Setelah tiket pertandingan Piala Dunia 2026 Anda dikonfirmasi, Anda harus mulai merencanakan jadwal perjalanan Anda pada hari pertandingan. Salah satu faktor utama, tentu saja, adalah bagaimana Anda akan pergi ke dan pulang dari stadion dengan lancar dan tanpa stres agar dapat menikmati pengalaman menonton Piala Dunia secara maksimal.

Masing-masing dari 16 kota tuan rumah Piala Dunia yang tersebar di seluruh Amerika Utara memiliki sistem transportasi uniknya sendiri, dan persiapan akan sangat penting agar hari istimewa Anda berjalan tanpa komplikasi yang tidak perlu.

Biarkan GOAL menunjukkan kepada Anda semua informasi transportasi terbaru Piala Dunia 2026, termasuk moda transportasi terbaik yang dapat digunakan di berbagai lokasi.

Parkir dan Transportasi Piala Dunia: Gambaran Umum

Kota Tuan Rumah / Stadion Biaya Parkir (Hari Pertandingan) Transportasi Umum Utama Biaya Transportasi (PP) New York/NJ (MetLife) Tidak ada parkir di lokasi NJ Transit (Kereta) $105,00 (Dibatasi) Los Angeles (SoFi) $300,00 LA Metro + Shuttle $3,50 Miami (Hard Rock) $175,00 - $250,00 Brightline / Bus Antar-Jemput $20,00+ / Gratis Boston (Gillette) $175 Kereta Komuter MBTA $80,00 Dallas (AT&T) $125,00 - $175,00 TRE + Bus Antar-Jemput $12,00 Philadelphia (Lincoln) $115,00 - $125,00 Jalur Broad Street $0,00 (Gratis Setelah Pertandingan) Kansas City (Arrowhead) $75,00 - $125,00 Layanan Antar-Jemput Stadion $15,00 Houston (NRG) $99,00 - $125,00 METRORail Jalur Merah $2,50 Atlanta (Mercedes-Benz) $99,00 MARTA $5,00 Seattle (Lumen Field) $125,00+ Kereta Ringan Link $6,50 San Francisco (Levi's) $125,00 Kereta Ringan VTA / BART $15,00 - $25,00 Toronto (BMO Field) $80,00+ (Terbatas) GO Transit / TTC $7,00 - $15,00 Vancouver (BC Place) $75,00+ (Terbatas) SkyTrain $6,50 - $10,00 Mexico City (Azteca) Bervariasi Metro / Kereta Ringan 10 Peso ($0,60)

Fasilitas parkir apa saja yang tersedia di venue Piala Dunia 2026?

Tempat parkir di lokasi di semua 16 stadion Piala Dunia sangat terbatas dan harus diatur dengan hati-hati agar tidak ditolak di area keamanan.

Zona Larangan Parkir: MetLife Stadium

Untuk pertandingan di MetLife Stadium (termasuk Final pada 19 Juli), tidak ada sama sekali tempat parkir penonton di lokasi.

Para penggemar yang berkendara ke Meadowlands harus memesan tempat parkir di luar lokasi di American Dream Mall, di mana tarifnya telah melonjak menjadi $225 per pertandingan, atau menggunakan layanan antar-jemput park-and-ride resmi.

Pemesanan Resmi melalui JustPark

Semua tempat parkir harus dibeli terlebih dahulu melalui JustPark, mitra resmi FIFA 2026.

Pembayaran di tempat tidak akan diterima di gerbang stadion.

Perlu diketahui bahwa sebagian besar tiket dialokasikan secara bertahap. Anda kemungkinan akan menerima penunjukan tempat duduk dan izin digital melalui email 7–10 hari sebelum pertandingan dimulai.

Aturan Kelayakan yang Ketat

Hanya untuk Pemegang Tiket: Fasilitas parkir hanya diperuntukkan bagi penonton pertandingan. Anda harus menunjukkan tiket pertandingan di ponsel Anda untuk dapat masuk ke area parkir stadion.

Pencocokan Email: Anda harus menggunakan alamat email yang sama untuk JustPark yang terhubung dengan akun tiket resmi FIFA Anda. Ketidaksesuaian dapat menyebabkan reservasi Anda secara otomatis ditandai atau dibatalkan.

Harga: Meskipun beberapa tempat parkir tetap seharga $75, harga rata-rata untuk pertandingan utama telah naik menjadi $175 per kendaraan.

Perkiraan biaya parkir Piala Dunia 2026 per stadion adalah sebagai berikut:

Stadion Kota Harga (perkiraan) Stadion MetLife New York/NJ Tidak ada parkir di lokasi Stadion SoFi Los Angeles $250 - $300 Stadion Gillette Boston $175 Stadion Hard Rock Miami $175 - $200 Lincoln Financial Field Philadelphia $115 - $125 Stadion AT&T Dallas $75 - $125 Stadion Arrowhead Kansas City $75 - $100 Stadion NRG Houston $99 - $125 Stadion Mercedes-Benz Atlanta $99 Lumen Field Seattle $125+ Stadion Levi's San Francisco $125+



Catatan: Tarif parkir di lokasi acara di Kanada dan Meksiko (Toronto, Vancouver, Mexico City, Guadalajara, Monterrey) belum sepenuhnya tercantum di portal resmi, namun tarif tersebut diperkirakan akan mengikuti model ‘tarif variabel’ yang serupa, yang diterapkan saat permintaan tinggi.

Biaya parkir diperkirakan akan naik seiring berjalannya turnamen dari babak penyisihan grup hingga babak gugur.

Bagaimana cara menggunakan transportasi umum selama Piala Dunia 2026?

Meskipun sebagian penonton Piala Dunia akan lebih memilih mengemudi dan memarkir kendaraan mereka, banyak kota tuan rumah yang mendorong rencana ‘bebas mobil’ dengan merekomendasikan transportasi umum atau layanan antar-jemput.

Penghematan dan Insentif Transportasi

Meskipun beberapa kota menawarkan insentif, kota-kota lain telah menyederhanakan sistem pembayarannya. Di Seattle, penggemar dapat membeli World Cup 3-Day Pass seharga $18 yang mencakup semua transportasi regional.

Perjalanan pulang-pergi yang ramah anggaran tetap tersedia di Atlanta ($5 melalui MARTA) dan Los Angeles ($3,50 melalui LA Metro).

Harga Kritis dan Batas Kapasitas

Bersiaplah untuk biaya tambahan akibat tingginya permintaan. Setelah penurunan harga baru-baru ini, tiket pulang-pergi NJ Transit ke MetLife Stadium kini menjadi $105 (turun dari $150).

Tiket ini dibatasi hingga 40.000 per pertandingan, harus dibeli terlebih dahulu melalui aplikasi NJ Transit, dan sudah termasuk gelang fisik yang wajib dipakai untuk perjalanan pulang. Di Miami, biaya parkir di Hard Rock Stadium mencapai $249,99 untuk pertandingan-pertandingan utama.

Logistik Penting pada Hari Pertandingan

Jalan Kaki Menuju Tempat Tujuan: Titik penjemputan layanan berbagi tumpangan di stadion seperti SoFi dan AT&T terletak di zona terlarang, sehingga seringkali Anda harus berjalan kaki selama 20–30 menit untuk mencapai gerbang masuk. Pada hari pertandingan , dilarang menurunkan penumpang langsung di depan stadion .

Hindari Antrean: Hindari antrean mesin tiket dengan mengisi ulang kartu transportasi digital atau aplikasi terlebih dahulu, seperti TAP (LA), Breeze (Atlanta), atau myORCA (Seattle/Sound Transit).

Contoh moda transportasi utama dan biayanya di kota-kota tuan rumah Piala Dunia 2026 ditampilkan di bawah ini:

Stadion Kota Jenis transportasi Harga Stadion MetLife New York/NJ Kereta NJ Transit / Bus Antar-Jemput $150 / $80 Stadion Gillette Boston Kereta Khusus Hari Pertandingan / Bus Komuter Tuan Rumah $80 / $95 Lincoln Financial Field Philadelphia Jalur Broad Street $2,90 sebelum pertandingan, gratis setelah pertandingan) Stadion AT&T Dallas TRE + Bus Antar-Jemput $6 ($0 untuk bus antar-jemput) Stadion Arrowhead Kansas City Shuttle Stadion $15 Stadion Hard Rock Miami Kereta Brightline / Bus Antar-Jemput $20,40+ / Gratis Stadion Levi's San Francisco Kereta Ringan VTA / BART $11 - $22 Stadion SoFi Los Angeles LA Metro $3,50 Stadion Mercedes-Benz Atlanta MARTA $5 Stadion NRG Houston MetroRail Jalur Merah $3 Lumen Field Seattle Link Light Rail / Sounder $3,25 hingga $5,75 Toronto BMO Field TTC / GO Transit mulai dari $3,30 Vancouver BC Place SkyTrain mulai dari $3,20 Kota-kota di Meksiko Berbagai Metro / Bus Lokal 5 peso ($0,30)

Aplikasi seperti Uber dan Lyft (AS/Kanada) atau DiDi (Meksiko) akan tersedia di lokasi tertentu bagi mereka yang ingin menggunakan layanan taksi bersama.

Namun, perlu Anda ketahui bahwa harga tiket bisa melonjak tajam sesaat sebelum dan sesudah pertandingan, dan beberapa stadion mungkin memberlakukan pembatasan pada area penjemputan dan pengantaran.

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Piala Dunia 2026 di menit-menit terakhir?

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, setelah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa syarat dan ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Di mana Piala Dunia FIFA 2026 akan diselenggarakan?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Sebanyak 104 pertandingan akan digelar selama 39 hari di seluruh Amerika Utara. Simak daftar kota dan stadion yang akan menjadi tuan rumah pertandingan di bawah ini:

Negara Stadion (Kota) Kapasitas Kanada BC Place (Vancouver) 48.821 BMO Field (Toronto) 45.000 Meksiko Estadio Azteca (Kota Meksiko) 83.000 Estadio Akron (Guadalajara) 44.330 Estadio BBVA (Monterrey) 50.113 Amerika Serikat Stadion Mercedes-Benz (Atlanta) 67.382 Stadion Gillette (Foxborough) 63.815 Stadion AT&T (Dallas) 70.122 Stadion NRG (Houston) 68.311 Stadion Arrowhead (Kansas City) 67.513 Stadion SoFi (Inglewood) 69.650 Stadion Hard Rock (Miami) 64.091 Stadion MetLife (East Rutherford) 78.576 Lincoln Financial Field (Philadelphia) 65.827 Stadion Levi's (San Francisco) 69.391 Lumen Field (Seattle) 65.123

Bagaimana jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 per stadion?

Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat).