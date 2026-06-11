Panduan kota tuan rumah Piala Dunia 2026: FIFA mengonfirmasi kapasitas 16 stadion untuk turnamen di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, di mana dua di antaranya berkapasitas lebih dari 80.000 penonton

Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko akan berbagi tugas sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026, dengan 16 stadion yang akan menjadi lokasi pertandingan-pertandingan yang dipenuhi bintang-bintang, seiring dengan kembalinya ajang unggulan FIFA ke Benua Amerika untuk pertama kalinya sejak 1994.

Amerika Serikat pernah menyelenggarakan acara yang sangat megah saat itu, sementara tetangganya, Meksiko, telah dua kali menjadi tuan rumah ajang global ini – pada tahun 1970 dan 1986.

Kanada kini bergabung dalam pesta ini, sebagai bagian dari kerja sama tiga negara, dengan daftar awal 43 stadion potensial di 41 kota yang secara bertahap disaring menjadi daftar akhir sebanyak 16 stadion. Siapa saja yang terpilih di Amerika Utara dan Tengah? GOAL akan mengulasnya…

Kota tuan rumah Piala Dunia 2026, lokasi stadion & kapasitas

Seiring dengan perluasan putaran final Piala Dunia menjadi 48 tim dan 80 pertandingan mulai tahun 2026, berikut adalah daftar definitif kota tuan rumah dan stadion yang dirilis oleh FIFA:

Amerika Serikat

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Rose Bowl di Pasadena, California, pernah menjadi tuan rumah final Piala Dunia pada tahun 1994, saat Brasil mengalahkan Italia melalui adu penalti, dan akan kembali menjadi bagian dari rencana FIFA bersama dengan bangunan bernilai miliaran dolar seperti AT&T Stadium dan Mercedes-Benz Stadium.

Berdasarkan aturan FIFA terkait sponsor stadion, Gillette Stadium akan dikenal sebagai Boston Stadium selama turnamen berlangsung.

MetLife Stadium di East Rutherford mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah final.

Kota Stadion Kapasitas Atlanta Stadion Mercedes-Benz 68.239 Boston Stadion Gillette 64.146 Stadion AT&T Stadion AT&T 70.649 Houston Stadion NRG 68.777 Kansas City Stadion Arrowhead 69.045 Los Angeles Stadion SoFi 70.492 Miami Stadion Hard Rock 64.478 New York/New Jersey Stadion MetLife 80.663 Philadelphia Lincoln Financial Field 68.324 San Francisco/Wilayah Teluk Stadion Levi’s 68.827 Seattle Lumen Field 66.925

Kanada

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BC Place di Vancouver pernah menjadi tuan rumah penting dalam ajang Piala Dunia sebelumnya, setelah menjadi tuan rumah final putri pada 2015, namun baru kembali masuk dalam pertimbangan pada Maret 2022 setelah Montreal mundur dari pencalonan.

Kota Stadion Kapasitas Toronto BMO Field 43.036 Vancouver BC Place 52.497

Meksiko

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Estadio Azteca telah menjadi saksi saat legenda Brasil dan Argentina, Pelé dan Diego Maradona, merayakan kejayaan Piala Dunia di lingkungan yang legendaris. Stadion ini akan menjadi tuan rumah pertandingan pembuka pada 11 Juni 2026, di samping sejumlah pertandingan penting lainnya.