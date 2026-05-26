Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
AT&T Stadium DallasGetty
Book World Cup 2026 Tickets
Chris Burton

Diterjemahkan oleh

Panduan kota tuan rumah Piala Dunia 2026: Daftar stadion yang akan menjadi tuan rumah turnamen FIFA di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko

World Cup
USA
Mexico
Canada
SHOPPING
Tickets

Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko akan berbagi tugas sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026, dengan 16 stadion yang akan menjadi lokasi pertandingan-pertandingan yang dipenuhi bintang-bintang, seiring dengan kembalinya ajang unggulan FIFA ke Benua Amerika untuk pertama kalinya sejak 1994

Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko akan berbagi tugas sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026, dengan 16 stadion yang akan menjadi lokasi pertandingan-pertandingan yang dipenuhi bintang-bintang, seiring dengan kembalinya ajang unggulan FIFA ke Benua Amerika untuk pertama kalinya sejak 1994.

Pesan Tiket Piala DuniaPesanTiket

Amerika Serikat pernah menyelenggarakan acara yang sangat megah saat itu, sementara tetangganya, Meksiko, telah dua kali menjadi tuan rumah ajang global ini – pada tahun 1970 dan 1986.

Kanada kini bergabung dalam pesta ini, sebagai bagian dari kerja sama tiga negara, dengan daftar awal 43 stadion potensial di 41 kota yang secara bertahap disaring menjadi daftar akhir sebanyak 16 stadion. Siapa saja yang terpilih di Amerika Utara dan Tengah? GOAL akan mengulasnya…   

Kota-kota tuan rumah dan stadion Piala Dunia 2026

Seiring dengan perluasan putaran final Piala Dunia menjadi 48 tim dan 80 pertandingan mulai tahun 2026, berikut adalah daftar definitif kota tuan rumah dan stadion yang dirilis oleh FIFA:

Amerika Serikat

Rose Bowl 1994 World Cup finalGetty

Stadion Rose Bowl di Pasadena, California, menjadi tuan rumah final Piala Dunia 1994, saat Brasil mengalahkan Italia melalui adu penalti, dan akan kembali menjadi bagian dari rencana FIFA bersama dengan stadion bernilai miliaran dolar seperti AT&T Stadium dan Mercedes-Benz Stadium.

Berdasarkan aturan FIFA terkait sponsor stadion, Gillette Stadium akan dikenal sebagai Boston Stadium selama turnamen berlangsung.

MetLife Stadium di East Rutherford mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah final.

KotaStadionKapasitas
AtlantaStadion Mercedes-Benz71.000
BostonStadion Boston68.756
Stadion AT&TStadion AT&T80.000
HoustonStadion NRG71.500
Kansas CityStadion Arrowhead76.416
Los AngelesStadion Rose Bowl atau Stadion SoFi90.888/70.200
MiamiStadion Hard Rock65.326
New York/New JerseyStadion MetLife82.500
PhiladelphiaLincoln Financial Field69.796
San Francisco/Wilayah TelukStadion Levi’s68.500
SeattleLumen Field72.000

Kanada

BC Place 2015 Women's World Cup finalGetty

BC Place di Vancouver sebelumnya telah memainkan peran penting dalam ajang Piala Dunia, setelah menjadi tuan rumah final putri pada tahun 2015, namun baru kembali menjadi kandidat pada Maret 2022 setelah Montreal mundur dari pencalonan.

KotaStadionKapasitas
TorontoBMO Field30.000
VancouverBC Place54.500

Meksiko

Azteca Stadium 1986 World CupGetty

Estadio Azteca telah menjadi saksi saat ikon Brasil dan Argentina, Pelé dan Diego Maradona, menikmati kejayaan Piala Dunia di lingkungan yang legendaris. Stadion ini akan menjadi tuan rumah pertandingan pembuka pada 11 Juni 2026, di antara pertandingan-pertandingan penting lainnya.

KotaStadionKapasitas
GuadalajaraEstadio Akron46.232
Kota MeksikoEstadio Azteca81.070
MonterreyEstadio BBVA51.348