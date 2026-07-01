Setelah tiket pertandingan Piala Dunia 2026 Anda dikonfirmasi, Anda harus mulai merencanakan jadwal perjalanan Anda pada hari pertandingan. Salah satu faktor kunci, tentu saja, adalah bagaimana Anda akan pergi ke dan pulang dari stadion dengan lancar dan tanpa stres agar dapat menikmati pengalaman Piala Dunia Anda sepenuhnya.
Masing-masing dari 16 kota tuan rumah Piala Dunia yang tersebar di seluruh Amerika Utara memiliki sistem transportasi uniknya sendiri, dan persiapan akan sangat penting agar hari istimewa Anda berjalan tanpa komplikasi yang tidak perlu.
Izinkan GOAL menunjukkan kepada Anda semua informasi transportasi terbaru Piala Dunia 2026, termasuk moda transportasi terbaik yang dapat digunakan di berbagai lokasi.
Parkir dan Transportasi Piala Dunia: Gambaran Umum
|Kota Tuan Rumah / Stadion
|Biaya Parkir (Hari Pertandingan)
|Transportasi Umum Utama
|Biaya Transportasi (Pergi-Pulang)
|New York/NJ (MetLife)
|Tidak ada parkir di lokasi
|NJ Transit (Kereta Api)
|$105,00 (terbatas)
|Los Angeles (SoFi)
|$300,00
|LA Metro + Shuttle
|$3,50
|Miami (Hard Rock)
|$175,00 - $250,00
|Brightline / Bus Antar-Jemput
|$20,00+ / Gratis
|Boston (Gillette)
|$175,00
|Kereta Komuter MBTA
|$80,00
|Dallas (AT&T)
|$125,00 - $175,00
|TRE + Bus Antar-Jemput
|$12,00
|Philadelphia (Lincoln)
|$115,00 - $125,00
|Jalur Broad Street
|$0,00 (Gratis Setelah Pertandingan)
|Kansas City (Arrowhead)
|$75,00 - $125,00
|Layanan Antar-Jemput Stadion
|$15,00
|Houston (NRG)
|$99,00 - $125,00
|METRORail Jalur Merah
|$2,50
|Atlanta (Mercedes-Benz)
|$99,00
|MARTA
|$5,00
|Seattle (Lumen Field)
|$125,00+
|Kereta Ringan Link
|$6,50
|San Francisco (Levi's)
|$125,00+
|Kereta Ringan VTA / BART
|$15,00 - $25,00
|Toronto (BMO Field)
|$80,00+ (Terbatas)
|GO Transit / TTC
|$7,00 - $15,00
|Vancouver (BC Place)
|$75,00+ (Terbatas)
|SkyTrain
|$6,50 - $10,00
|Kota Meksiko (Azteca)
|Bervariasi
|Metro / Kereta Ringan
|10 Peso ($0,60)
Apa saja fasilitas parkir yang tersedia di venue Piala Dunia 2026?
Tempat parkir di lokasi pada ke-16 stadion Piala Dunia sangat terbatas dan harus diatur dengan hati-hati agar tidak ditolak di perimeter keamanan.
Zona Larangan Parkir: Stadion MetLife
Untuk pertandingan di MetLife Stadium (termasuk Final pada 19 Juli), tidak ada sama sekali tempat parkir bagi penonton di lokasi.
Para penggemar yang berkendara ke Meadowlands harus memesan tempat parkir di luar lokasi di American Dream Mall, di mana tarifnya telah melonjak menjadi $225 per pertandingan, atau menggunakan layanan antar-jemput park-and-ride resmi.
Pemesanan Resmi melalui JustPark
Semua tempat parkir harus dibeli terlebih dahulu melalui JustPark, mitra resmi FIFA 2026.
Pembayaran di tempat tidak akan diterima di gerbang stadion.
Perlu diketahui bahwa sebagian besar tiket dialokasikan secara bertahap. Anda kemungkinan akan menerima penunjukan tempat parkir spesifik dan izin digital melalui email 7–10 hari sebelum pertandingan dimulai.
Aturan Kelayakan yang Ketat
- Hanya Pemegang Tiket: Parkir terbatas bagi penonton pertandingan. Anda sering kali harus menunjukkan tiket pertandingan di ponsel Anda hanya untuk masuk ke kompleks parkir stadion.
- Kesesuaian Email: Anda harus menggunakan alamat email yang sama untuk JustPark yang terhubung dengan akun tiket resmi FIFA Anda. Ketidaksesuaian dapat menyebabkan reservasi Anda secaraotomatis ditandai atau dibatalkan.
- Harga: Meskipun beberapa tempat parkir tetap seharga $75, harga rata-rata untuk pertandingan unggulan telah naik menjadi $175 per kendaraan.
Perkiraan biaya parkir Piala Dunia 2026 per stadion adalah sebagai berikut:
|Stadion
|Kota
|Harga (perkiraan)
|Stadion MetLife
|New York/NJ
|Tidak ada tempat parkir di lokasi
|Stadion SoFi
|Los Angeles
|$250 - $300
|Stadion Gillette
|Boston
|$175
|Stadion Hard Rock
|Miami
|$175 - $200
|Lincoln Financial Field
|Philadelphia
|$115 - $125
|AT&T Stadium
|Dallas
|$75 - $125
|Stadion Arrowhead
|Kansas City
|$75 - $100
|Stadion NRG
|Houston
|$99 - $125
|Stadion Mercedes-Benz
|Atlanta
|$99
|Lumen Field
|Seattle
|$125+
|Stadion Levi's
|San Francisco
|$125+
Catatan: Harga parkir di lokasi-lokasi Kanada dan Meksiko (Toronto, Vancouver, Mexico City, Guadalajara, Monterrey) belum sepenuhnya tercantum di portal resmi, namun tarifnya diperkirakan akan mengikuti model ‘penetapan harga variabel’ yang serupa untuk permintaan tinggi.
Biaya parkir diperkirakan akan meningkat seiring berjalannya turnamen dari babak penyisihan grup hingga babak gugur.
Bagaimana cara menggunakan transportasi umum selama Piala Dunia 2026?
Meskipun sebagian penonton Piala Dunia mungkin lebih memilih mengemudi dan memarkir kendaraan sendiri, banyak kota tuan rumah yang mendorong rencana ‘bebas mobil’ dengan merekomendasikan transportasi umum atau layanan antar-jemput.
Penghematan dan Insentif Transportasi
Meskipun beberapa kota menawarkan insentif, kota-kota lain telah menyederhanakan sistem pembayarannya. Di Seattle, penggemar dapat membeli Tiket 3 Hari Piala Dunia khusus seharga $18 yang mencakup semua transportasi regional.
Perjalanan pulang-pergi yang ramah anggaran tetap tersedia di Atlanta ($5 melalui MARTA) dan Los Angeles ($3,50 melalui LA Metro).
Harga Kritis dan Batasan Kapasitas
Bersiaplah menghadapi biaya tambahan akibat tingginya permintaan. Setelah penurunan harga baru-baru ini, tiket pulang-pergi NJ Transit ke MetLife Stadium kini menjadi $105 (turun dari $150).
Tiket ini dibatasi hingga 40.000 per pertandingan, harus dibeli terlebih dahulu melalui aplikasi NJ Transit, dan mencakup gelang fisik wajib untuk perjalanan pulang. Di Miami, tarif parkir di Hard Rock Stadium telah mencapai puncaknya sebesar $249,99 untuk pertandingan unggulan.
Logistik Penting pada Hari Pertandingan
- Jalan Kaki "Last Mile": Titik penjemputan layanan berbagi tumpangan di stadion seperti SoFi dan AT&T terletak di zona terbatas, yang seringkali mengharuskan berjalan kaki selama 20–30 menit ke gerbang stadion. Penurunan penumpang langsung di stadion dilarang pada hari pertandingan.
- Hindari Antrean: Hindari antrean di mesin tiket dengan mengisi ulang terlebih dahulu kartu transportasi digital atau aplikasi, seperti TAP (LA), Breeze (Atlanta), atau myORCA (Seattle/Sound Transit).
Contoh moda transportasi utama dan biayanya di kota-kota tuan rumah Piala Dunia 2026 ditunjukkan di bawah ini:
|Stadion
|Kota
|Moda Transportasi
|Harga
|Stadion MetLife
|New York/NJ
|Kereta NJ Transit / Bus Antar-Jemput
|$150 / $80
|Stadion Gillette
|Boston
|Kereta Khusus Hari Pertandingan / Bus Komuter Tuan Rumah
|$80 / $95
|Lincoln Financial Field
|Philadelphia
|Jalur Broad Street
|$2,90 sebelum pertandingan, gratis setelah pertandingan)
|AT&T Stadium
|Dallas
|TRE + Bus Antar-Jemput
|$6 ($0 untuk bus antar-jemput)
|Stadion Arrowhead
|Kansas City
|Layanan Antar-Jemput Stadion
|$15
|Stadion Hard Rock
|Miami
|Kereta Brightline / Bus Antar-Jemput
|$20,40+ / Gratis
|Stadion Levi's
|San Francisco
|Kereta Ringan VTA / BART
|$11 - $22
|Stadion SoFi
|Los Angeles
|LA Metro
|$3,50
|Stadion Mercedes-Benz
|Atlanta
|MARTA
|$5
|Stadion NRG
|Houston
|MetroRail Jalur Merah
|$3
|Lumen Field
|Seattle
|Link Light Rail / Sounder
|$3,25 hingga $5,75
|Toronto
|BMO Field
|TTC / GO Transit
|mulai dari $3,30
|Vancouver
|BC Place
|SkyTrain
|mulai dari $3,20
|Kota-kota di Meksiko
|Berbagai
|Metro / Bus Lokal
|5 peso ($0,30)
Aplikasi seperti Uber dan Lyft (AS/Kanada) atau DiDi (Meksiko) akan tersedia di lokasi-lokasi tertentu bagi mereka yang ingin menggunakan layanan taksi berbagi tumpangan.
Namun, perlu Anda ketahui bahwa tarif mungkin melonjak tepat sebelum dan sesudah pertandingan, dan beberapa stadion akan memberlakukan pembatasan pada area penjemputan/pengantaran.
Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Piala Dunia 2026 di menit-menit terakhir?
- Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, setelah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
- Pasar Penjualan KembaliResmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.
- Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun sebelum membeli tiket.
Di mana Piala Dunia FIFA 2026 akan diselenggarakan?
Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.
Sebanyak 104 pertandingan akan digelar selama 39 hari di seluruh Amerika Utara. Simak daftar kota dan stadion yang akan menjadi tuan rumah di bawah ini:
|Negara
|Stadion (Kota)
|Kapasitas
|Kanada
|BC Place (Vancouver)
|48.821
|BMO Field (Toronto)
|45.000
|Meksiko
|Estadio Azteca (Kota Meksiko)
|83.000
|Estadio Akron (Guadalajara)
|44.330
|Estadio BBVA (Monterrey)
|50.113
|Amerika Serikat
|Stadion Mercedes-Benz (Atlanta)
|67.382
|Stadion Gillette (Foxborough)
|63.815
|AT&T Stadium (Dallas)
|70.122
|NRG Stadium (Houston)
|68.311
|Stadion Arrowhead (Kansas City)
|67.513
|Stadion SoFi (Inglewood)
|69.650
|Stadion Hard Rock (Miami)
|64.091
|MetLife Stadium (East Rutherford)
|78.576
|Lincoln Financial Field (Philadelphia)
|65.827
|Levi's Stadium (San Francisco)
|69.391
|Lumen Field (Seattle)
|65.123
Bagaimana jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 per kota tuan rumah?
Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat).
|Stadion
|Tanggal
|Jadwal Pertandingan (waktu kick-off)
|Tiket
|Toronto, Kanada (BMO Field)
|12 Juni
|Grup B: Kanada vs Bosnia dan Herzegovina (pukul 15.00 ET)
|Tiket
|17 Juni
|Grup L: Ghana vs Panama (pukul 7 malam ET)
|Tiket
|20 Juni
|Grup E: Jerman vs Pantai Gading (pukul 4 sore ET)
|Tiket
|23 Juni
|Grup L: Panama vs Kroasia (pukul 7 malam ET)
|Tiket
|26 Juni
|Grup I: Senegal vs Irak (pukul 3 sore ET)
|Tiket
|2 Juli
|Babak 32 Besar: Juara kedua Grup K vs Juara kedua Grup L (pukul 7 malam ET)
|Tiket
|Vancouver, Kanada (BC Place)
|13 Juni
|Grup D: Australia vs Turkiye (pukul 21.00 PT)
|Tiket
|18 Juni
|Grup B: Kanada vs Qatar (pukul 3 sore PT)
|Tiket
|21 Juni
|Grup G: Selandia Baru vs Mesir (pukul 6 sore PT)
|Tiket
|24 Juni
|Grup B: Swiss vs Kanada (pukul 12 siang PT)
|Tiket
|26 Juni
|Grup G: Selandia Baru vs Belgia (pukul 8 malam PT)
|Tiket
|2 Juli
|Babak 32 Besar: Juara Grup B vs Peringkat ketiga Grup E/F/G/I/J (20.00 PT)
|Tiket
|7 Juli
|Babak 16 Besar: Pemenang Pertandingan 85 vs Pemenang Pertandingan 87 (pukul 1 siang PT)
|Tiket
|Guadalajara, Meksiko (Estadio Akron)
|11 Juni
|Grup A: Korea Selatan vs Ceko (pukul 20.00 CST)
|Tiket
|18 Juni
|Grup A: Meksiko vs Korea Selatan (pukul 7 malam CST)
|Tiket
|23 Juni
|Grup K: Kolombia vs Republik Demokratik Kongo (pukul 20.00 CST)
|Tiket
|26 Juni
|Grup H: Uruguay vs Spanyol (pukul 6 sore CST)
|Tiket
|Kota Meksiko, Meksiko (Estadio Banorte)
|11 Juni
|Grup A: Meksiko vs Afrika Selatan (pukul 1 siang CST)
|Tiket
|17 Juni
|Grup K: Uzbekistan vs Kolombia (pukul 20.00 CST)
|Tiket
|24 Juni
|Grup A: Ceko vs Meksiko (pukul 19.00 CST)
|Tiket
|30 Juni
|Babak 32 Besar: Juara Grup A vs Peringkat ketiga Grup C/E/F/H/I (pukul 19.00 CST)
|Tiket
|5 Juli
|Babak 16 Besar: Pemenang Pertandingan 79 vs Pemenang Pertandingan 80 (pukul 6 sore CST)
|Tiket
|Monterrey, Meksiko (Estadio BBVA)
|14 Juni
|Grup F: Swedia vs Tunisia (pukul 20.00 CT)
|Tiket
|20 Juni
|Grup F: Tunisia vs Jepang (pukul 10 malam CT)
|Tiket
|24 Juni
|Grup A: Afrika Selatan vs Korea Selatan (pukul 7 malam CT)
|Tiket
|29 Juni
|Babak 32 Besar: Juara Grup F vs Runner-up Grup C (pukul 19.00 CT)
|Tiket
|Atlanta, AS (Stadion Mercedes-Benz)
|15 Juni
|Grup H: Spanyol vs Cape Verde (pukul 12.00 ET)
|Tiket
|18 Juni
|Grup A: Pemenang Jalur D UEFA vs Afrika Selatan (12.00 ET)
|Tiket
|21 Juni
|Grup H: Spanyol vs Arab Saudi (12 siang ET)
|Tiket
|24 Juni
|Grup C: Maroko vs Haiti (pukul 6 sore ET)
|Tiket
|27 Juni
|Grup K: Republik Demokratik Kongo vs Uzbekistan (pukul 19.30 ET)
|Tiket
|1 Juli
|Babak 32 Besar: Juara Grup L vs Peringkat ketiga Grup E/H/I/J/K (pukul 12.00 ET)
|Tiket
|7 Juli
|Babak 16 Besar: Pemenang Pertandingan 86 vs Pemenang Pertandingan 88 (12 siang ET)
|Tiket
|15 Juli
|Semifinal: Pemenang Pertandingan 99 vs Pemenang Pertandingan 100 (pukul 3 sore ET)
|Tiket
|Foxborough, AS (Gillette Stadium)
|13 Juni
|Grup C: Haiti vs Skotlandia (pukul 21.00 ET)
|Tiket
|16 Juni
|Grup I: Pemenang Babak Play-Off 2 FIFA vs Norwegia (pukul 6 sore ET)
|Tiket
|19 Juni
|Grup C: Skotlandia vs Maroko (pukul 6 sore ET)
|Tiket
|23 Juni
|Grup L: Inggris vs Ghana (pukul 4 sore ET)
|Tiket
|26 Juni
|Grup I: Norwegia vs Prancis (pukul 3 sore ET)
|Tiket
|29 Juni
|Babak 32 Besar: Juara Grup E vs Peringkat ketiga Grup A/B/C/D/F (pukul 16.30 ET)
|Tiket
|9 Juli
|Perempat final: Pemenang Pertandingan 89 vs Pemenang Pertandingan 90 (pukul 4 sore ET)
|Tiket
|Arlington, AS (AT&T Stadium)
|14 Juni
|Grup F: Belanda vs Jepang (pukul 15.00 CDT)
|Tiket
|17 Juni
|Grup L: Inggris vs Kroasia (pukul 15.00 CDT)
|Tiket
|22 Juni
|Grup J: Argentina vs Austria (pukul 12.00 siang CDT)
|Tiket
|25 Juni
|Grup F: Jepang vs Swedia (pukul 6 sore CDT)
|Tiket
|27 Juni
|Grup J: Yordania vs Argentina (pukul 21.00 CDT)
|Tiket
|30 Juni
|Babak 32 Besar: Juara kedua Grup E vs Juara kedua Grup I (pukul 12 siang CDT)
|Tiket
|3 Juli
|Babak 32 Besar: Juara kedua Grup D vs Juara kedua Grup G (pukul 1 siang CDT)
|Tiket
|6 Juli
|Babak 16 Besar: Pemenang Pertandingan 83 vs Pemenang Pertandingan 84 (pukul 2 siang CDT)
|Tiket
|14 Juli
|Semifinal: Pemenang Pertandingan 97 vs Pemenang Pertandingan 98 (pukul 14.00 CDT)
|Tiket
|Houston, AS (NRG Stadium)
|14 Juni
|Grup E: Jerman vs Curacao (pukul 12.00 siang CDT)
|Tiket
|17 Juni
|Grup K: Portugal vs Republik Demokratik Kongo (12 siang CDT)
|Tiket
|20 Juni
|Grup A: Belanda vs Swedia (12.00 siang CDT)
|Tiket
|23 Juni
|Grup K: Portugal vs Uzbekistan (12 siang CDT)
|Tiket
|26 Juni
|Grup H: Cape Verde vs Arab Saudi (pukul 7 malam CDT)
|Tiket
|29 Juni
|Babak 32 Besar: Juara Grup C vs Runner-up Grup F (pukul 12.00 siang CDT)
|Tiket
|4 Juli
|Babak 16 Besar: Pemenang Pertandingan 73 vs Pemenang Pertandingan 75 (12 siang CDT)
|Tiket
|Kansas City, AS (Arrowhead Stadium)
|16 Juni
|Grup J: Argentina vs Aljazair (pukul 7 malam CT)
|Tiket
|20 Juni
|Grup E: Ekuador vs Curaçao (pukul 6 sore CT)
|Tiket
|25 Juni
|Grup F: Tunisia vs Belanda (pukul 5 sore CT)
|Tiket
|27 Juni
|Grup J: Aljazair vs Austria (pukul 20.00 CT)
|Tiket
|3 Juli
|Babak 32 Besar: Juara Grup K vs Peringkat ketiga Grup D/E/I/J/L (pukul 19.30 CT)
|Tiket
|11 Juli
|Perempat final: Pemenang Pertandingan 95 vs Pemenang Pertandingan 96 (pukul 19.00 CT)
|Tiket
|Los Angeles, AS (SoFi Stadium)
|12 Juni
|Grup D: AS vs Paraguay (pukul 6 sore PT)
|Tiket
|15 Juni
|Grup G: Iran vs Selandia Baru (pukul 6 sore PT
|Tiket
|18 Juni
|Grup B: Swiss vs Bosnia-Herzegovina (pukul 12 siang PT)
|Tiket
|21 Juni
|Grup G: Belgia vs Iran (12 siang PT)
|Tiket
|25 Juni
|Grup D: Turki vs AS (pukul 7 malam PT)
|Tiket
|28 Juni
|Babak 32 Besar: Juara kedua Grup A vs Juara kedua Grup B (pukul 12 siang PT)
|Tiket
|2 Juli
|Babak 32 Besar: Juara Grup H vs Juara Kedua Grup J (12 siang PT)
|Tiket
|10 Juli
|Perempat final: Pemenang Pertandingan 93 vs Pemenang Pertandingan 94 (12 siang PT)
|Tiket
|Miami, AS (Hard Rock Stadium)
|15 Juni
|Grup H: Arab Saudi vs Uruguay (pukul 6 sore ET)
|Tiket
|21 Juni
|Grup H: Uruguay vs Kepulauan Cape Verde (pukul 6 sore ET)
|Tiket
|24 Juni
|Grup C: Skotlandia vs Brasil (pukul 6 sore ET)
|Tiket
|27 Juni
|Grup K: Kolombia vs Portugal (pukul 19.30 ET)
|Tiket
|3 Juli
|Babak 32 Besar: Juara Grup J vs Runner-up Grup H (pukul 6 sore ET)
|Tiket
|11 Juli
|Perempat final: Pemenang Pertandingan 91 vs Pemenang Pertandingan 92 (pukul 5 sore ET)
|Tiket
|18 Juli
|Pertandingan perebutan tempat ketiga: Pihak yang kalah di Pertandingan 101 vs Pihak yang kalah di Pertandingan 102 (pukul 5 sore ET)
|Tiket
|New Jersey, AS (MetLife Stadium)
|13 Juni
|Grup C: Brasil vs Maroko (pukul 6 sore ET)
|Tiket
|16 Juni
|Grup I: Prancis vs Senegal (pukul 3 sore ET)
|Tiket
|22 Juni
|Grup I: Norwegia vs Senegal (pukul 20.00 ET)
|Tiket
|25 Juni
|Grup E: Ekuador vs Jerman (pukul 4 sore ET)
|Tiket
|27 Juni
|Grup L: Panama vs Inggris (pukul 5 sore ET)
|Tiket
|30 Juni
|Babak 32 Besar: Juara Grup I vs Peringkat ketiga Grup C/D/F/G/H (pukul 17.00 ET)
|Tiket
|5 Juli
|Babak 16 Besar: Pemenang Pertandingan 76 vs Pemenang Pertandingan 78 (pukul 4 sore ET)
|Tiket
|19 Juli
|Final: Pemenang Pertandingan 101 vs Pemenang Pertandingan 102 (pukul 3 sore ET)
|Tiket
|Philadelphia, AS (Lincoln Financial Field)
|14 Juni
|Grup E: Pantai Gading vs Ekuador (pukul 19.00 ET)
|Tiket
|19 Juni
|Grup C: Brasil vs Haiti (pukul 21.00 ET)
|Tiket
|22 Juni
|Grup I: Prancis vs Irak (pukul 5 sore ET)
|Tiket
|25 Juni
|Grup E: Curacao vs Pantai Gading (pukul 4 sore ET)
|Tiket
|27 Juni
|Grup L: Kroasia vs Ghana (pukul 5 sore ET)
|Tiket
|4 Juli
|Babak 16 Besar: Pemenang Pertandingan 74 vs Pemenang Pertandingan 77 (pukul 5 sore ET)
|Tiket
|Santa Clara, AS (Levi's Stadium)
|13 Juni
|Grup B: Qatar vs Swiss (pukul 12.00 PT)
|Tiket
|16 Juni
|Grup J: Austria vs Yordania (pukul 9 malam PT)
|Tiket
|19 Juni
|Grup D: Turki vs Paraguay (21.00 PT)
|Tiket
|22 Juni
|Grup J: Yordania vs Aljazair (20.00 PT)
|Tiket
|25 Juni
|Grup D: Paraguay vs Australia (pukul 7 malam PT)
|Tiket
|1 Juli
|Babak 32 Besar: Juara Grup D vs Peringkat ketiga Grup B/E/F/I/J (pukul 5 sore PT)
|Tiket
|Seattle, AS (Lumen Field)
|15 Juni
|Grup G: Belgia vs Mesir (pukul 12 siang PT)
|Tiket
|19 Juni
|Grup D: AS vs Australia (12 siang PT)
|Tiket
|24 Juni
|Grup B: Bosnia-Herzegovina vs Qatar (12 siang PT)
|Tiket
|26 Juni
|Grup G: Mesir vs Iran (pukul 8 malam PT)
|Tiket
|1 Juli
|Babak 32 Besar: Juara Grup G vs Peringkat ketiga Grup A/E/H/I/J (pukul 1 siang PT)
|Tiket
|6 Juli
|Babak 16 Besar: Pemenang Pertandingan 81 vs Pemenang Pertandingan 82 (pukul 5 sore PT)
|Tiket
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