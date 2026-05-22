Book Arab Nations World Cup Tickets

Panduan lengkap Piala Dunia 2026 untuk para penggemar Arab: Tiket, informasi grup, dan lokasi pertandingan di Amerika Utara

Semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Piala Dunia untuk mendukung delapan tim Arab di panggung dunia

Piala Dunia 2026 diprediksi akan menjadi tonggak sejarah bagi sepak bola Timur Tengah. Seiring dengan perluasan turnamen menjadi 48 tim, delapan negara Arab—sebuah rekor—telah lolos untuk bertanding di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Mulai dari Atlas Lions dari Maroko yang ingin mengulangi prestasi heroik mereka di tahun 2022 hingga Yordania yang akan menjalani debut layaknya dongeng, kehadiran tim-tim dari kawasan ini di Amerika Utara belum pernah terjadi sebelumnya.

GOAL menghadirkan panduan lengkap bagi setiap penggemar yang bepergian dari kawasan MENA, mencakup jadwal pertandingan, logistik stadion, dan tips perjalanan penting.

Tim Arab mana saja yang lolos ke Piala Dunia 2026?

Delapan negara telah secara resmi mengamankan tempat mereka, menandai perwakilan tertinggi dari dunia Arab dalam sejarah FIFA:

  • Maroko: Tim yang mencapai semifinal pada 2022 ini kembali sebagai salah satu kekuatan besar dunia.
  • Mesir: Mohamed Salah memimpin tim Firaun dalam upaya menembus babak gugur.
  • Arab Saudi: The Green Falcons bertekad untuk melanjutkan momentum kemenangan mereka atas Argentina.
  • Aljazair: The Desert Foxes kembali ke panggung dunia setelah absen selama 12 tahun.
  • Tunisia: Elang Kartago membawa ketangguhan pertahanan khas mereka.
  • Qatar: Tuan rumah Piala Dunia 2022 lolos berkat prestasi mereka di kualifikasi Asia.
  • Irak: Kembalinya yang bersejarah bagi Singa Mesopotamia setelah 40 tahun.
  • Yordania: Tim debutan turnamen dan kisah underdog terbesar di babak kualifikasi.

Jadwal Piala Dunia 2026: Babak Grup Arab

Para penggemar yang merencanakan perjalanan mereka harus memperhatikan jarak yang sangat jauh antar kota tuan rumah. Berikut adalah jadwal lengkap untuk tim-tim Arab:

Hari Pertandingan 1:

Tanggal

Pertandingan

Tempat

13 Juni

Qatar vs Swiss

Levi's Stadium, San Francisco, AS

14 Juni

Brasil vs Maroko

MetLife Stadium, New York/NJ, AS

15 Juni

Swedia vs Tunisia

Estadio BBVA, Monterrey, Meksiko

15 Juni

Belgia vs Mesir

Lumen Field, Seattle, AS

16 Juni

Arab Saudi vs Uruguay

Stadion Hard Rock, Miami, AS

17 Juni

Irak vs Norwegia

Stadion Gillette, Boston, AS

17 Juni

Argentina vs Aljazair

GEHA Field, Kansas City, AS

17 Juni

Austria vs Yordania

Stadion Levi's, San Francisco, AS

Pertandingan Ke-2:

Tanggal

Pertandingan

Tempat

18 Juni

Kanada vs Qatar

BC Place, Vancouver, Kanada

19 Juni

Skotlandia vs Maroko

Stadion Gillette, Boston, AS

21 Juni

Maroko vs Tunisia

Estadio BBVA, Monterrey, Meksiko

21 Juni

Spanyol vs Arab Saudi

Stadion Mercedes-Benz, Atlanta, AS

21 Juni

Selandia Baru vs Mesir

BC Place, Vancouver, Kanada

22 Juni

Prancis vs Irak

Stadion Philadelphia, Philadelphia, AS

22 Juni

Yordania vs Aljazair

Stadion Levi's, San Francisco, AS

Pertandingan Ke-3:

Tanggal

Pertandingan

Tempat

24 Juni

Bosnia dan Herzegovina vs Qatar

Stadion Seattle, Seattle, AS

24 Juni

Maroko vs Haiti

Stadion Atlanta, Atlanta, AS

25 Juni

Tunisia vs Belanda

Stadion Kansas City, Kansas City, AS

26 Juni

Senegal vs Irak

Stadion Toronto, Toronto, Kanada

26 Juni

Cape Verde vs Arab Saudi

Stadion Houston, Houston, AS

26 Juni

Mesir vs Iran

Stadion Seattle, Seattle, AS

27 Juni

Aljazair vs Austria

Stadion Kansas City, Kansas City, AS

27 Juni

Yordania vs Argentina

Stadion Dallas, Dallas, AS

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia 2026 untuk negara-negara Arab?

Dengan berakhirnya undian tiket besar-besaran dan penjualan awal, mendapatkan tempat duduk untuk delapan negara Arab kini memerlukan pendekatan yang lebih strategis.

Permintaan dari kawasan MENA dan komunitas diaspora Amerika Utara telah mencapai rekor tertinggi, namun jalan menuju stadion masih terbuka.

Berikut adalah status ketersediaan tiket terkini bagi para penggemar Arab:

1. Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir

Ini adalah jendela resmi terakhir untuk pembelian langsung dari FIFA dan saat ini sedang aktif.

  • Cara kerjanya: Tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat di FIFA.com/tickets.
  • FIFA akan melepas stok tiket baru secara bertahap hingga hari pertandingan.
  • Jika pertandingan untuk negara-negara seperti Mesir atau Maroko tampak "Sold Out" (Terkini), periksa portal tersebut setiap hari pada pukul 11:00 ET (19:00 GST). Pada jam-jam inilah batch baru paling sering dirilis.

2. Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA

Ini adalah satu-satunya cara yang 100% aman untuk membeli tiket dari penggemar lain dengan harga nominal, melindungi Anda dari penipuan, dan memastikan tiket tersebut sah atas nama Anda.

  • Pertandingan Target: Ini adalah pilihan terbaik Anda untuk pertandingan yang sangat diminati sepertiArab Saudi vs. Uruguay atau Yordania vs. Argentina, di mana penggemar yang tidak dapat lagi melakukan perjalanan akan mendaftarkan kursi mereka. Pasar ini tetap buka hingga satu jam sebelum kick-off.

3. Pasar Sekunder

Meskipun FIFA merekomendasikan saluran resmi, platform sekunder seperti StubHub tetap beroperasi di pasar Amerika Utara.

  • Babak Gugur: Jika negara-negara Arab kami lolos ke Babak 32 Besar atau lebih jauh, situs-situs ini sering menjadi sumber utama untuk mendapatkan tiket, meskipun harganya kemungkinan akan melebihi harga nominal.
  • Peringatan: Pastikan selalu bahwa penjual menawarkan jaminan "Mobile Transfer", karena semua tiket 2026 bersifat digital dan hanya tersedia melalui aplikasi tiket resmi FIFA.

FIFA PASS

Alat penting bagi penggemar yang bepergian dari Timur Tengah.

  • Dukungan Visa: Pemegang tiket Piala Dunia FIFA 2026 yang bepergian ke Amerika Serikat berhak mendapatkan FIFA PASS, yang membantu mempercepat proses janji temu visa.
  • Mengingat tanggal saat ini, pastikan Anda telah menyiapkan ID tiket Anda untuk segera menggunakan sistem ini jika Anda masih memerlukan visa B1/B2.

Berapa harga tiket Piala Dunia 2026?

FIFA telah menerapkan harga yang bervariasi untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase turnamen saat ini:

Kategori

Babak Grup

Babak 16 Besar - Perempat Final

Semifinal & Final

Kategori 1

$250 - $400

$600 - $1.200

$1.500 - $6.730

Kategori 2

$150 - $280

$400 - $800

$1.000 - $4.210

Kategori 3

$100 - $200

$200 - $500

$600 - $2.790

Kategori 4

$60 - $120

$150 - $350

$400 - $2.030

Apa saja persyaratan perjalanan dan masuk bagi penggemar Arab di negara-negara tuan rumah Piala Dunia 2026?

Menjelajahi tiga negara tuan rumah memerlukan perencanaan yang matang. Sebagian besar penggemar yang bepergian dari Timur Tengah akan memerlukan:

  • AS: Visa Kunjungan B1/B2 atau ESTA (untuk warga negara ganda yang memenuhi syarat).
  • Kanada: Otorisasi Perjalanan Elektronik (eTA) bagi pelancong yang bebas visa atau Visa Kunjungan standar.
  • Meksiko: Banyak paspor Arab memerlukan visa, meskipun pemegang visa AS yang masih berlaku sering kali dapat masuk secara otomatis.

Gunakan FIFA Fan ID (mirip dengan kartu Hayya) untuk memperlancar proses penyeberangan perbatasan.

Penerbangan domestik antara Miami dan Seattle bisa memakan waktu lebih dari 6 jam, jadi pesanlah paket tiket pesawat multi-kota sejak dini untuk mendapatkan harga yang lebih murah.

Bagaimana cara mendapatkan penerbangan Piala Dunia ke Amerika Utara?

Baik Anda menuju Los Angeles, Toronto, atau Mexico City, sebaiknya gunakan situs perbandingan penerbangan seperti Skyscanner untuk membandingkan tarif di berbagai maskapai penerbangan global dan mendapatkan kursi termurah yang tersedia.

Setelah penerbangan Anda dipesan, pertimbangkan untuk menambahkan paket asuransi perjalanan fleksibel untuk melindungi diri dari pembatalan atau perubahan jadwal yang tidak terduga.

Bawalah barang secukupnya, tetapi jangan lupa membawa barang-barang penting seperti tiket pertandingan, paspor, dan cetakan rencana perjalanan. Hal ini akan mempercepat proses pemeriksaan keamanan dan membantu Anda menghindari biaya yang tidak perlu.

Datanglah lebih awal ke stadion, dan kenali opsi transportasi lokal untuk memastikan pengalaman yang lancar pada hari pertandingan.

Dengan merencanakan dan mengikuti langkah-langkah sederhana ini, Anda dapat menikmati setiap momen turnamen tanpa stres atau pengeluaran yang tidak perlu.

Di mana sebaiknya menginap untuk menonton pertandingan Piala Dunia 2026?

Meskipun ada berbagai pilihan akomodasi, permintaan di kota-kota tuan rumah diperkirakan akan sangat tinggi, sehingga memesan hotel lebih awal sangat penting untuk mendapatkan harga terbaik dan lokasi yang dekat dengan stadion atau transportasi umum.

Booking.com menyediakan pilihan fleksibel seperti kamar yang dapat dikembalikan dan fasilitas bayar nanti, sehingga Anda dapat memesan penginapan tanpa risiko finansial jika rencana atau perkembangan tim Anda berubah.

Transportasi lokal untuk Piala Dunia 2026

Meskipun AS dan Kanada dikenal sangat bergantung pada mobil, kota-kota tuan rumah sedang berupaya semaksimal mungkin untuk Piala Dunia dengan meluncurkan jaringan transportasi umum yang canggih, serta menerapkan perubahan pada sistem parkir dan transportasi.

Berikut ini semua yang perlu Anda ketahui untuk berkeliling layaknya penduduk lokal:

  • Aplikasi transportasi pintar: Unduh aplikasi sebelum berangkat. Ini akan sangat memudahkan Anda memesan transportasi dan berkeliling, terutama saat berpindah antara zona penggemar dan akomodasi Anda.
  • Di kota-kota besar seperti New York, Toronto, dan Los Angeles, jaringan metro dan bus menyediakan rute langsung dan terjangkau ke stadion, sehingga membantu Anda menghindari kemacetan pada hari pertandingan.
  • Sewa mobil: Jika Anda berencana mengikuti tim nasional Qatar ke kota-kota tuan rumah yang berdekatan, seperti perjalanan yang relatif singkat dari Houston ke Dallas, menyewa mobil adalah pilihan yang tepat. Opsi ini memberi kelompok Anda kebebasan untuk menjelajah sesuai keinginan dan bisa sangat hemat biaya bagi keluarga atau teman yang bepergian bersama.

Di mana saja lokasi Piala Dunia FIFA 2026?

Turnamen 2026 akan menjadi yang terbesar dalam sejarah, dengan 16 kota tuan rumah di tiga negara.

Negara

Stadion (Nama FIFA)

Kota

Kapasitas

Kanada

BC Place (Stadion Vancouver)

Vancouver

54.500


BMO Field (Stadion Toronto)

Toronto

45.000

Meksiko

Estadio Azteca (Stadion Kota Meksiko)

Mexico City

87.523


Estadio Akron (Stadion Guadalajara)

Guadalajara

48.071


Estadio BBVA (Stadion Monterrey)

Monterrey

53.460

AS

Stadion Mercedes-Benz (Stadion Atlanta)

Atlanta

75.000


Stadion Gillette (Stadion Boston)

Boston

65.878


Stadion AT&T (Stadion Dallas)

Dallas

92.967


Stadion NRG (Stadion Houston)

Houston

72.220


Stadion Arrowhead (Stadion Kansas City)

Kansas City

76.640


Stadion SoFi (Stadion Los Angeles)

Los Angeles

70.240


Stadion Hard Rock (Stadion Miami)

Miami

67.518


Stadion MetLife (Stadion NY/NJ)

New York/NJ

87.157


Lincoln Financial Field (Stadion Philadelphia)

Philadelphia

69.328


Levi's Stadium (Stadion San Francisco Bay Area)

San Francisco

70.909


Lumen Field (Stadion Seattle)

Seattle

69.000