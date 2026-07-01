Setelah tiket pertandingan Piala Dunia 2026 Anda dikonfirmasi, Anda harus mulai merencanakan jadwal perjalanan Anda pada hari pertandingan. Salah satu faktor kunci, tentu saja, adalah bagaimana Anda akan pergi ke dan pulang dari stadion dengan lancar dan tanpa stres agar dapat menikmati pengalaman Piala Dunia Anda sepenuhnya.

Masing-masing dari 16 kota tuan rumah Piala Dunia yang tersebar di seluruh Amerika Utara memiliki sistem transportasi uniknya sendiri, dan persiapan akan sangat penting agar hari istimewa Anda berjalan tanpa komplikasi yang tidak perlu.

Izinkan GOAL menunjukkan kepada Anda semua informasi transportasi terbaru Piala Dunia 2026, termasuk moda transportasi terbaik yang dapat digunakan di berbagai lokasi.

Parkir dan Transportasi Piala Dunia: Gambaran Umum

Kota Tuan Rumah / Stadion Biaya Parkir (Hari Pertandingan) Transportasi Umum Utama Biaya Transportasi (Pergi-Pulang) New York/NJ (MetLife) Tidak ada parkir di lokasi NJ Transit (Kereta Api) $105,00 (terbatas) Los Angeles (SoFi) $300,00 LA Metro + Shuttle $3,50 Miami (Hard Rock) $175,00 - $250,00 Brightline / Bus Antar-Jemput $20,00+ / Gratis Boston (Gillette) $175,00 Kereta Komuter MBTA $80,00 Dallas (AT&T) $125,00 - $175,00 TRE + Bus Antar-Jemput $12,00 Philadelphia (Lincoln) $115,00 - $125,00 Jalur Broad Street $0,00 (Gratis Setelah Pertandingan) Kansas City (Arrowhead) $75,00 - $125,00 Layanan Antar-Jemput Stadion $15,00 Houston (NRG) $99,00 - $125,00 METRORail Jalur Merah $2,50 Atlanta (Mercedes-Benz) $99,00 MARTA $5,00 Seattle (Lumen Field) $125,00+ Kereta Ringan Link $6,50 San Francisco (Levi's) $125,00+ Kereta Ringan VTA / BART $15,00 - $25,00 Toronto (BMO Field) $80,00+ (Terbatas) GO Transit / TTC $7,00 - $15,00 Vancouver (BC Place) $75,00+ (Terbatas) SkyTrain $6,50 - $10,00 Kota Meksiko (Azteca) Bervariasi Metro / Kereta Ringan 10 Peso ($0,60)

Apa saja fasilitas parkir yang tersedia di venue Piala Dunia 2026?

Tempat parkir di lokasi pada ke-16 stadion Piala Dunia sangat terbatas dan harus diatur dengan hati-hati agar tidak ditolak di perimeter keamanan.

Zona Larangan Parkir: Stadion MetLife

Untuk pertandingan di MetLife Stadium (termasuk Final pada 19 Juli), tidak ada sama sekali tempat parkir bagi penonton di lokasi.

Para penggemar yang berkendara ke Meadowlands harus memesan tempat parkir di luar lokasi di American Dream Mall, di mana tarifnya telah melonjak menjadi $225 per pertandingan, atau menggunakan layanan antar-jemput park-and-ride resmi.

Pemesanan Resmi melalui JustPark

Semua tempat parkir harus dibeli terlebih dahulu melalui JustPark, mitra resmi FIFA 2026.

Pembayaran di tempat tidak akan diterima di gerbang stadion.

Perlu diketahui bahwa sebagian besar tiket dialokasikan secara bertahap. Anda kemungkinan akan menerima penunjukan tempat parkir spesifik dan izin digital melalui email 7–10 hari sebelum pertandingan dimulai.

Aturan Kelayakan yang Ketat

Hanya Pemegang Tiket: Parkir terbatas bagi penonton pertandingan. Anda sering kali harus menunjukkan tiket pertandingan di ponsel Anda hanya untuk masuk ke kompleks parkir stadion.

Parkir terbatas bagi penonton pertandingan. Anda sering kali harus hanya untuk masuk ke kompleks parkir stadion. Kesesuaian Email: Anda harus menggunakan alamat email yang sama untuk JustPark yang terhubung dengan akun tiket resmi FIFA Anda. Ketidaksesuaian dapat menyebabkan reservasi Anda secara otomatis ditandai atau dibatalkan .

Anda untuk JustPark yang terhubung dengan Anda. Ketidaksesuaian dapat menyebabkan reservasi Anda . Harga: Meskipun beberapa tempat parkir tetap seharga $75, harga rata-rata untuk pertandingan unggulan telah naik menjadi $175 per kendaraan.

Perkiraan biaya parkir Piala Dunia 2026 per stadion adalah sebagai berikut:

Stadion Kota Harga (perkiraan) Stadion MetLife New York/NJ Tidak ada tempat parkir di lokasi Stadion SoFi Los Angeles $250 - $300 Stadion Gillette Boston $175 Stadion Hard Rock Miami $175 - $200 Lincoln Financial Field Philadelphia $115 - $125 AT&T Stadium Dallas $75 - $125 Stadion Arrowhead Kansas City $75 - $100 Stadion NRG Houston $99 - $125 Stadion Mercedes-Benz Atlanta $99 Lumen Field Seattle $125+ Stadion Levi's San Francisco $125+



Catatan: Harga parkir di lokasi-lokasi Kanada dan Meksiko (Toronto, Vancouver, Mexico City, Guadalajara, Monterrey) belum sepenuhnya tercantum di portal resmi, namun tarifnya diperkirakan akan mengikuti model ‘penetapan harga variabel’ yang serupa untuk permintaan tinggi.

Biaya parkir diperkirakan akan meningkat seiring berjalannya turnamen dari babak penyisihan grup hingga babak gugur.

Bagaimana cara menggunakan transportasi umum selama Piala Dunia 2026?

Meskipun sebagian penonton Piala Dunia mungkin lebih memilih mengemudi dan memarkir kendaraan sendiri, banyak kota tuan rumah yang mendorong rencana ‘bebas mobil’ dengan merekomendasikan transportasi umum atau layanan antar-jemput.

Penghematan dan Insentif Transportasi

Meskipun beberapa kota menawarkan insentif, kota-kota lain telah menyederhanakan sistem pembayarannya. Di Seattle, penggemar dapat membeli Tiket 3 Hari Piala Dunia khusus seharga $18 yang mencakup semua transportasi regional.

Perjalanan pulang-pergi yang ramah anggaran tetap tersedia di Atlanta ($5 melalui MARTA) dan Los Angeles ($3,50 melalui LA Metro).

Harga Kritis dan Batasan Kapasitas

Bersiaplah menghadapi biaya tambahan akibat tingginya permintaan. Setelah penurunan harga baru-baru ini, tiket pulang-pergi NJ Transit ke MetLife Stadium kini menjadi $105 (turun dari $150).

Tiket ini dibatasi hingga 40.000 per pertandingan, harus dibeli terlebih dahulu melalui aplikasi NJ Transit, dan mencakup gelang fisik wajib untuk perjalanan pulang. Di Miami, tarif parkir di Hard Rock Stadium telah mencapai puncaknya sebesar $249,99 untuk pertandingan unggulan.

Logistik Penting pada Hari Pertandingan

Jalan Kaki "Last Mile": Titik penjemputan layanan berbagi tumpangan di stadion seperti SoFi dan AT&T terletak di zona terbatas, yang seringkali mengharuskan berjalan kaki selama 20–30 menit ke gerbang stadion. Penurunan penumpang langsung di stadion dilarang pada hari pertandingan.

Titik penjemputan layanan berbagi tumpangan di stadion seperti terletak di zona terbatas, yang seringkali mengharuskan selama ke gerbang stadion. pada hari pertandingan. Hindari Antrean: Hindari antrean di mesin tiket dengan mengisi ulang terlebih dahulu kartu transportasi digital atau aplikasi, seperti TAP (LA), Breeze (Atlanta), atau myORCA (Seattle/Sound Transit).

Contoh moda transportasi utama dan biayanya di kota-kota tuan rumah Piala Dunia 2026 ditunjukkan di bawah ini:

Stadion Kota Moda Transportasi Harga Stadion MetLife New York/NJ Kereta NJ Transit / Bus Antar-Jemput $150 / $80 Stadion Gillette Boston Kereta Khusus Hari Pertandingan / Bus Komuter Tuan Rumah $80 / $95 Lincoln Financial Field Philadelphia Jalur Broad Street $2,90 sebelum pertandingan, gratis setelah pertandingan) AT&T Stadium Dallas TRE + Bus Antar-Jemput $6 ($0 untuk bus antar-jemput) Stadion Arrowhead Kansas City Layanan Antar-Jemput Stadion $15 Stadion Hard Rock Miami Kereta Brightline / Bus Antar-Jemput $20,40+ / Gratis Stadion Levi's San Francisco Kereta Ringan VTA / BART $11 - $22 Stadion SoFi Los Angeles LA Metro $3,50 Stadion Mercedes-Benz Atlanta MARTA $5 Stadion NRG Houston MetroRail Jalur Merah $3 Lumen Field Seattle Link Light Rail / Sounder $3,25 hingga $5,75 Toronto BMO Field TTC / GO Transit mulai dari $3,30 Vancouver BC Place SkyTrain mulai dari $3,20 Kota-kota di Meksiko Berbagai Metro / Bus Lokal 5 peso ($0,30)

Aplikasi seperti Uber dan Lyft (AS/Kanada) atau DiDi (Meksiko) akan tersedia di lokasi-lokasi tertentu bagi mereka yang ingin menggunakan layanan taksi berbagi tumpangan.

Namun, perlu Anda ketahui bahwa tarif mungkin melonjak tepat sebelum dan sesudah pertandingan, dan beberapa stadion akan memberlakukan pembatasan pada area penjemputan/pengantaran.

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Piala Dunia 2026 di menit-menit terakhir?

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, setelah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Terakhir saat ini sedang berlangsung, setelah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA. Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen. Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun sebelum membeli tiket.

Di mana Piala Dunia FIFA 2026 akan diselenggarakan?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Sebanyak 104 pertandingan akan digelar selama 39 hari di seluruh Amerika Utara. Simak daftar kota dan stadion yang akan menjadi tuan rumah di bawah ini:

Negara Stadion (Kota) Kapasitas Kanada BC Place (Vancouver) 48.821 BMO Field (Toronto) 45.000 Meksiko Estadio Azteca (Kota Meksiko) 83.000 Estadio Akron (Guadalajara) 44.330 Estadio BBVA (Monterrey) 50.113 Amerika Serikat Stadion Mercedes-Benz (Atlanta) 67.382 Stadion Gillette (Foxborough) 63.815 AT&T Stadium (Dallas) 70.122 NRG Stadium (Houston) 68.311 Stadion Arrowhead (Kansas City) 67.513 Stadion SoFi (Inglewood) 69.650 Stadion Hard Rock (Miami) 64.091 MetLife Stadium (East Rutherford) 78.576 Lincoln Financial Field (Philadelphia) 65.827 Levi's Stadium (San Francisco) 69.391 Lumen Field (Seattle) 65.123

Bagaimana jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 per kota tuan rumah?

Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat).

Stadion Tanggal Jadwal Pertandingan (waktu kick-off) Tiket Toronto, Kanada (BMO Field) 12 Juni Grup B: Kanada vs Bosnia dan Herzegovina (pukul 15.00 ET) Tiket 17 Juni Grup L: Ghana vs Panama (pukul 7 malam ET) Tiket 20 Juni Grup E: Jerman vs Pantai Gading (pukul 4 sore ET) Tiket 23 Juni Grup L: Panama vs Kroasia (pukul 7 malam ET) Tiket 26 Juni Grup I: Senegal vs Irak (pukul 3 sore ET) Tiket 2 Juli Babak 32 Besar: Juara kedua Grup K vs Juara kedua Grup L (pukul 7 malam ET) Tiket Vancouver, Kanada (BC Place) 13 Juni Grup D: Australia vs Turkiye (pukul 21.00 PT) Tiket 18 Juni Grup B: Kanada vs Qatar (pukul 3 sore PT) Tiket 21 Juni Grup G: Selandia Baru vs Mesir (pukul 6 sore PT) Tiket 24 Juni Grup B: Swiss vs Kanada (pukul 12 siang PT) Tiket 26 Juni Grup G: Selandia Baru vs Belgia (pukul 8 malam PT) Tiket 2 Juli Babak 32 Besar: Juara Grup B vs Peringkat ketiga Grup E/F/G/I/J (20.00 PT) Tiket 7 Juli Babak 16 Besar: Pemenang Pertandingan 85 vs Pemenang Pertandingan 87 (pukul 1 siang PT) Tiket Guadalajara, Meksiko (Estadio Akron) 11 Juni Grup A: Korea Selatan vs Ceko (pukul 20.00 CST) Tiket 18 Juni Grup A: Meksiko vs Korea Selatan (pukul 7 malam CST) Tiket 23 Juni Grup K: Kolombia vs Republik Demokratik Kongo (pukul 20.00 CST) Tiket 26 Juni Grup H: Uruguay vs Spanyol (pukul 6 sore CST) Tiket Kota Meksiko, Meksiko (Estadio Banorte) 11 Juni Grup A: Meksiko vs Afrika Selatan (pukul 1 siang CST) Tiket 17 Juni Grup K: Uzbekistan vs Kolombia (pukul 20.00 CST) Tiket 24 Juni Grup A: Ceko vs Meksiko (pukul 19.00 CST) Tiket 30 Juni Babak 32 Besar: Juara Grup A vs Peringkat ketiga Grup C/E/F/H/I (pukul 19.00 CST) Tiket 5 Juli Babak 16 Besar: Pemenang Pertandingan 79 vs Pemenang Pertandingan 80 (pukul 6 sore CST) Tiket Monterrey, Meksiko (Estadio BBVA) 14 Juni Grup F: Swedia vs Tunisia (pukul 20.00 CT) Tiket 20 Juni Grup F: Tunisia vs Jepang (pukul 10 malam CT) Tiket 24 Juni Grup A: Afrika Selatan vs Korea Selatan (pukul 7 malam CT) Tiket 29 Juni Babak 32 Besar: Juara Grup F vs Runner-up Grup C (pukul 19.00 CT) Tiket Atlanta, AS (Stadion Mercedes-Benz) 15 Juni Grup H: Spanyol vs Cape Verde (pukul 12.00 ET) Tiket 18 Juni Grup A: Pemenang Jalur D UEFA vs Afrika Selatan (12.00 ET) Tiket 21 Juni Grup H: Spanyol vs Arab Saudi (12 siang ET) Tiket 24 Juni Grup C: Maroko vs Haiti (pukul 6 sore ET) Tiket 27 Juni Grup K: Republik Demokratik Kongo vs Uzbekistan (pukul 19.30 ET) Tiket 1 Juli Babak 32 Besar: Juara Grup L vs Peringkat ketiga Grup E/H/I/J/K (pukul 12.00 ET) Tiket 7 Juli Babak 16 Besar: Pemenang Pertandingan 86 vs Pemenang Pertandingan 88 (12 siang ET) Tiket 15 Juli Semifinal: Pemenang Pertandingan 99 vs Pemenang Pertandingan 100 (pukul 3 sore ET) Tiket Foxborough, AS (Gillette Stadium) 13 Juni Grup C: Haiti vs Skotlandia (pukul 21.00 ET) Tiket 16 Juni Grup I: Pemenang Babak Play-Off 2 FIFA vs Norwegia (pukul 6 sore ET) Tiket 19 Juni Grup C: Skotlandia vs Maroko (pukul 6 sore ET) Tiket 23 Juni Grup L: Inggris vs Ghana (pukul 4 sore ET) Tiket 26 Juni Grup I: Norwegia vs Prancis (pukul 3 sore ET) Tiket 29 Juni Babak 32 Besar: Juara Grup E vs Peringkat ketiga Grup A/B/C/D/F (pukul 16.30 ET) Tiket 9 Juli Perempat final: Pemenang Pertandingan 89 vs Pemenang Pertandingan 90 (pukul 4 sore ET) Tiket Arlington, AS (AT&T Stadium) 14 Juni Grup F: Belanda vs Jepang (pukul 15.00 CDT) Tiket 17 Juni Grup L: Inggris vs Kroasia (pukul 15.00 CDT) Tiket 22 Juni Grup J: Argentina vs Austria (pukul 12.00 siang CDT) Tiket 25 Juni Grup F: Jepang vs Swedia (pukul 6 sore CDT) Tiket 27 Juni Grup J: Yordania vs Argentina (pukul 21.00 CDT) Tiket 30 Juni Babak 32 Besar: Juara kedua Grup E vs Juara kedua Grup I (pukul 12 siang CDT) Tiket 3 Juli Babak 32 Besar: Juara kedua Grup D vs Juara kedua Grup G (pukul 1 siang CDT) Tiket 6 Juli Babak 16 Besar: Pemenang Pertandingan 83 vs Pemenang Pertandingan 84 (pukul 2 siang CDT) Tiket 14 Juli Semifinal: Pemenang Pertandingan 97 vs Pemenang Pertandingan 98 (pukul 14.00 CDT) Tiket Houston, AS (NRG Stadium) 14 Juni Grup E: Jerman vs Curacao (pukul 12.00 siang CDT) Tiket 17 Juni Grup K: Portugal vs Republik Demokratik Kongo (12 siang CDT) Tiket 20 Juni Grup A: Belanda vs Swedia (12.00 siang CDT) Tiket 23 Juni Grup K: Portugal vs Uzbekistan (12 siang CDT) Tiket 26 Juni Grup H: Cape Verde vs Arab Saudi (pukul 7 malam CDT) Tiket 29 Juni Babak 32 Besar: Juara Grup C vs Runner-up Grup F (pukul 12.00 siang CDT) Tiket 4 Juli Babak 16 Besar: Pemenang Pertandingan 73 vs Pemenang Pertandingan 75 (12 siang CDT) Tiket Kansas City, AS (Arrowhead Stadium) 16 Juni Grup J: Argentina vs Aljazair (pukul 7 malam CT) Tiket 20 Juni Grup E: Ekuador vs Curaçao (pukul 6 sore CT) Tiket 25 Juni Grup F: Tunisia vs Belanda (pukul 5 sore CT) Tiket 27 Juni Grup J: Aljazair vs Austria (pukul 20.00 CT) Tiket 3 Juli Babak 32 Besar: Juara Grup K vs Peringkat ketiga Grup D/E/I/J/L (pukul 19.30 CT) Tiket 11 Juli Perempat final: Pemenang Pertandingan 95 vs Pemenang Pertandingan 96 (pukul 19.00 CT) Tiket Los Angeles, AS (SoFi Stadium) 12 Juni Grup D: AS vs Paraguay (pukul 6 sore PT) Tiket 15 Juni Grup G: Iran vs Selandia Baru (pukul 6 sore PT Tiket 18 Juni Grup B: Swiss vs Bosnia-Herzegovina (pukul 12 siang PT) Tiket 21 Juni Grup G: Belgia vs Iran (12 siang PT) Tiket 25 Juni Grup D: Turki vs AS (pukul 7 malam PT) Tiket 28 Juni Babak 32 Besar: Juara kedua Grup A vs Juara kedua Grup B (pukul 12 siang PT) Tiket 2 Juli Babak 32 Besar: Juara Grup H vs Juara Kedua Grup J (12 siang PT) Tiket 10 Juli Perempat final: Pemenang Pertandingan 93 vs Pemenang Pertandingan 94 (12 siang PT) Tiket Miami, AS (Hard Rock Stadium) 15 Juni Grup H: Arab Saudi vs Uruguay (pukul 6 sore ET) Tiket 21 Juni Grup H: Uruguay vs Kepulauan Cape Verde (pukul 6 sore ET) Tiket 24 Juni Grup C: Skotlandia vs Brasil (pukul 6 sore ET) Tiket 27 Juni Grup K: Kolombia vs Portugal (pukul 19.30 ET) Tiket 3 Juli Babak 32 Besar: Juara Grup J vs Runner-up Grup H (pukul 6 sore ET) Tiket 11 Juli Perempat final: Pemenang Pertandingan 91 vs Pemenang Pertandingan 92 (pukul 5 sore ET) Tiket 18 Juli Pertandingan perebutan tempat ketiga: Pihak yang kalah di Pertandingan 101 vs Pihak yang kalah di Pertandingan 102 (pukul 5 sore ET) Tiket New Jersey, AS (MetLife Stadium) 13 Juni Grup C: Brasil vs Maroko (pukul 6 sore ET) Tiket 16 Juni Grup I: Prancis vs Senegal (pukul 3 sore ET) Tiket 22 Juni Grup I: Norwegia vs Senegal (pukul 20.00 ET) Tiket 25 Juni Grup E: Ekuador vs Jerman (pukul 4 sore ET) Tiket 27 Juni Grup L: Panama vs Inggris (pukul 5 sore ET) Tiket 30 Juni Babak 32 Besar: Juara Grup I vs Peringkat ketiga Grup C/D/F/G/H (pukul 17.00 ET) Tiket 5 Juli Babak 16 Besar: Pemenang Pertandingan 76 vs Pemenang Pertandingan 78 (pukul 4 sore ET) Tiket 19 Juli Final: Pemenang Pertandingan 101 vs Pemenang Pertandingan 102 (pukul 3 sore ET) Tiket Philadelphia, AS (Lincoln Financial Field) 14 Juni Grup E: Pantai Gading vs Ekuador (pukul 19.00 ET) Tiket 19 Juni Grup C: Brasil vs Haiti (pukul 21.00 ET) Tiket 22 Juni Grup I: Prancis vs Irak (pukul 5 sore ET) Tiket 25 Juni Grup E: Curacao vs Pantai Gading (pukul 4 sore ET) Tiket 27 Juni Grup L: Kroasia vs Ghana (pukul 5 sore ET) Tiket 4 Juli Babak 16 Besar: Pemenang Pertandingan 74 vs Pemenang Pertandingan 77 (pukul 5 sore ET) Tiket Santa Clara, AS (Levi's Stadium) 13 Juni Grup B: Qatar vs Swiss (pukul 12.00 PT) Tiket 16 Juni Grup J: Austria vs Yordania (pukul 9 malam PT) Tiket 19 Juni Grup D: Turki vs Paraguay (21.00 PT) Tiket 22 Juni Grup J: Yordania vs Aljazair (20.00 PT) Tiket 25 Juni Grup D: Paraguay vs Australia (pukul 7 malam PT) Tiket 1 Juli Babak 32 Besar: Juara Grup D vs Peringkat ketiga Grup B/E/F/I/J (pukul 5 sore PT) Tiket Seattle, AS (Lumen Field) 15 Juni Grup G: Belgia vs Mesir (pukul 12 siang PT) Tiket 19 Juni Grup D: AS vs Australia (12 siang PT) Tiket 24 Juni Grup B: Bosnia-Herzegovina vs Qatar (12 siang PT) Tiket 26 Juni Grup G: Mesir vs Iran (pukul 8 malam PT) Tiket 1 Juli Babak 32 Besar: Juara Grup G vs Peringkat ketiga Grup A/E/H/I/J (pukul 1 siang PT) Tiket 6 Juli Babak 16 Besar: Pemenang Pertandingan 81 vs Pemenang Pertandingan 82 (pukul 5 sore PT) Tiket

Mempermudah transportasi dan logistik pada hari pertandingan adalah kunci untuk pengalaman menonton olahraga langsung yang bebas stres. Demikian pula, mengatur platform digital Anda sejak dini akan mencegah Anda melewatkan taruhan kriket langsung premium. Luangkan waktu sejenak untuk memeriksa perbandingan ahli kami mengenai situs taruhan IPL teratas guna menemukan penawaran terbaik sebelum musim turnamen tiba.