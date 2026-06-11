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AT&T Stadium DallasGetty
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Chris Burton

Diterjemahkan oleh

Panduan kota tuan rumah Piala Dunia 2026: FIFA mengonfirmasi kapasitas 16 stadion untuk turnamen di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, di mana dua di antaranya berkapasitas lebih dari 80.000 penonton

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Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko akan berbagi tugas sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026, dengan 16 stadion yang akan menjadi lokasi pertandingan-pertandingan yang dipenuhi bintang-bintang, seiring dengan kembalinya ajang unggulan FIFA ke Benua Amerika untuk pertama kalinya sejak 1994

Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko akan berbagi tugas sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026, dengan 16 stadion yang akan menjadi lokasi pertandingan-pertandingan yang dipenuhi bintang-bintang, seiring dengan kembalinya ajang unggulan FIFA ke Benua Amerika untuk pertama kalinya sejak 1994.

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Amerika Serikat pernah menyelenggarakan acara yang sangat megah saat itu, sementara tetangganya, Meksiko, telah dua kali menjadi tuan rumah ajang global ini – pada tahun 1970 dan 1986.

Kanada kini bergabung dalam pesta ini, sebagai bagian dari kerja sama tiga negara, dengan daftar awal 43 stadion potensial di 41 kota yang secara bertahap disaring menjadi daftar akhir sebanyak 16 stadion. Siapa saja yang terpilih di Amerika Utara dan Tengah? GOAL akan mengulasnya…   

Kota tuan rumah Piala Dunia 2026, lokasi stadion & kapasitas

Seiring dengan perluasan putaran final Piala Dunia menjadi 48 tim dan 80 pertandingan mulai tahun 2026, berikut adalah daftar definitif kota tuan rumah dan stadion yang dirilis oleh FIFA:

Amerika Serikat

Rose Bowl 1994 World Cup finalGetty

Rose Bowl di Pasadena, California, pernah menjadi tuan rumah final Piala Dunia pada tahun 1994, saat Brasil mengalahkan Italia melalui adu penalti, dan akan kembali menjadi bagian dari rencana FIFA bersama dengan bangunan bernilai miliaran dolar seperti AT&T Stadium dan Mercedes-Benz Stadium.

Berdasarkan aturan FIFA terkait sponsor stadion, Gillette Stadium akan dikenal sebagai Boston Stadium selama turnamen berlangsung.

MetLife Stadium di East Rutherford mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah final.

KotaStadionKapasitas
AtlantaStadion Mercedes-Benz68.239
BostonStadion Gillette64.146
Stadion AT&TStadion AT&T70.649
HoustonStadion NRG68.777
Kansas CityStadion Arrowhead69.045
Los AngelesStadion SoFi70.492
MiamiStadion Hard Rock64.478
New York/New JerseyStadion MetLife80.663
PhiladelphiaLincoln Financial Field68.324
San Francisco/Wilayah TelukStadion Levi’s68.827
SeattleLumen Field66.925

Kanada

BC Place 2015 Women's World Cup finalGetty

BC Place di Vancouver pernah menjadi tuan rumah penting dalam ajang Piala Dunia sebelumnya, setelah menjadi tuan rumah final putri pada 2015, namun baru kembali masuk dalam pertimbangan pada Maret 2022 setelah Montreal mundur dari pencalonan.

KotaStadionKapasitas
TorontoBMO Field43.036
VancouverBC Place52.497

Meksiko

Azteca Stadium 1986 World CupGetty

Estadio Azteca telah menjadi saksi saat legenda Brasil dan Argentina, Pelé dan Diego Maradona, merayakan kejayaan Piala Dunia di lingkungan yang legendaris. Stadion ini akan menjadi tuan rumah pertandingan pembuka pada 11 Juni 2026, di samping sejumlah pertandingan penting lainnya.

KotaStadionKapasitas
GuadalajaraEstadio Akron45.664
Kota MeksikoEstadio Azteca80.824
MonterreyEstadio BBVA51.243