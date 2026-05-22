Panduan lengkap Piala Dunia 2026 untuk para penggemar Arab: Tiket, informasi grup, dan lokasi pertandingan di Amerika Utara

Piala Dunia 2026 diprediksi akan menjadi tonggak sejarah bagi sepak bola Timur Tengah. Seiring dengan perluasan turnamen menjadi 48 tim, delapan negara Arab—sebuah rekor—telah lolos untuk bertanding di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Mulai dari Atlas Lions dari Maroko yang ingin mengulangi prestasi heroik mereka di tahun 2022 hingga Yordania yang akan menjalani debut layaknya dongeng, kehadiran tim-tim dari kawasan ini di Amerika Utara belum pernah terjadi sebelumnya.

GOAL menghadirkan panduan lengkap bagi setiap penggemar yang bepergian dari kawasan MENA, mencakup jadwal pertandingan, logistik stadion, dan tips perjalanan penting.

Tim Arab mana saja yang lolos ke Piala Dunia 2026?

Delapan negara telah secara resmi mengamankan tempat mereka, menandai perwakilan tertinggi dari dunia Arab dalam sejarah FIFA:

Maroko : Tim yang mencapai semifinal pada 2022 ini kembali sebagai salah satu kekuatan besar dunia.

Mesir : Mohamed Salah memimpin tim Firaun dalam upaya menembus babak gugur.

Arab Saudi : The Green Falcons bertekad untuk melanjutkan momentum kemenangan mereka atas Argentina.

Aljazair : The Desert Foxes kembali ke panggung dunia setelah absen selama 12 tahun.

Tunisia : Elang Kartago membawa ketangguhan pertahanan khas mereka.

Qatar : Tuan rumah Piala Dunia 2022 lolos berkat prestasi mereka di kualifikasi Asia.

Irak : Kembalinya yang bersejarah bagi Singa Mesopotamia setelah 40 tahun.

Yordania : Tim debutan turnamen dan kisah underdog terbesar di babak kualifikasi.

Jadwal Piala Dunia 2026: Babak Grup Arab

Para penggemar yang merencanakan perjalanan mereka harus memperhatikan jarak yang sangat jauh antar kota tuan rumah. Berikut adalah jadwal lengkap untuk tim-tim Arab:

Hari Pertandingan 1:

Tanggal Pertandingan Tempat Tiket 13 Juni Qatar vs Swiss Levi's Stadium, San Francisco, AS Tiket 14 Juni Brasil vs Maroko MetLife Stadium, New York/NJ, AS Tiket 15 Juni Swedia vs Tunisia Estadio BBVA, Monterrey, Meksiko Tiket 15 Juni Belgia vs Mesir Lumen Field, Seattle, AS Tiket 16 Juni Arab Saudi vs Uruguay Stadion Hard Rock, Miami, AS Tiket 17 Juni Irak vs Norwegia Stadion Gillette, Boston, AS Tiket 17 Juni Argentina vs Aljazair GEHA Field, Kansas City, AS Tiket 17 Juni Austria vs Yordania Stadion Levi's, San Francisco, AS Tiket

Pertandingan Ke-2:

Tanggal Pertandingan Tempat Tiket 18 Juni Kanada vs Qatar BC Place, Vancouver, Kanada Tiket 19 Juni Skotlandia vs Maroko Stadion Gillette, Boston, AS Tiket 21 Juni Maroko vs Tunisia Estadio BBVA, Monterrey, Meksiko Tiket 21 Juni Spanyol vs Arab Saudi Stadion Mercedes-Benz, Atlanta, AS Tiket 21 Juni Selandia Baru vs Mesir BC Place, Vancouver, Kanada Tiket 22 Juni Prancis vs Irak Stadion Philadelphia, Philadelphia, AS Tiket 22 Juni Yordania vs Aljazair Stadion Levi's, San Francisco, AS Tiket

Pertandingan Ke-3:

Tanggal Pertandingan Tempat Tiket 24 Juni Bosnia dan Herzegovina vs Qatar Stadion Seattle, Seattle, AS Tiket 24 Juni Maroko vs Haiti Stadion Atlanta, Atlanta, AS Tiket 25 Juni Tunisia vs Belanda Stadion Kansas City, Kansas City, AS Tiket 26 Juni Senegal vs Irak Stadion Toronto, Toronto, Kanada Tiket 26 Juni Cape Verde vs Arab Saudi Stadion Houston, Houston, AS Tiket 26 Juni Mesir vs Iran Stadion Seattle, Seattle, AS Tiket 27 Juni Aljazair vs Austria Stadion Kansas City, Kansas City, AS Tiket 27 Juni Yordania vs Argentina Stadion Dallas, Dallas, AS Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia 2026 untuk negara-negara Arab?

Dengan berakhirnya undian tiket besar-besaran dan penjualan awal, mendapatkan tempat duduk untuk delapan negara Arab kini memerlukan pendekatan yang lebih strategis.

Permintaan dari kawasan MENA dan komunitas diaspora Amerika Utara telah mencapai rekor tertinggi, namun jalan menuju stadion masih terbuka.

Berikut adalah status ketersediaan tiket terkini bagi para penggemar Arab:

1. Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir

Ini adalah jendela resmi terakhir untuk pembelian langsung dari FIFA dan saat ini sedang aktif.

Cara kerjanya: Tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat di FIFA.com/tickets.

FIFA akan melepas stok tiket baru secara bertahap hingga hari pertandingan.

Jika pertandingan untuk negara-negara seperti Mesir atau Maroko tampak "Sold Out" (Terkini), periksa portal tersebut setiap hari pada pukul 11:00 ET (19:00 GST). Pada jam-jam inilah batch baru paling sering dirilis.

2. Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA

Ini adalah satu-satunya cara yang 100% aman untuk membeli tiket dari penggemar lain dengan harga nominal, melindungi Anda dari penipuan, dan memastikan tiket tersebut sah atas nama Anda.

Pertandingan Target: Ini adalah pilihan terbaik Anda untuk pertandingan yang sangat diminati seperti Arab Saudi vs. Uruguay atau Yordania vs. Argentina, di mana penggemar yang tidak dapat lagi melakukan perjalanan akan mendaftarkan kursi mereka. Pasar ini tetap buka hingga satu jam sebelum kick-off.

3. Pasar Sekunder

Meskipun FIFA merekomendasikan saluran resmi, platform sekunder seperti StubHub tetap beroperasi di pasar Amerika Utara.

Babak Gugur: Jika negara-negara Arab kami lolos ke Babak 32 Besar atau lebih jauh, situs-situs ini sering menjadi sumber utama untuk mendapatkan tiket, meskipun harganya kemungkinan akan melebihi harga nominal.

Peringatan: Pastikan selalu bahwa penjual menawarkan jaminan "Mobile Transfer", karena semua tiket 2026 bersifat digital dan hanya tersedia melalui aplikasi tiket resmi FIFA.

FIFA PASS

Alat penting bagi penggemar yang bepergian dari Timur Tengah.

Dukungan Visa: Pemegang tiket Piala Dunia FIFA 2026 yang bepergian ke Amerika Serikat berhak mendapatkan FIFA PASS , yang membantu mempercepat proses janji temu visa.

Mengingat tanggal saat ini, pastikan Anda telah menyiapkan ID tiket Anda untuk segera menggunakan sistem ini jika Anda masih memerlukan visa B1/B2.

Berapa harga tiket Piala Dunia 2026?

FIFA telah menerapkan harga yang bervariasi untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase turnamen saat ini:

Kategori Babak Grup Babak 16 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Apa saja persyaratan perjalanan dan masuk bagi penggemar Arab di negara-negara tuan rumah Piala Dunia 2026?

Menjelajahi tiga negara tuan rumah memerlukan perencanaan yang matang. Sebagian besar penggemar yang bepergian dari Timur Tengah akan memerlukan:

AS: Visa Kunjungan B1/B2 atau ESTA (untuk warga negara ganda yang memenuhi syarat).

Kanada: Otorisasi Perjalanan Elektronik (eTA) bagi pelancong yang bebas visa atau Visa Kunjungan standar.

Meksiko: Banyak paspor Arab memerlukan visa, meskipun pemegang visa AS yang masih berlaku sering kali dapat masuk secara otomatis.

Gunakan FIFA Fan ID (mirip dengan kartu Hayya) untuk memperlancar proses penyeberangan perbatasan.

Penerbangan domestik antara Miami dan Seattle bisa memakan waktu lebih dari 6 jam, jadi pesanlah paket tiket pesawat multi-kota sejak dini untuk mendapatkan harga yang lebih murah.

Bagaimana cara mendapatkan penerbangan Piala Dunia ke Amerika Utara?

Baik Anda menuju Los Angeles, Toronto, atau Mexico City, sebaiknya gunakan situs perbandingan penerbangan seperti Skyscanner untuk membandingkan tarif di berbagai maskapai penerbangan global dan mendapatkan kursi termurah yang tersedia.

Setelah penerbangan Anda dipesan, pertimbangkan untuk menambahkan paket asuransi perjalanan fleksibel untuk melindungi diri dari pembatalan atau perubahan jadwal yang tidak terduga.

Bawalah barang secukupnya, tetapi jangan lupa membawa barang-barang penting seperti tiket pertandingan, paspor, dan cetakan rencana perjalanan. Hal ini akan mempercepat proses pemeriksaan keamanan dan membantu Anda menghindari biaya yang tidak perlu.

Datanglah lebih awal ke stadion, dan kenali opsi transportasi lokal untuk memastikan pengalaman yang lancar pada hari pertandingan.

Dengan merencanakan dan mengikuti langkah-langkah sederhana ini, Anda dapat menikmati setiap momen turnamen tanpa stres atau pengeluaran yang tidak perlu.

Di mana sebaiknya menginap untuk menonton pertandingan Piala Dunia 2026?

Meskipun ada berbagai pilihan akomodasi, permintaan di kota-kota tuan rumah diperkirakan akan sangat tinggi, sehingga memesan hotel lebih awal sangat penting untuk mendapatkan harga terbaik dan lokasi yang dekat dengan stadion atau transportasi umum.

Transportasi lokal untuk Piala Dunia 2026

Meskipun AS dan Kanada dikenal sangat bergantung pada mobil, kota-kota tuan rumah sedang berupaya semaksimal mungkin untuk Piala Dunia dengan meluncurkan jaringan transportasi umum yang canggih, serta menerapkan perubahan pada sistem parkir dan transportasi.

Berikut ini semua yang perlu Anda ketahui untuk berkeliling layaknya penduduk lokal:

Aplikasi transportasi pintar: Unduh aplikasi sebelum berangkat. Ini akan sangat memudahkan Anda memesan transportasi dan berkeliling, terutama saat berpindah antara zona penggemar dan akomodasi Anda.

Di kota-kota besar seperti New York, Toronto, dan Los Angeles, jaringan metro dan bus menyediakan rute langsung dan terjangkau ke stadion, sehingga membantu Anda menghindari kemacetan pada hari pertandingan.

Sewa mobil: Jika Anda berencana mengikuti tim nasional Qatar ke kota-kota tuan rumah yang berdekatan, seperti perjalanan yang relatif singkat dari Houston ke Dallas, menyewa mobil adalah pilihan yang tepat. Opsi ini memberi kelompok Anda kebebasan untuk menjelajah sesuai keinginan dan bisa sangat hemat biaya bagi keluarga atau teman yang bepergian bersama.

Di mana saja lokasi Piala Dunia FIFA 2026?

Turnamen 2026 akan menjadi yang terbesar dalam sejarah, dengan 16 kota tuan rumah di tiga negara.