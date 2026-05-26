Panduan kota tuan rumah Piala Dunia 2026: Daftar stadion yang akan menjadi tuan rumah turnamen FIFA di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko

Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko akan berbagi tugas sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026, dengan 16 stadion yang akan menjadi lokasi pertandingan-pertandingan yang dipenuhi bintang-bintang, seiring dengan kembalinya ajang unggulan FIFA ke Benua Amerika untuk pertama kalinya sejak 1994.

Amerika Serikat pernah menyelenggarakan acara yang sangat megah saat itu, sementara tetangganya, Meksiko, telah dua kali menjadi tuan rumah ajang global ini – pada tahun 1970 dan 1986.

Kanada kini bergabung dalam pesta ini, sebagai bagian dari kerja sama tiga negara, dengan daftar awal 43 stadion potensial di 41 kota yang secara bertahap disaring menjadi daftar akhir sebanyak 16 stadion. Siapa saja yang terpilih di Amerika Utara dan Tengah? GOAL akan mengulasnya…

Kota-kota tuan rumah dan stadion Piala Dunia 2026

Seiring dengan perluasan putaran final Piala Dunia menjadi 48 tim dan 80 pertandingan mulai tahun 2026, berikut adalah daftar definitif kota tuan rumah dan stadion yang dirilis oleh FIFA:

Amerika Serikat

Stadion Rose Bowl di Pasadena, California, menjadi tuan rumah final Piala Dunia 1994, saat Brasil mengalahkan Italia melalui adu penalti, dan akan kembali menjadi bagian dari rencana FIFA bersama dengan stadion bernilai miliaran dolar seperti AT&T Stadium dan Mercedes-Benz Stadium.

Berdasarkan aturan FIFA terkait sponsor stadion, Gillette Stadium akan dikenal sebagai Boston Stadium selama turnamen berlangsung.

MetLife Stadium di East Rutherford mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah final.

Kota Stadion Kapasitas Atlanta Stadion Mercedes-Benz 71.000 Boston Stadion Boston 68.756 Stadion AT&T Stadion AT&T 80.000 Houston Stadion NRG 71.500 Kansas City Stadion Arrowhead 76.416 Los Angeles Stadion Rose Bowl atau Stadion SoFi 90.888/70.200 Miami Stadion Hard Rock 65.326 New York/New Jersey Stadion MetLife 82.500 Philadelphia Lincoln Financial Field 69.796 San Francisco/Wilayah Teluk Stadion Levi’s 68.500 Seattle Lumen Field 72.000

Kanada

BC Place di Vancouver sebelumnya telah memainkan peran penting dalam ajang Piala Dunia, setelah menjadi tuan rumah final putri pada tahun 2015, namun baru kembali menjadi kandidat pada Maret 2022 setelah Montreal mundur dari pencalonan.

Kota Stadion Kapasitas Toronto BMO Field 30.000 Vancouver BC Place 54.500

Meksiko

Estadio Azteca telah menjadi saksi saat ikon Brasil dan Argentina, Pelé dan Diego Maradona, menikmati kejayaan Piala Dunia di lingkungan yang legendaris. Stadion ini akan menjadi tuan rumah pertandingan pembuka pada 11 Juni 2026, di antara pertandingan-pertandingan penting lainnya.