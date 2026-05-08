Setelah tiket pertandingan Piala Dunia 2026 Anda dikonfirmasi, Anda harus mulai merencanakan jadwal perjalanan Anda pada hari pertandingan. Salah satu faktor utama, tentu saja, adalah bagaimana Anda akan pergi ke dan pulang dari stadion dengan lancar dan tanpa stres agar dapat menikmati pengalaman menonton Piala Dunia secara maksimal.
Masing-masing dari 16 kota tuan rumah Piala Dunia yang tersebar di seluruh Amerika Utara memiliki sistem transportasi uniknya sendiri, dan persiapan akan sangat penting agar hari istimewa Anda berjalan tanpa komplikasi yang tidak perlu.
Biarkan GOAL menunjukkan kepada Anda semua informasi transportasi terbaru Piala Dunia 2026, termasuk moda transportasi terbaik yang dapat digunakan di berbagai lokasi.
Parkir dan Transportasi Piala Dunia: Gambaran Umum
|Kota Tuan Rumah / Stadion
|Biaya Parkir (Hari Pertandingan)
|Transportasi Umum Utama
|Biaya Transportasi (PP)
|New York/NJ (MetLife)
|Tidak ada parkir di lokasi
|NJ Transit (Kereta)
|$105,00 (Dibatasi)
|Los Angeles (SoFi)
|$300,00
|LA Metro + Shuttle
|$3,50
|Miami (Hard Rock)
|$175,00 - $250,00
|Brightline / Bus Antar-Jemput
|$20,00+ / Gratis
|Boston (Gillette)
|$175
|Kereta Komuter MBTA
|$80,00
|Dallas (AT&T)
|$125,00 - $175,00
|TRE + Bus Antar-Jemput
|$12,00
|Philadelphia (Lincoln)
|$115,00 - $125,00
|Jalur Broad Street
|$0,00 (Gratis Setelah Pertandingan)
|Kansas City (Arrowhead)
|$75,00 - $125,00
|Layanan Antar-Jemput Stadion
|$15,00
|Houston (NRG)
|$99,00 - $125,00
|METRORail Jalur Merah
|$2,50
|Atlanta (Mercedes-Benz)
|$99,00
|MARTA
|$5,00
|Seattle (Lumen Field)
|$125,00+
|Kereta Ringan Link
|$6,50
|San Francisco (Levi's)
|$125,00
|Kereta Ringan VTA / BART
|$15,00 - $25,00
|Toronto (BMO Field)
|$80,00+ (Terbatas)
|GO Transit / TTC
|$7,00 - $15,00
|Vancouver (BC Place)
|$75,00+ (Terbatas)
|SkyTrain
|$6,50 - $10,00
|Mexico City (Azteca)
|Bervariasi
|Metro / Kereta Ringan
|10 Peso ($0,60)
Fasilitas parkir apa saja yang tersedia di venue Piala Dunia 2026?
Tempat parkir di lokasi di semua 16 stadion Piala Dunia sangat terbatas dan harus diatur dengan hati-hati agar tidak ditolak di area keamanan.
Zona Larangan Parkir: MetLife Stadium
Untuk pertandingan di MetLife Stadium (termasuk Final pada 19 Juli), tidak ada sama sekali tempat parkir penonton di lokasi.
Para penggemar yang berkendara ke Meadowlands harus memesan tempat parkir di luar lokasi di American Dream Mall, di mana tarifnya telah melonjak menjadi $225 per pertandingan, atau menggunakan layanan antar-jemput park-and-ride resmi.
Pemesanan Resmi melalui JustPark
Semua tempat parkir harus dibeli terlebih dahulu melalui JustParhttps://go.skimresources.com?id=211948X1692227&xs=1&xcust=goal-tat&url=https%3A%2F%2Fwww.justpark.com%2Fus%2Fevent-parking%2Ffifa-world-cup-2026rk, mitra resmi FIFA 2026.
Pembayaran di tempat tidak akan diterima di gerbang stadion.
Perlu diketahui bahwa sebagian besar tiket dialokasikan secara bertahap. Anda kemungkinan akan menerima penunjukan tempat duduk dan izin digital melalui email 7–10 hari sebelum pertandingan dimulai.
Aturan Kelayakan yang Ketat
- Hanya untuk Pemegang Tiket: Fasilitas parkir hanya diperuntukkan bagi penonton pertandingan. Anda harus menunjukkan tiket pertandingan di ponsel Anda untuk dapat masuk ke area parkir stadion.
- Pencocokan Email: Anda harus menggunakan alamat email yang sama untuk JustPark yang terhubung dengan akun tiket resmi FIFA Anda. Ketidaksesuaian dapat menyebabkan reservasi Anda secaraotomatis ditandai atau dibatalkan.
- Harga: Meskipun beberapa tempat parkir tetap seharga $75, harga rata-rata untuk pertandingan utama telah naik menjadi $175 per kendaraan.
Perkiraan biaya parkir Piala Dunia 2026 per stadion adalah sebagai berikut:
|Stadion
|Kota
|Harga (perkiraan)
|Stadion MetLife
|New York/NJ
|Tidak ada parkir di lokasi
|Stadion SoFi
|Los Angeles
|$250 - $300
|Stadion Gillette
|Boston
|$175
|Stadion Hard Rock
|Miami
|$175 - $200
|Lincoln Financial Field
|Philadelphia
|$115 - $125
|Stadion AT&T
|Dallas
|$75 - $125
|Stadion Arrowhead
|Kansas City
|$75 - $100
|Stadion NRG
|Houston
|$99 - $125
|Stadion Mercedes-Benz
|Atlanta
|$99
|Lumen Field
|Seattle
|$125+
|Stadion Levi's
|San Francisco
|$125+
Catatan: Tarif parkir di lokasi acara di Kanada dan Meksiko (Toronto, Vancouver, Mexico City, Guadalajara, Monterrey) belum sepenuhnya tercantum di portal resmi, namun tarif tersebut diperkirakan akan mengikuti model ‘tarif variabel’ yang serupa, yang diterapkan saat permintaan tinggi.
Biaya parkir diperkirakan akan naik seiring berjalannya turnamen dari babak penyisihan grup hingga babak gugur.
Bagaimana cara menggunakan transportasi umum selama Piala Dunia 2026?
Meskipun sebagian penonton Piala Dunia akan lebih memilih mengemudi dan memarkir kendaraan mereka, banyak kota tuan rumah yang mendorong rencana ‘bebas mobil’ dengan merekomendasikan transportasi umum atau layanan antar-jemput.
Penghematan dan Insentif Transportasi
Meskipun beberapa kota menawarkan insentif, kota-kota lain telah menyederhanakan sistem pembayarannya. Di Seattle, penggemar dapat membeli World Cup 3-Day Pass seharga $18 yang mencakup semua transportasi regional.
Perjalanan pulang-pergi yang ramah anggaran tetap tersedia di Atlanta ($5 melalui MARTA) dan Los Angeles ($3,50 melalui LA Metro).
Harga Kritis dan Batas Kapasitas
Bersiaplah untuk biaya tambahan akibat tingginya permintaan. Setelah penurunan harga baru-baru ini, tiket pulang-pergi NJ Transit ke MetLife Stadium kini menjadi $105 (turun dari $150).
Tiket ini dibatasi hingga 40.000 per pertandingan, harus dibeli terlebih dahulu melalui aplikasi NJ Transit, dan sudah termasuk gelang fisik yang wajib dipakai untuk perjalanan pulang. Di Miami, biaya parkir di Hard Rock Stadium mencapai $249,99 untuk pertandingan-pertandingan utama.
Logistik Penting pada Hari Pertandingan
- Jalan Kaki Menuju Tempat Tujuan: Titik penjemputan layanan berbagi tumpangan di stadion seperti SoFi dan AT&T terletak di zona terlarang, sehingga seringkali Anda harus berjalan kaki selama 20–30 menit untuk mencapai gerbang masuk. Pada hari pertandingan, dilarang menurunkan penumpang langsung di depan stadion.
- Hindari Antrean: Hindari antrean mesin tiket dengan mengisi ulang kartu transportasi digital atau aplikasi terlebih dahulu, seperti TAP (LA), Breeze (Atlanta), atau myORCA (Seattle/Sound Transit).
Contoh moda transportasi utama dan biayanya di kota-kota tuan rumah Piala Dunia 2026 ditampilkan di bawah ini:
|Stadion
|Kota
|Jenis transportasi
|Harga
|Stadion MetLife
|New York/NJ
|Kereta NJ Transit / Bus Antar-Jemput
|$150 / $80
|Stadion Gillette
|Boston
|Kereta Khusus Hari Pertandingan / Bus Komuter Tuan Rumah
|$80 / $95
|Lincoln Financial Field
|Philadelphia
|Jalur Broad Street
|$2,90 sebelum pertandingan, gratis setelah pertandingan)
|Stadion AT&T
|Dallas
|TRE + Bus Antar-Jemput
|$6 ($0 untuk bus antar-jemput)
|Stadion Arrowhead
|Kansas City
|Shuttle Stadion
|$15
|Stadion Hard Rock
|Miami
|Kereta Brightline / Bus Antar-Jemput
|$20,40+ / Gratis
|Stadion Levi's
|San Francisco
|Kereta Ringan VTA / BART
|$11 - $22
|Stadion SoFi
|Los Angeles
|LA Metro
|$3,50
|Stadion Mercedes-Benz
|Atlanta
|MARTA
|$5
|Stadion NRG
|Houston
|MetroRail Jalur Merah
|$3
|Lumen Field
|Seattle
|Link Light Rail / Sounder
|$3,25 hingga $5,75
|Toronto
|BMO Field
|TTC / GO Transit
|mulai dari $3,30
|Vancouver
|BC Place
|SkyTrain
|mulai dari $3,20
|Kota-kota di Meksiko
|Berbagai
|Metro / Bus Lokal
|5 peso ($0,30)
Aplikasi seperti Uber dan Lyft (AS/Kanada) atau DiDi (Meksiko) akan tersedia di lokasi tertentu bagi mereka yang ingin menggunakan layanan taksi bersama.
Namun, perlu Anda ketahui bahwa harga tiket bisa melonjak tajam sesaat sebelum dan sesudah pertandingan, dan beberapa stadion mungkin memberlakukan pembatasan pada area penjemputan dan pengantaran.
Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Piala Dunia 2026 di menit-menit terakhir?
- Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, setelah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
- Pasar Penjualan KembaliResmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.
- Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa syarat dan ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.
Di mana Piala Dunia FIFA 2026 akan diselenggarakan?
Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.
Sebanyak 104 pertandingan akan digelar selama 39 hari di seluruh Amerika Utara. Simak daftar kota dan stadion yang akan menjadi tuan rumah pertandingan di bawah ini:
|Negara
|Stadion (Kota)
|Kapasitas
|Kanada
|BC Place (Vancouver)
|48.821
|BMO Field (Toronto)
|45.000
|Meksiko
|Estadio Azteca (Kota Meksiko)
|83.000
|Estadio Akron (Guadalajara)
|44.330
|Estadio BBVA (Monterrey)
|50.113
|Amerika Serikat
|Stadion Mercedes-Benz (Atlanta)
|67.382
|Stadion Gillette (Foxborough)
|63.815
|Stadion AT&T (Dallas)
|70.122
|Stadion NRG (Houston)
|68.311
|Stadion Arrowhead (Kansas City)
|67.513
|Stadion SoFi (Inglewood)
|69.650
|Stadion Hard Rock (Miami)
|64.091
|Stadion MetLife (East Rutherford)
|78.576
|Lincoln Financial Field (Philadelphia)
|65.827
|Stadion Levi's (San Francisco)
|69.391
|Lumen Field (Seattle)
|65.123
Bagaimana jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 per stadion?
Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat).
|Tempat
|Tanggal
|Jadwal Pertandingan (waktu kick-off)
|Tiket
|Toronto, Kanada (BMO Field)
|12 Juni
|Grup B: Kanada vs Bosnia & Herzegovina (15.00 ET)
|Tiket
|17 Juni
|17 Juni
|Grup L: Ghana vs Panama (19.00 ET)
|Tiket
|20 Juni
|20 Juni
|Grup E: Jerman vs Pantai Gading (16.00 ET)
|Tiket
|23 Juni
|23 Juni
|Grup L: Panama vs Kroasia (19.00 ET)
|Tiket
|26 Juni
|26 Juni
|Grup I: Senegal vs Irak (15.00 ET)
|Tiket
|2 Juli
|2 Juli
|Babak 32 Besar: Juara kedua Grup K vs Juara kedua Grup L (19.00 ET)
|Tiket
|Vancouver, Kanada (BC Place)
|13 Juni
|13 Juni
|Grup D: Australia vs Turki (21.00 PT)
|Tiket
|18 Juni
|18 Juni
|Grup B: Kanada vs Qatar (15.00 PT)
|Tiket
|21 Juni
|21 Juni
|Grup G: Selandia Baru vs Mesir (18.00 PT)
|Tiket
|24 Juni
|24 Juni
|Grup B: Swiss vs Kanada (12.00 PT)
|Tiket
|26 Juni
|26 Juni
|Grup G: Selandia Baru vs Belgia (20.00 PT)
|Tiket
|2 Juli
|2 Juli
|Babak 32 Besar: Juara Grup B vs Peringkat ketiga Grup E/F/G/I/J (20.00 PT)
|Tiket
|7 Juli
|7 Juli
|Babak 16 Besar: Pemenang Pertandingan 85 vs Pemenang Pertandingan 87 (13.00 PT)
|Tiket
|Guadalajara, Meksiko (Estadio Akron)
|11 Juni
|11 Juni
|Grup A: Korea Selatan vs Republik Ceko (20.00 CST)
|Tiket
|18 Juni
|18 Juni
|Grup A: Meksiko vs Korea Selatan (19.00 CST)
|Tiket
|23 Juni
|23 Juni
|Grup K: Kolombia vs Republik Demokratik Kongo (20.00 CST)
|Tiket
|26 Juni
|26 Juni
|Grup H: Uruguay vs Spanyol (18.00 CST)
|Tiket
|Kota Meksiko, Meksiko (Estadio Banorte)
|11 Juni
|11 Juni
|Grup A: Meksiko vs Afrika Selatan (13.00 CST)
|Tiket
|17 Juni
|17 Juni
|Grup K: Uzbekistan vs Kolombia (20.00 CST)
|Tiket
|24 Juni
|24 Juni
|Grup A: Republik Ceko vs Meksiko (19.00 CST)
|Tiket
|30 Juni
|30 Juni
|Babak 32 Besar: Juara Grup A vs Peringkat ketiga Grup C/E/F/H/I (19.00 CST)
|Tiket
|5 Juli
|5 Juli
|Babak 16 Besar: Pemenang Pertandingan 79 vs Pemenang Pertandingan 80 (18.00 CST)
|Tiket
|Monterrey, Meksiko (Estadio BBVA)
|14 Juni
|14 Juni
|Grup F: Swedia vs Tunisia (20.00 CT)
|Tiket
|20 Juni
|20 Juni
|Grup F: Tunisia vs Jepang (22.00 CT)
|Tiket
|24 Juni
|24 Juni
|Grup A: Afrika Selatan vs Korea Selatan (19.00 CT)
|Tiket
|29 Juni
|29 Juni
|Babak 32 Besar: Juara Grup F vs Runner-up Grup C (19.00 CT)
|Tiket
|Atlanta, AS (Stadion Mercedes-Benz)
|15 Juni
|15 Juni
|Grup H: Spanyol vs Cape Verde (12.00 ET)
|Tiket
|18 Juni
|18 Juni
|Grup A: Pemenang Jalur D UEFA vs Afrika Selatan (12.00 ET)
|Tiket
|21 Juni
|21 Juni
|Grup H: Spanyol vs Arab Saudi (12.00 ET)
|Tiket
|24 Juni
|24 Juni
|Grup C: Maroko vs Haiti (18.00 ET)
|Tiket
|27 Juni
|27 Juni
|Grup K: Republik Demokratik Kongo vs Uzbekistan (19.30 ET)
|Tiket
|1 Juli
|1 Juli
|Babak 32 Besar: Juara Grup L vs Peringkat ketiga Grup E/H/I/J/K (12.00 ET)
|Tiket
|7 Juli
|7 Juli
|Babak 16 Besar: Pemenang Pertandingan 86 vs Pemenang Pertandingan 88 (12.00 ET)
|Tiket
|15 Juli
|15 Juli
|Semifinal: Pemenang Pertandingan 99 vs Pemenang Pertandingan 100 (15.00 ET)
|Tiket
|Foxborough, AS (Stadion Gillette)
|13 Juni
|13 Juni
|Grup C: Haiti vs Skotlandia (21.00 ET)
|Tiket
|16 Juni
|16 Juni
|Grup I: Pemenang Play-Off 2 FIFA vs Norwegia (18.00 ET)
|Tiket
|19 Juni
|19 Juni
|Grup C: Skotlandia vs Maroko (18.00 ET)
|Tiket
|23 Juni
|23 Juni
|Grup L: Inggris vs Ghana (16.00 ET)
|Tiket
|26 Juni
|26 Juni
|Grup I: Norwegia vs Prancis (15.00 ET)
|Tiket
|29 Juni
|29 Juni
|Babak 32 Besar: Juara Grup E vs Peringkat ketiga Grup A/B/C/D/F (16.30 ET)
|Tiket
|9 Juli
|9 Juli
|Perempat final: Pemenang Pertandingan 89 vs Pemenang Pertandingan 90 (16.00 ET)
|Tiket
|Arlington, AS (AT&T Stadium)
|14 Juni
|14 Juni
|Grup F: Belanda vs Jepang (15.00 CDT)
|Tiket
|17 Juni
|17 Juni
|Grup L: Inggris vs Kroasia (15.00 CDT)
|Tiket
|22 Juni
|22 Juni
|Grup J: Argentina vs Austria (12.00 CDT)
|Tiket
|25 Juni
|25 Juni
|Grup F: Jepang vs Swedia (18.00 CDT)
|Tiket
|27 Juni
|27 Juni
|Grup J: Yordania vs Argentina (21.00 CDT)
|Tiket
|30 Juni
|30 Juni
|Babak 32 Besar: Juara kedua Grup E vs Juara kedua Grup I (12.00 CDT)
|Tiket
|3 Juli
|3 Juli
|Babak 32 Besar: Juara kedua Grup D vs Juara kedua Grup G (13.00 CDT)
|Tiket
|6 Juli
|6 Juli
|Babak 16 Besar: Pemenang Pertandingan 83 vs Pemenang Pertandingan 84 (14.00 CDT)
|Tiket
|14 Juli
|14 Juli
|Semifinal: Pemenang Pertandingan 97 vs Pemenang Pertandingan 98 (14.00 CDT)
|Tiket
|Houston, AS (NRG Stadium)
|14 Juni
|14 Juni
|Grup E: Jerman vs Curacao (12.00 CDT)
|Tiket
|17 Juni
|17 Juni
|Grup K: Portugal vs Republik Demokratik Kongo (12.00 CDT)
|Tiket
|20 Juni
|20 Juni
|Grup A: Belanda vs Swedia (12.00 CDT)
|Tiket
|23 Juni
|23 Juni
|Grup K: Portugal vs Uzbekistan (12.00 CDT)
|Tiket
|26 Juni
|26 Juni
|Grup H: Cape Verde vs Arab Saudi (19.00 CDT)
|Tiket
|29 Juni
|29 Juni
|Babak 32 Besar: Juara Grup C vs Runner-up Grup F (12.00 CDT)
|Tiket
|4 Juli
|4 Juli
|Babak 16 Besar: Pemenang Pertandingan 73 vs Pemenang Pertandingan 75 (12.00 CDT)
|Tiket
|Kansas City, AS (Arrowhead Stadium)
|16 Juni
|16 Juni
|Grup J: Argentina vs Aljazair (19.00 CT)
|Tiket
|20 Juni
|20 Juni
|Grup E: Ekuador vs Curacao (18.00 CT)
|Tiket
|25 Juni
|25 Juni
|Grup F: Tunisia vs Belanda (17.00 CT)
|Tiket
|27 Juni
|27 Juni
|Grup J: Aljazair vs Austria (20.00 CT)
|Tiket
|3 Juli
|3 Juli
|Babak 32 Besar: Juara Grup K vs Peringkat ketiga Grup D/E/I/J/L (19.30 CT)
|Tiket
|11 Juli
|11 Juli
|Perempat final: Pemenang Pertandingan 95 vs Pemenang Pertandingan 96 (19.00 CT)
|Tiket
|Los Angeles, AS (SoFi Stadium)
|12 Juni
|12 Juni
|Grup D: AS vs Paraguay (18.00 PT)
|Tiket
|15 Juni
|15 Juni
|Grup G: Iran vs Selandia Baru (18.00 PT
|Tiket
|18 Juni
|18 Juni
|Grup B: Swiss vs Bosnia-Herzegovina (12.00 PT)
|Tiket
|21 Juni
|21 Juni
|Grup G: Belgia vs Iran (12.00 PT)
|Tiket
|25 Juni
|25 Juni
|Grup D: Turki vs AS (19.00 PT)
|Tiket
|28 Juni
|28 Juni
|Babak 32 Besar: Juara kedua Grup A vs Juara kedua Grup B (12.00 PT)
|Tiket
|2 Juli
|2 Juli
|Babak 32 Besar: Juara Grup H vs Runner-up Grup J (12.00 PT)
|Tiket
|10 Juli
|10 Juli
|Perempat final: Pemenang Pertandingan 93 vs Pemenang Pertandingan 94 (12.00 PT)
|Tiket
|Miami, AS (Hard Rock Stadium)
|15 Juni
|15 Juni
|Grup H: Arab Saudi vs Uruguay (18.00 ET)
|Tiket
|21 Juni
|21 Juni
|Grup H: Uruguay vs Cape Verde (18.00 ET)
|Tiket
|24 Juni
|24 Juni
|Grup C: Skotlandia vs Brasil (18.00 ET)
|Tiket
|27 Juni
|27 Juni
|Grup K: Kolombia vs Portugal (19.30 ET)
|Tiket
|3 Juli
|3 Juli
|Babak 32 Besar: Juara Grup J vs Runner-up Grup H (18.00 ET)
|Tiket
|11 Juli
|11 Juli
|Perempat final: Pemenang Pertandingan 91 vs Pemenang Pertandingan 92 (17.00 ET)
|Tiket
|18 Juli
|18 Juli
|Pertandingan perebutan tempat ketiga: Pemenang Pertandingan 101 vs Pemenang Pertandingan 102 (17.00 ET)
|Tiket
|New Jersey, AS (MetLife Stadium)
|13 Juni
|13 Juni
|Grup C: Brasil vs Maroko (18.00 ET)
|Tiket
|16 Juni
|16 Juni
|Grup I: Prancis vs Senegal (15.00 ET)
|Tiket
|22 Juni
|22 Juni
|Grup I: Norwegia vs Senegal (20.00 ET)
|Tiket
|25 Juni
|25 Juni
|Grup E: Ekuador vs Jerman (16.00 ET)
|Tiket
|27 Juni
|27 Juni
|Grup L: Panama vs Inggris (17.00 ET)
|Tiket
|30 Juni
|30 Juni
|Babak 32 Besar: Juara Grup I vs Peringkat ketiga Grup C/D/F/G/H (17.00 ET)
|Tiket
|5 Juli
|5 Juli
|Babak 16 Besar: Pemenang Pertandingan 76 vs Pemenang Pertandingan 78 (16.00 ET)
|Tiket
|19 Juli
|19 Juli
|Final: Pemenang Pertandingan 101 vs Pemenang Pertandingan 102 (15.00 ET)
|Tiket
|Philadelphia, AS (Lincoln Financial Field)
|14 Juni
|14 Juni
|Grup E: Pantai Gading vs Ekuador (19.00 ET)
|Tiket
|19 Juni
|19 Juni
|Grup C: Brasil vs Haiti (21.00 ET)
|Tiket
|22 Juni
|22 Juni
|Grup I: Prancis vs Irak (17.00 ET)
|Tiket
|25 Juni
|25 Juni
|Grup E: Curacao vs Pantai Gading (16.00 ET)
|Tiket
|27 Juni
|27 Juni
|Grup L: Kroasia vs Ghana (17.00 ET)
|Tiket
|4 Juli
|4 Juli
|Babak 16 Besar: Pemenang Pertandingan 74 vs Pemenang Pertandingan 77 (17.00 ET)
|Tiket
|Santa Clara, AS (Levi's Stadium)
|13 Juni
|13 Juni
|Grup B: Qatar vs Swiss (12.00 PT)
|Tiket
|16 Juni
|16 Juni
|Grup J: Austria vs Yordania (21.00 PT)
|Tiket
|19 Juni
|19 Juni
|Grup D: Turki vs Paraguay (21.00
|Tiket
|22 Juni
|Grup J: Yordania vs Aljazair (20.00 PT)
|Tiket
|25 Juni
|Grup D: Paraguay vs Australia (19.00 PT)
|Tiket
|1 Juli
|Babak 32 Besar: Juara Grup D vs Peringkat ketiga Grup B/E/F/I/J (17.00 PT)
|Tiket
|Seattle, AS (Lumen Field)
|15 Juni
|Grup G: Belgia vs Mesir (12.00 PT)
|Tiket
|19 Juni
|Grup D: AS vs Australia (12.00 PT)
|Tiket
|24 Juni
|Grup B: Bosnia-Herzegovina vs Qatar (12.00 PT)
|Tiket
|26 Juni
|Grup G: Mesir vs Iran (20.00 PT)
|Tiket
|1 Juli
|Babak 32 Besar: Juara Grup G vs Peringkat ketiga Grup A/E/H/I/J (13.00 PT)
|Tiket
|6 Juli
|Babak 16 Besar: Pemenang Pertandingan 81 vs Pemenang Pertandingan 82 (17.00 PT)
|Tiket