandingan)Transportasi Umum UtamaBiaya Transportasi (Pergi-Pulang)
New York/NJ (MetLife)Tidak ada parkir di lokasiNJ Transit (Kereta Api)$105,00 (terbatas)
Los Angeles (SoFi)$300,00LA Metro + Shuttle$3,50
Miami (Hard Rock)$175,00 - $250,00Brightline / Bus Antar-Jemput$20,00+ / Gratis
Boston (Gillette)$175,00Kereta Komuter MBTA$80,00
Dallas (AT&T)$125,00 - $175,00TRE + Bus Antar-Jemput$12,00
Philadelphia (Lincoln)$115,00 - $125,00Jalur Broad Street$0,00 (Gratis Setelah Pertandingan)
Kansas City (Arrowhead)$75,00 - $125,00Layanan Antar-Jemput Stadion$15,00
Houston (NRG)$99,00 - $125,00METRORail Jalur Merah$2,50
Atlanta (Mercedes-Benz)$99,00MARTA$5,00
Seattle (Lumen Field)$125,00+Kereta Ringan Link$6,50
San Francisco (Levi's)$125,00+Kereta Ringan VTA / BART$15,00 - $25,00
Toronto (BMO Field)$80,00+ (Terbatas)GO Transit / TTC$7,00 - $15,00
Vancouver (BC Place)$75,00+ (Terbatas)SkyTrain$6,50 - $10,00
Kota Meksiko (Azteca)BervariasiMetro / Kereta Ringan10 Peso ($0,60)

Apa saja fasilitas parkir yang tersedia di venue Piala Dunia 2026?

Tempat parkir di lokasi pada ke-16 stadion Piala Dunia sangat terbatas dan harus diatur dengan hati-hati agar tidak ditolak di perimeter keamanan.

Zona Larangan Parkir: Stadion MetLife

Untuk pertandingan di MetLife Stadium (termasuk Final pada 19 Juli), tidak ada sama sekali tempat parkir bagi penonton di lokasi

Para penggemar yang berkendara ke Meadowlands harus memesan tempat parkir di luar lokasi di American Dream Mall, di mana tarifnya telah melonjak menjadi $225 per pertandingan, atau menggunakan layanan antar-jemput park-and-ride resmi.

Pemesanan Resmi melalui JustPark

Semua tempat parkir harus dibeli terlebih dahulu melalui JustPark, mitra resmi FIFA 2026. 

Pembayaran di tempat tidak akan diterima di gerbang stadion. 

Perlu diketahui bahwa sebagian besar tiket dialokasikan secara bertahap. Anda kemungkinan akan menerima penunjukan tempat parkir spesifik dan izin digital melalui email 7–10 hari sebelum pertandingan dimulai.

Aturan Kelayakan yang Ketat

  • Hanya Pemegang Tiket: Parkir terbatas bagi penonton pertandingan. Anda sering kali harus menunjukkan tiket pertandingan di ponsel Anda hanya untuk masuk ke kompleks parkir stadion.
  • Kesesuaian Email: Anda harus menggunakan alamat email yang sama untuk JustPark yang terhubung dengan akun tiket resmi FIFA Anda. Ketidaksesuaian dapat menyebabkan reservasi Anda secaraotomatis ditandai atau dibatalkan.
  • Harga: Meskipun beberapa tempat parkir tetap seharga $75, harga rata-rata untuk pertandingan unggulan telah naik menjadi $175 per kendaraan.

Perkiraan biaya parkir Piala Dunia 2026 per stadion adalah sebagai berikut:

StadionKotaHarga (perkiraan)
Stadion MetLife New York/NJ Tidak ada tempat parkir di lokasi
Stadion SoFi Los Angeles $250 - $300
Stadion Gillette Boston $175
Stadion Hard Rock Miami $175 - $200 
Lincoln Financial Field Philadelphia $115 - $125 
AT&T Stadium Dallas $75 - $125 
Stadion ArrowheadKansas City $75 - $100 
Stadion NRG Houston $99 - $125 
Stadion Mercedes-Benz Atlanta $99 
Lumen Field Seattle$125+ 
Stadion Levi's San Francisco $125+


Catatan: Harga parkir di lokasi-lokasi Kanada dan Meksiko (Toronto, Vancouver, Mexico City, Guadalajara, Monterrey) belum sepenuhnya tercantum di portal resmi, namun tarifnya diperkirakan akan mengikuti model ‘penetapan harga variabel’ yang serupa untuk permintaan tinggi.

Biaya parkir diperkirakan akan meningkat seiring berjalannya turnamen dari babak penyisihan grup hingga babak gugur.

Bagaimana cara menggunakan transportasi umum selama Piala Dunia 2026?

Meskipun sebagian penonton Piala Dunia mungkin lebih memilih mengemudi dan memarkir kendaraan sendiri, banyak kota tuan rumah yang mendorong rencana ‘bebas mobil’ dengan merekomendasikan transportasi umum atau layanan antar-jemput. 

Penghematan dan Insentif Transportasi

Meskipun beberapa kota menawarkan insentif, kota-kota lain telah menyederhanakan sistem pembayarannya. Di Seattle, penggemar dapat membeli Tiket 3 Hari Piala Dunia khusus seharga $18 yang mencakup semua transportasi regional. 

Perjalanan pulang-pergi yang ramah anggaran tetap tersedia di Atlanta ($5 melalui MARTA) dan Los Angeles ($3,50 melalui LA Metro).

Harga Kritis dan Batasan Kapasitas

Bersiaplah menghadapi biaya tambahan akibat tingginya permintaan. Setelah penurunan harga baru-baru ini, tiket pulang-pergi NJ Transit ke MetLife Stadium kini menjadi $105 (turun dari $150). 

Tiket ini dibatasi hingga 40.000 per pertandingan, harus dibeli terlebih dahulu melalui aplikasi NJ Transit, dan mencakup gelang fisik wajib untuk perjalanan pulang. Di Miami, tarif parkir di Hard Rock Stadium telah mencapai puncaknya sebesar $249,99 untuk pertandingan unggulan.

Logistik Penting pada Hari Pertandingan

  • Jalan Kaki "Last Mile": Titik penjemputan layanan berbagi tumpangan di stadion seperti SoFi dan AT&T terletak di zona terbatas, yang seringkali mengharuskan berjalan kaki selama 20–30 menit ke gerbang stadion. Penurunan penumpang langsung di stadion dilarang pada hari pertandingan.
  • Hindari Antrean: Hindari antrean di mesin tiket dengan mengisi ulang terlebih dahulu kartu transportasi digital atau aplikasi, seperti TAP (LA), Breeze (Atlanta), atau myORCA (Seattle/Sound Transit).

Contoh moda transportasi utama dan biayanya di kota-kota tuan rumah Piala Dunia 2026 ditunjukkan di bawah ini:

StadionKotaModa TransportasiHarga
Stadion MetLife New York/NJ Kereta NJ Transit / Bus Antar-Jemput $150 / $80
Stadion Gillette Boston Kereta Khusus Hari Pertandingan / Bus Komuter Tuan Rumah $80 / $95
Lincoln Financial Field PhiladelphiaJalur Broad Street $2,90 sebelum pertandingan, gratis setelah pertandingan)
AT&T Stadium DallasTRE + Bus Antar-Jemput $6 ($0 untuk bus antar-jemput)
Stadion Arrowhead Kansas City Layanan Antar-Jemput Stadion $15
Stadion Hard Rock Miami Kereta Brightline / Bus Antar-Jemput $20,40+ / Gratis
Stadion Levi's San Francisco Kereta Ringan VTA / BART $11 - $22
Stadion SoFi Los Angeles LA Metro $3,50
Stadion Mercedes-Benz Atlanta MARTA $5
Stadion NRG Houston MetroRail Jalur Merah $3
Lumen Field Seattle Link Light Rail / Sounder $3,25 hingga $5,75
Toronto BMO Field TTC / GO Transit mulai dari $3,30
Vancouver BC Place SkyTrain mulai dari $3,20
Kota-kota di Meksiko Berbagai Metro / Bus Lokal 5 peso ($0,30)

Aplikasi seperti Uber dan Lyft (AS/Kanada) atau DiDi (Meksiko) akan tersedia di lokasi-lokasi tertentu bagi mereka yang ingin menggunakan layanan taksi berbagi tumpangan. 

Namun, perlu Anda ketahui bahwa tarif mungkin melonjak tepat sebelum dan sesudah pertandingan, dan beberapa stadion akan memberlakukan pembatasan pada area penjemputan/pengantaran.

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Piala Dunia 2026 di menit-menit terakhir?

  • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, setelah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
  • Pasar Penjualan KembaliResmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.
  • Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun sebelum membeli tiket.

Tiket Piala Dunia FIFA 2026 Pesan Sekarang

Di mana Piala Dunia FIFA 2026 akan diselenggarakan?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. 

Sebanyak 104 pertandingan akan digelar selama 39 hari di seluruh Amerika Utara. Simak daftar kota dan stadion yang akan menjadi tuan rumah di bawah ini:

NegaraStadion (Kota)Kapasitas
KanadaBC Place (Vancouver) 48.821 
 BMO Field (Toronto) 45.000 
MeksikoEstadio Azteca (Kota Meksiko) 83.000
 Estadio Akron (Guadalajara) 44.330 
 Estadio BBVA (Monterrey) 50.113 
Amerika SerikatStadion Mercedes-Benz (Atlanta) 67.382 
 Stadion Gillette (Foxborough) 63.815 
 AT&T Stadium (Dallas) 70.122 
 NRG Stadium (Houston)68.311 
 Stadion Arrowhead (Kansas City) 67.513 
 Stadion SoFi (Inglewood)69.650 
 Stadion Hard Rock (Miami)64.091 
 MetLife Stadium (East Rutherford)78.576 
 Lincoln Financial Field (Philadelphia)65.827 
 Levi's Stadium (San Francisco)69.391 
 Lumen Field (Seattle)65.123

Bagaimana jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 per kota tuan rumah?

Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat).

StadionTanggalJadwal Pertandingan (waktu kick-off)Tiket
Toronto, Kanada (BMO Field)12 JuniGrup B: Kanada vs Bosnia dan Herzegovina (pukul 15.00 ET)Tiket
 17 JuniGrup L: Ghana vs Panama (pukul 7 malam ET)Tiket
 20 JuniGrup E: Jerman vs Pantai Gading (pukul 4 sore ET)Tiket
 23 JuniGrup L: Panama vs Kroasia (pukul 7 malam ET)Tiket
 26 JuniGrup I: Senegal vs Irak (pukul 3 sore ET)Tiket
 2 JuliBabak 32 Besar: Juara kedua Grup K vs Juara kedua Grup L (pukul 7 malam ET)Tiket
Vancouver, Kanada (BC Place)13 JuniGrup D: Australia vs Turkiye (pukul 21.00 PT)Tiket
 18 JuniGrup B: Kanada vs Qatar (pukul 3 sore PT)Tiket
 21 JuniGrup G: Selandia Baru vs Mesir (pukul 6 sore PT)Tiket
 24 JuniGrup B: Swiss vs Kanada (pukul 12 siang PT)Tiket
 26 JuniGrup G: Selandia Baru vs Belgia (pukul 8 malam PT)Tiket
 2 JuliBabak 32 Besar: Juara Grup B vs Peringkat ketiga Grup E/F/G/I/J (20.00 PT)Tiket
 7 JuliBabak 16 Besar: Pemenang Pertandingan 85 vs Pemenang Pertandingan 87 (pukul 1 siang PT)Tiket
Guadalajara, Meksiko (Estadio Akron)11 JuniGrup A: Korea Selatan vs Ceko (pukul 20.00 CST)Tiket
 18 JuniGrup A: Meksiko vs Korea Selatan (pukul 7 malam CST)Tiket
 23 JuniGrup K: Kolombia vs Republik Demokratik Kongo (pukul 20.00 CST)Tiket
 26 JuniGrup H: Uruguay vs Spanyol (pukul 6 sore CST)Tiket
Kota Meksiko, Meksiko (Estadio Banorte)11 JuniGrup A: Meksiko vs Afrika Selatan (pukul 1 siang CST)Tiket
 17 JuniGrup K: Uzbekistan vs Kolombia (pukul 20.00 CST)Tiket
 24 JuniGrup A: Ceko vs Meksiko (pukul 19.00 CST)Tiket
 30 JuniBabak 32 Besar: Juara Grup A vs Peringkat ketiga Grup C/E/F/H/I (pukul 19.00 CST)Tiket
 5 JuliBabak 16 Besar: Pemenang Pertandingan 79 vs Pemenang Pertandingan 80 (pukul 6 sore CST)Tiket
Monterrey, Meksiko (Estadio BBVA)14 JuniGrup F: Swedia vs Tunisia (pukul 20.00 CT)Tiket
 20 JuniGrup F: Tunisia vs Jepang (pukul 10 malam CT)Tiket
 24 JuniGrup A: Afrika Selatan vs Korea Selatan (pukul 7 malam CT)Tiket
 29 JuniBabak 32 Besar: Juara Grup F vs Runner-up Grup C (pukul 19.00 CT)Tiket
Atlanta, AS (Stadion Mercedes-Benz)15 JuniGrup H: Spanyol vs Cape Verde (pukul 12.00 ET)Tiket
 18 JuniGrup A: Pemenang Jalur D UEFA vs Afrika Selatan (12.00 ET)Tiket
 21 JuniGrup H: Spanyol vs Arab Saudi (12 siang ET)Tiket
 24 JuniGrup C: Maroko vs Haiti (pukul 6 sore ET)Tiket
 27 JuniGrup K: Republik Demokratik Kongo vs Uzbekistan (pukul 19.30 ET)Tiket
 1 JuliBabak 32 Besar: Juara Grup L vs Peringkat ketiga Grup E/H/I/J/K (pukul 12.00 ET)Tiket
 7 JuliBabak 16 Besar: Pemenang Pertandingan 86 vs Pemenang Pertandingan 88 (12 siang ET)Tiket
 15 JuliSemifinal: Pemenang Pertandingan 99 vs Pemenang Pertandingan 100 (pukul 3 sore ET)Tiket
Foxborough, AS (Gillette Stadium)13 JuniGrup C: Haiti vs Skotlandia (pukul 21.00 ET)Tiket
 16 JuniGrup I: Pemenang Babak Play-Off 2 FIFA vs Norwegia (pukul 6 sore ET)Tiket
 19 JuniGrup C: Skotlandia vs Maroko (pukul 6 sore ET)Tiket
 23 JuniGrup L: Inggris vs Ghana (pukul 4 sore ET)Tiket
 26 JuniGrup I: Norwegia vs Prancis (pukul 3 sore ET)Tiket
 29 JuniBabak 32 Besar: Juara Grup E vs Peringkat ketiga Grup A/B/C/D/F (pukul 16.30 ET)Tiket
 9 JuliPerempat final: Pemenang Pertandingan 89 vs Pemenang Pertandingan 90 (pukul 4 sore ET)Tiket
Arlington, AS (AT&T Stadium)14 JuniGrup F: Belanda vs Jepang (pukul 15.00 CDT)Tiket
 17 JuniGrup L: Inggris vs Kroasia (pukul 15.00 CDT)Tiket
 22 JuniGrup J: Argentina vs Austria (pukul 12.00 siang CDT)Tiket
 25 JuniGrup F: Jepang vs Swedia (pukul 6 sore CDT)Tiket
 27 JuniGrup J: Yordania vs Argentina (pukul 21.00 CDT)Tiket
 30 JuniBabak 32 Besar: Juara kedua Grup E vs Juara kedua Grup I (pukul 12 siang CDT)Tiket
 3 JuliBabak 32 Besar: Juara kedua Grup D vs Juara kedua Grup G (pukul 1 siang CDT)Tiket
 6 JuliBabak 16 Besar: Pemenang Pertandingan 83 vs Pemenang Pertandingan 84 (pukul 2 siang CDT)Tiket
 14 JuliSemifinal: Pemenang Pertandingan 97 vs Pemenang Pertandingan 98 (pukul 14.00 CDT)Tiket
Houston, AS (NRG Stadium)14 JuniGrup E: Jerman vs Curacao (pukul 12.00 siang CDT)Tiket
 17 JuniGrup K: Portugal vs Republik Demokratik Kongo (12 siang CDT)Tiket
 20 JuniGrup A: Belanda vs Swedia (12.00 siang CDT)Tiket
 23 JuniGrup K: Portugal vs Uzbekistan (12 siang CDT)Tiket
 26 JuniGrup H: Cape Verde vs Arab Saudi (pukul 7 malam CDT)Tiket
 29 JuniBabak 32 Besar: Juara Grup C vs Runner-up Grup F (pukul 12.00 siang CDT)Tiket
 4 JuliBabak 16 Besar: Pemenang Pertandingan 73 vs Pemenang Pertandingan 75 (12 siang CDT)Tiket
Kansas City, AS (Arrowhead Stadium)16 JuniGrup J: Argentina vs Aljazair (pukul 7 malam CT)Tiket
 20 JuniGrup E: Ekuador vs Curaçao (pukul 6 sore CT)Tiket
 25 JuniGrup F: Tunisia vs Belanda (pukul 5 sore CT)Tiket
 27 JuniGrup J: Aljazair vs Austria (pukul 20.00 CT)Tiket
 3 JuliBabak 32 Besar: Juara Grup K vs Peringkat ketiga Grup D/E/I/J/L (pukul 19.30 CT)Tiket
 11 JuliPerempat final: Pemenang Pertandingan 95 vs Pemenang Pertandingan 96 (pukul 19.00 CT)Tiket
Los Angeles, AS (SoFi Stadium)12 JuniGrup D: AS vs Paraguay (pukul 6 sore PT)Tiket
 15 JuniGrup G: Iran vs Selandia Baru (pukul 6 sore PTTiket
 18 JuniGrup B: Swiss vs Bosnia-Herzegovina (pukul 12 siang PT)Tiket
 21 JuniGrup G: Belgia vs Iran (12 siang PT)Tiket
 25 JuniGrup D: Turki vs AS (pukul 7 malam PT)Tiket
 28 JuniBabak 32 Besar: Juara kedua Grup A vs Juara kedua Grup B (pukul 12 siang PT)Tiket
 2 JuliBabak 32 Besar: Juara Grup H vs Juara Kedua Grup J (12 siang PT)Tiket
 10 JuliPerempat final: Pemenang Pertandingan 93 vs Pemenang Pertandingan 94 (12 siang PT)Tiket
Miami, AS (Hard Rock Stadium)15 JuniGrup H: Arab Saudi vs Uruguay (pukul 6 sore ET)Tiket
 21 JuniGrup H: Uruguay vs Kepulauan Cape Verde (pukul 6 sore ET)Tiket
 24 JuniGrup C: Skotlandia vs Brasil (pukul 6 sore ET)Tiket
 27 JuniGrup K: Kolombia vs Portugal (pukul 19.30 ET)Tiket
 3 JuliBabak 32 Besar: Juara Grup J vs Runner-up Grup H (pukul 6 sore ET)Tiket
 11 JuliPerempat final: Pemenang Pertandingan 91 vs Pemenang Pertandingan 92 (pukul 5 sore ET)Tiket
 18 JuliPertandingan perebutan tempat ketiga: Pihak yang kalah di Pertandingan 101 vs Pihak yang kalah di Pertandingan 102 (pukul 5 sore ET)Tiket
New Jersey, AS (MetLife Stadium)13 JuniGrup C: Brasil vs Maroko (pukul 6 sore ET)Tiket
 16 JuniGrup I: Prancis vs Senegal (pukul 3 sore ET)Tiket
 22 JuniGrup I: Norwegia vs Senegal (pukul 20.00 ET)Tiket
 25 JuniGrup E: Ekuador vs Jerman (pukul 4 sore ET)Tiket
 27 JuniGrup L: Panama vs Inggris (pukul 5 sore ET)Tiket
 30 JuniBabak 32 Besar: Juara Grup I vs Peringkat ketiga Grup C/D/F/G/H (pukul 17.00 ET)Tiket
 5 JuliBabak 16 Besar: Pemenang Pertandingan 76 vs Pemenang Pertandingan 78 (pukul 4 sore ET)Tiket
 19 JuliFinal: Pemenang Pertandingan 101 vs Pemenang Pertandingan 102 (pukul 3 sore ET)Tiket
Philadelphia, AS (Lincoln Financial Field)14 JuniGrup E: Pantai Gading vs Ekuador (pukul 19.00 ET)Tiket
 19 JuniGrup C: Brasil vs Haiti (pukul 21.00 ET)Tiket
 22 JuniGrup I: Prancis vs Irak (pukul 5 sore ET)Tiket
 25 JuniGrup E: Curacao vs Pantai Gading (pukul 4 sore ET)Tiket
 27 JuniGrup L: Kroasia vs Ghana (pukul 5 sore ET)Tiket
 4 JuliBabak 16 Besar: Pemenang Pertandingan 74 vs Pemenang Pertandingan 77 (pukul 5 sore ET)Tiket
Santa Clara, AS (Levi's Stadium)13 JuniGrup B: Qatar vs Swiss (pukul 12.00 PT)Tiket
 16 JuniGrup J: Austria vs Yordania (pukul 9 malam PT)Tiket
 19 JuniGrup D: Turki vs Paraguay (21.00 PT)Tiket
 22 JuniGrup J: Yordania vs Aljazair (20.00 PT)Tiket
 25 JuniGrup D: Paraguay vs Australia (pukul 7 malam PT)Tiket
 1 JuliBabak 32 Besar: Juara Grup D vs Peringkat ketiga Grup B/E/F/I/J (pukul 5 sore PT)Tiket
Seattle, AS (Lumen Field)15 JuniGrup G: Belgia vs Mesir (pukul 12 siang PT)Tiket
 19 JuniGrup D: AS vs Australia (12 siang PT)Tiket
 24 JuniGrup B: Bosnia-Herzegovina vs Qatar (12 siang PT)Tiket
 26 JuniGrup G: Mesir vs Iran (pukul 8 malam PT)Tiket
 1 JuliBabak 32 Besar: Juara Grup G vs Peringkat ketiga Grup A/E/H/I/J (pukul 1 siang PT)Tiket
 6 JuliBabak 16 Besar: Pemenang Pertandingan 81 vs Pemenang Pertandingan 82 (pukul 5 sore PT)Tiket

Mempermudah transportasi dan logistik pada hari pertandingan adalah kunci untuk pengalaman menonton olahraga langsung yang bebas stres. Demikian pula, mengatur platform digital Anda sejak dini akan mencegah Anda melewatkan taruhan kriket langsung premium. Luangkan waktu sejenak untuk memeriksa perbandingan ahli kami mengenai situs taruhan IPL teratas guna menemukan penawaran terbaik sebelum musim turnamen tiba.