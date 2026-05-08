Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
FIFA World Cup 2026 Venues - New York New Jersey StadiumGetty Images Sport
Panduan Parkir & Transportasi Piala Dunia 2026: Dari Zona Larangan Parkir hingga Area Parkir Resmi FIFA

GOAL punya semua jawabannya untuk pertanyaan-pertanyaan Anda seputar transportasi Piala Dunia 2026

Setelah tiket pertandingan Piala Dunia 2026 Anda dikonfirmasi, Anda harus mulai merencanakan jadwal perjalanan Anda pada hari pertandingan. Salah satu faktor utama, tentu saja, adalah bagaimana Anda akan pergi ke dan pulang dari stadion dengan lancar dan tanpa stres agar dapat menikmati pengalaman menonton Piala Dunia secara maksimal.

Masing-masing dari 16 kota tuan rumah Piala Dunia yang tersebar di seluruh Amerika Utara memiliki sistem transportasi uniknya sendiri, dan persiapan akan sangat penting agar hari istimewa Anda berjalan tanpa komplikasi yang tidak perlu.

Biarkan GOAL menunjukkan kepada Anda semua informasi transportasi terbaru Piala Dunia 2026, termasuk moda transportasi terbaik yang dapat digunakan di berbagai lokasi.

Parkir dan Transportasi Piala Dunia: Gambaran Umum

Kota Tuan Rumah / StadionBiaya Parkir (Hari Pertandingan)Transportasi Umum UtamaBiaya Transportasi (PP)
New York/NJ (MetLife)Tidak ada parkir di lokasiNJ Transit (Kereta)$105,00 (Dibatasi)
Los Angeles (SoFi)$300,00LA Metro + Shuttle$3,50
Miami (Hard Rock)$175,00 - $250,00Brightline / Bus Antar-Jemput$20,00+ / Gratis
Boston (Gillette)$175Kereta Komuter MBTA$80,00
Dallas (AT&T)$125,00 - $175,00TRE + Bus Antar-Jemput$12,00
Philadelphia (Lincoln)$115,00 - $125,00Jalur Broad Street$0,00 (Gratis Setelah Pertandingan)
Kansas City (Arrowhead)$75,00 - $125,00Layanan Antar-Jemput Stadion$15,00
Houston (NRG)$99,00 - $125,00METRORail Jalur Merah$2,50
Atlanta (Mercedes-Benz)$99,00MARTA$5,00
Seattle (Lumen Field)$125,00+Kereta Ringan Link$6,50
San Francisco (Levi's)$125,00Kereta Ringan VTA / BART$15,00 - $25,00
Toronto (BMO Field)$80,00+ (Terbatas)GO Transit / TTC$7,00 - $15,00
Vancouver (BC Place)$75,00+ (Terbatas)SkyTrain$6,50 - $10,00
Mexico City (Azteca)BervariasiMetro / Kereta Ringan10 Peso ($0,60)

Fasilitas parkir apa saja yang tersedia di venue Piala Dunia 2026?

Tempat parkir di lokasi di semua 16 stadion Piala Dunia sangat terbatas dan harus diatur dengan hati-hati agar tidak ditolak di area keamanan.

Zona Larangan Parkir: MetLife Stadium

Untuk pertandingan di MetLife Stadium (termasuk Final pada 19 Juli), tidak ada sama sekali tempat parkir penonton di lokasi

Para penggemar yang berkendara ke Meadowlands harus memesan tempat parkir di luar lokasi di American Dream Mall, di mana tarifnya telah melonjak menjadi $225 per pertandingan, atau menggunakan layanan antar-jemput park-and-ride resmi.

Semua tempat parkir harus dibeli terlebih dahulu melalui JustPark, mitra resmi FIFA 2026. 

Pembayaran di tempat tidak akan diterima di gerbang stadion. 

Perlu diketahui bahwa sebagian besar tiket dialokasikan secara bertahap. Anda kemungkinan akan menerima penunjukan tempat duduk dan izin digital melalui email 7–10 hari sebelum pertandingan dimulai.

Aturan Kelayakan yang Ketat

  • Hanya untuk Pemegang Tiket: Fasilitas parkir hanya diperuntukkan bagi penonton pertandingan. Anda harus menunjukkan tiket pertandingan di ponsel Anda untuk dapat masuk ke area parkir stadion.
  • Pencocokan Email: Anda harus menggunakan alamat email yang sama untuk JustPark yang terhubung dengan akun tiket resmi FIFA Anda. Ketidaksesuaian dapat menyebabkan reservasi Anda secaraotomatis ditandai atau dibatalkan.
  • Harga: Meskipun beberapa tempat parkir tetap seharga $75, harga rata-rata untuk pertandingan utama telah naik menjadi $175 per kendaraan.

Perkiraan biaya parkir Piala Dunia 2026 per stadion adalah sebagai berikut:

StadionKotaHarga (perkiraan)
Stadion MetLife New York/NJ Tidak ada parkir di lokasi
Stadion SoFi Los Angeles $250 - $300
Stadion Gillette Boston $175
Stadion Hard Rock Miami $175 - $200 
Lincoln Financial Field Philadelphia $115 - $125 
Stadion AT&T Dallas $75 - $125 
Stadion ArrowheadKansas City $75 - $100 
Stadion NRG Houston $99 - $125 
Stadion Mercedes-Benz Atlanta $99 
Lumen Field Seattle$125+ 
Stadion Levi's San Francisco $125+


Catatan: Tarif parkir di lokasi acara di Kanada dan Meksiko (Toronto, Vancouver, Mexico City, Guadalajara, Monterrey) belum sepenuhnya tercantum di portal resmi, namun tarif tersebut diperkirakan akan mengikuti model ‘tarif variabel’ yang serupa, yang diterapkan saat permintaan tinggi.

Biaya parkir diperkirakan akan naik seiring berjalannya turnamen dari babak penyisihan grup hingga babak gugur.

Bagaimana cara menggunakan transportasi umum selama Piala Dunia 2026?

Meskipun sebagian penonton Piala Dunia akan lebih memilih mengemudi dan memarkir kendaraan mereka, banyak kota tuan rumah yang mendorong rencana ‘bebas mobil’ dengan merekomendasikan transportasi umum atau layanan antar-jemput. 

Penghematan dan Insentif Transportasi

Meskipun beberapa kota menawarkan insentif, kota-kota lain telah menyederhanakan sistem pembayarannya. Di Seattle, penggemar dapat membeli World Cup 3-Day Pass seharga $18 yang mencakup semua transportasi regional. 

Perjalanan pulang-pergi yang ramah anggaran tetap tersedia di Atlanta ($5 melalui MARTA) dan Los Angeles ($3,50 melalui LA Metro).

Harga Kritis dan Batas Kapasitas

Bersiaplah untuk biaya tambahan akibat tingginya permintaan. Setelah penurunan harga baru-baru ini, tiket pulang-pergi NJ Transit ke MetLife Stadium kini menjadi $105 (turun dari $150). 

Tiket ini dibatasi hingga 40.000 per pertandingan, harus dibeli terlebih dahulu melalui aplikasi NJ Transit, dan sudah termasuk gelang fisik yang wajib dipakai untuk perjalanan pulang. Di Miami, biaya parkir di Hard Rock Stadium mencapai $249,99 untuk pertandingan-pertandingan utama.

Logistik Penting pada Hari Pertandingan

  • Jalan Kaki Menuju Tempat Tujuan: Titik penjemputan layanan berbagi tumpangan di stadion seperti SoFi dan AT&T terletak di zona terlarang, sehingga seringkali Anda harus berjalan kaki selama 20–30 menit untuk mencapai gerbang masuk. Pada hari pertandingan, dilarang menurunkan penumpang langsung di depan stadion.
  • Hindari Antrean: Hindari antrean mesin tiket dengan mengisi ulang kartu transportasi digital atau aplikasi terlebih dahulu, seperti TAP (LA), Breeze (Atlanta), atau myORCA (Seattle/Sound Transit).

Contoh moda transportasi utama dan biayanya di kota-kota tuan rumah Piala Dunia 2026 ditampilkan di bawah ini:

StadionKotaJenis transportasiHarga
Stadion MetLife New York/NJ Kereta NJ Transit / Bus Antar-Jemput $150 / $80
Stadion Gillette Boston Kereta Khusus Hari Pertandingan / Bus Komuter Tuan Rumah $80 / $95
Lincoln Financial Field PhiladelphiaJalur Broad Street $2,90 sebelum pertandingan, gratis setelah pertandingan)
Stadion AT&T DallasTRE + Bus Antar-Jemput $6 ($0 untuk bus antar-jemput)
Stadion Arrowhead Kansas City Shuttle Stadion $15
Stadion Hard Rock Miami Kereta Brightline / Bus Antar-Jemput $20,40+ / Gratis
Stadion Levi's San Francisco Kereta Ringan VTA / BART $11 - $22
Stadion SoFi Los Angeles LA Metro $3,50
Stadion Mercedes-Benz Atlanta MARTA $5
Stadion NRG Houston MetroRail Jalur Merah $3
Lumen Field Seattle Link Light Rail / Sounder $3,25 hingga $5,75
Toronto BMO Field TTC / GO Transit mulai dari $3,30
Vancouver BC Place SkyTrain mulai dari $3,20
Kota-kota di Meksiko Berbagai Metro / Bus Lokal 5 peso ($0,30)

Aplikasi seperti Uber dan Lyft (AS/Kanada) atau DiDi (Meksiko) akan tersedia di lokasi tertentu bagi mereka yang ingin menggunakan layanan taksi bersama. 

Namun, perlu Anda ketahui bahwa harga tiket bisa melonjak tajam sesaat sebelum dan sesudah pertandingan, dan beberapa stadion mungkin memberlakukan pembatasan pada area penjemputan dan pengantaran.

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Piala Dunia 2026 di menit-menit terakhir?

  • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, setelah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
  • Pasar Penjualan KembaliResmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.
  • Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa syarat dan ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Di mana Piala Dunia FIFA 2026 akan diselenggarakan?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. 

Sebanyak 104 pertandingan akan digelar selama 39 hari di seluruh Amerika Utara. Simak daftar kota dan stadion yang akan menjadi tuan rumah pertandingan di bawah ini:

NegaraStadion (Kota)Kapasitas
KanadaBC Place (Vancouver) 48.821 
 BMO Field (Toronto) 45.000 
MeksikoEstadio Azteca (Kota Meksiko) 83.000
 Estadio Akron (Guadalajara) 44.330 
 Estadio BBVA (Monterrey) 50.113 
Amerika SerikatStadion Mercedes-Benz (Atlanta) 67.382 
 Stadion Gillette (Foxborough) 63.815 
 Stadion AT&T (Dallas) 70.122 
 Stadion NRG (Houston)68.311 
 Stadion Arrowhead (Kansas City) 67.513 
 Stadion SoFi (Inglewood)69.650 
 Stadion Hard Rock (Miami)64.091 
 Stadion MetLife (East Rutherford)78.576 
 Lincoln Financial Field (Philadelphia)65.827 
 Stadion Levi's (San Francisco)69.391 
 Lumen Field (Seattle)65.123

Bagaimana jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 per stadion?

Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat).

TempatTanggalJadwal Pertandingan (waktu kick-off)Tiket
Toronto, Kanada (BMO Field)12 JuniGrup B: Kanada vs Bosnia & Herzegovina (15.00 ET)Tiket
 17 JuniGrup L: Ghana vs Panama (19.00 ET)Tiket
 20 JuniGrup E: Jerman vs Pantai Gading (16.00 ET)Tiket
 23 JuniGrup L: Panama vs Kroasia (19.00 ET)Tiket
 26 JuniGrup I: Senegal vs Irak (15.00 ET)Tiket
 2 JuliBabak 32 Besar: Juara kedua Grup K vs Juara kedua Grup L (19.00 ET)Tiket
Vancouver, Kanada (BC Place)13 JuniGrup D: Australia vs Turki (21.00 PT)Tiket
 18 JuniGrup B: Kanada vs Qatar (15.00 PT)Tiket
 21 JuniGrup G: Selandia Baru vs Mesir (18.00 PT)Tiket
 24 JuniGrup B: Swiss vs Kanada (12.00 PT)Tiket
 26 JuniGrup G: Selandia Baru vs Belgia (20.00 PT)Tiket
 2 JuliBabak 32 Besar: Juara Grup B vs Peringkat ketiga Grup E/F/G/I/J (20.00 PT)Tiket
 7 JuliBabak 16 Besar: Pemenang Pertandingan 85 vs Pemenang Pertandingan 87 (13.00 PT)Tiket
Guadalajara, Meksiko (Estadio Akron)11 JuniGrup A: Korea Selatan vs Republik Ceko (20.00 CST)Tiket
 18 JuniGrup A: Meksiko vs Korea Selatan (19.00 CST)Tiket
 23 JuniGrup K: Kolombia vs Republik Demokratik Kongo (20.00 CST)Tiket
 26 JuniGrup H: Uruguay vs Spanyol (18.00 CST)Tiket
Kota Meksiko, Meksiko (Estadio Banorte)11 JuniGrup A: Meksiko vs Afrika Selatan (13.00 CST)Tiket
 17 JuniGrup K: Uzbekistan vs Kolombia (20.00 CST)Tiket
 24 JuniGrup A: Republik Ceko vs Meksiko (19.00 CST)Tiket
 30 JuniBabak 32 Besar: Juara Grup A vs Peringkat ketiga Grup C/E/F/H/I (19.00 CST)Tiket
 5 JuliBabak 16 Besar: Pemenang Pertandingan 79 vs Pemenang Pertandingan 80 (18.00 CST)Tiket
Monterrey, Meksiko (Estadio BBVA)14 JuniGrup F: Swedia vs Tunisia (20.00 CT)Tiket
 20 JuniGrup F: Tunisia vs Jepang (22.00 CT)Tiket
 24 JuniGrup A: Afrika Selatan vs Korea Selatan (19.00 CT)Tiket
 29 JuniBabak 32 Besar: Juara Grup F vs Runner-up Grup C (19.00 CT)Tiket
Atlanta, AS (Stadion Mercedes-Benz)15 JuniGrup H: Spanyol vs Cape Verde (12.00 ET)Tiket
 18 JuniGrup A: Pemenang Jalur D UEFA vs Afrika Selatan (12.00 ET)Tiket
 21 JuniGrup H: Spanyol vs Arab Saudi (12.00 ET)Tiket
 24 JuniGrup C: Maroko vs Haiti (18.00 ET)Tiket
 27 JuniGrup K: Republik Demokratik Kongo vs Uzbekistan (19.30 ET)Tiket
 1 JuliBabak 32 Besar: Juara Grup L vs Peringkat ketiga Grup E/H/I/J/K (12.00 ET)Tiket
 7 JuliBabak 16 Besar: Pemenang Pertandingan 86 vs Pemenang Pertandingan 88 (12.00 ET)Tiket
 15 JuliSemifinal: Pemenang Pertandingan 99 vs Pemenang Pertandingan 100 (15.00 ET)Tiket
Foxborough, AS (Stadion Gillette)13 JuniGrup C: Haiti vs Skotlandia (21.00 ET)Tiket
 16 JuniGrup I: Pemenang Play-Off 2 FIFA vs Norwegia (18.00 ET)Tiket
 19 JuniGrup C: Skotlandia vs Maroko (18.00 ET)Tiket
 23 JuniGrup L: Inggris vs Ghana (16.00 ET)Tiket
 26 JuniGrup I: Norwegia vs Prancis (15.00 ET)Tiket
 29 JuniBabak 32 Besar: Juara Grup E vs Peringkat ketiga Grup A/B/C/D/F (16.30 ET)Tiket
 9 JuliPerempat final: Pemenang Pertandingan 89 vs Pemenang Pertandingan 90 (16.00 ET)Tiket
Arlington, AS (AT&T Stadium)14 JuniGrup F: Belanda vs Jepang (15.00 CDT)Tiket
 17 JuniGrup L: Inggris vs Kroasia (15.00 CDT)Tiket
 22 JuniGrup J: Argentina vs Austria (12.00 CDT)Tiket
 25 JuniGrup F: Jepang vs Swedia (18.00 CDT)Tiket
 27 JuniGrup J: Yordania vs Argentina (21.00 CDT)Tiket
 30 JuniBabak 32 Besar: Juara kedua Grup E vs Juara kedua Grup I (12.00 CDT)Tiket
 3 JuliBabak 32 Besar: Juara kedua Grup D vs Juara kedua Grup G (13.00 CDT)Tiket
 6 JuliBabak 16 Besar: Pemenang Pertandingan 83 vs Pemenang Pertandingan 84 (14.00 CDT)Tiket
 14 JuliSemifinal: Pemenang Pertandingan 97 vs Pemenang Pertandingan 98 (14.00 CDT)Tiket
Houston, AS (NRG Stadium)14 JuniGrup E: Jerman vs Curacao (12.00 CDT)Tiket
 17 JuniGrup K: Portugal vs Republik Demokratik Kongo (12.00 CDT)Tiket
 20 JuniGrup A: Belanda vs Swedia (12.00 CDT)Tiket
 23 JuniGrup K: Portugal vs Uzbekistan (12.00 CDT)Tiket
 26 JuniGrup H: Cape Verde vs Arab Saudi (19.00 CDT)Tiket
 29 JuniBabak 32 Besar: Juara Grup C vs Runner-up Grup F (12.00 CDT)Tiket
 4 JuliBabak 16 Besar: Pemenang Pertandingan 73 vs Pemenang Pertandingan 75 (12.00 CDT)Tiket
Kansas City, AS (Arrowhead Stadium)16 JuniGrup J: Argentina vs Aljazair (19.00 CT)Tiket
 20 JuniGrup E: Ekuador vs Curacao (18.00 CT)Tiket
 25 JuniGrup F: Tunisia vs Belanda (17.00 CT)Tiket
 27 JuniGrup J: Aljazair vs Austria (20.00 CT)Tiket
 3 JuliBabak 32 Besar: Juara Grup K vs Peringkat ketiga Grup D/E/I/J/L (19.30 CT)Tiket
 11 JuliPerempat final: Pemenang Pertandingan 95 vs Pemenang Pertandingan 96 (19.00 CT)Tiket
Los Angeles, AS (SoFi Stadium)12 JuniGrup D: AS vs Paraguay (18.00 PT)Tiket
 15 JuniGrup G: Iran vs Selandia Baru (18.00 PTTiket
 18 JuniGrup B: Swiss vs Bosnia-Herzegovina (12.00 PT)Tiket
 21 JuniGrup G: Belgia vs Iran (12.00 PT)Tiket
 25 JuniGrup D: Turki vs AS (19.00 PT)Tiket
 28 JuniBabak 32 Besar: Juara kedua Grup A vs Juara kedua Grup B (12.00 PT)Tiket
 2 JuliBabak 32 Besar: Juara Grup H vs Runner-up Grup J (12.00 PT)Tiket
 10 JuliPerempat final: Pemenang Pertandingan 93 vs Pemenang Pertandingan 94 (12.00 PT)Tiket
Miami, AS (Hard Rock Stadium)15 JuniGrup H: Arab Saudi vs Uruguay (18.00 ET)Tiket
 21 JuniGrup H: Uruguay vs Cape Verde (18.00 ET)Tiket
 24 JuniGrup C: Skotlandia vs Brasil (18.00 ET)Tiket
 27 JuniGrup K: Kolombia vs Portugal (19.30 ET)Tiket
 3 JuliBabak 32 Besar: Juara Grup J vs Runner-up Grup H (18.00 ET)Tiket
 11 JuliPerempat final: Pemenang Pertandingan 91 vs Pemenang Pertandingan 92 (17.00 ET)Tiket
 18 JuliPertandingan perebutan tempat ketiga: Pemenang Pertandingan 101 vs Pemenang Pertandingan 102 (17.00 ET)Tiket
New Jersey, AS (MetLife Stadium)13 JuniGrup C: Brasil vs Maroko (18.00 ET)Tiket
 16 JuniGrup I: Prancis vs Senegal (15.00 ET)Tiket
 22 JuniGrup I: Norwegia vs Senegal (20.00 ET)Tiket
 25 JuniGrup E: Ekuador vs Jerman (16.00 ET)Tiket
 27 JuniGrup L: Panama vs Inggris (17.00 ET)Tiket
 30 JuniBabak 32 Besar: Juara Grup I vs Peringkat ketiga Grup C/D/F/G/H (17.00 ET)Tiket
 5 JuliBabak 16 Besar: Pemenang Pertandingan 76 vs Pemenang Pertandingan 78 (16.00 ET)Tiket
 19 JuliFinal: Pemenang Pertandingan 101 vs Pemenang Pertandingan 102 (15.00 ET)Tiket
Philadelphia, AS (Lincoln Financial Field)14 JuniGrup E: Pantai Gading vs Ekuador (19.00 ET)Tiket
 19 JuniGrup C: Brasil vs Haiti (21.00 ET)Tiket
 22 JuniGrup I: Prancis vs Irak (17.00 ET)Tiket
 25 JuniGrup E: Curacao vs Pantai Gading (16.00 ET)Tiket
 27 JuniGrup L: Kroasia vs Ghana (17.00 ET)Tiket
 4 JuliBabak 16 Besar: Pemenang Pertandingan 74 vs Pemenang Pertandingan 77 (17.00 ET)Tiket
Santa Clara, AS (Levi's Stadium)13 JuniGrup B: Qatar vs Swiss (12.00 PT)Tiket
 16 JuniGrup J: Austria vs Yordania (21.00 PT)Tiket
 19 JuniGrup D: Turki vs Paraguay (21.00 PT)Tiket
 22 JuniGrup J: Yordania vs Aljazair (20.00 PT)Tiket
 25 JuniGrup D: Paraguay vs Australia (19.00 PT)Tiket
 1 JuliBabak 32 Besar: Juara Grup D vs Peringkat ketiga Grup B/E/F/I/J (17.00 PT)Tiket
Seattle, AS (Lumen Field)15 JuniGrup G: Belgia vs Mesir (12.00 PT)Tiket
 19 JuniGrup D: AS vs Australia (12.00 PT)Tiket
 24 JuniGrup B: Bosnia-Herzegovina vs Qatar (12.00 PT)Tiket
 26 JuniGrup G: Mesir vs Iran (20.00 PT)Tiket
 1 JuliBabak 32 Besar: Juara Grup G vs Peringkat ketiga Grup A/E/H/I/J (13.00 PT)Tiket
 6 JuliBabak 16 Besar: Pemenang Pertandingan 81 vs Pemenang Pertandingan 82 (17.00 PT)Tiket