Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko akan berbagi tugas sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026, dengan 16 stadion yang akan menjadi lokasi pertandingan-pertandingan yang dipenuhi bintang-bintang, seiring dengan kembalinya ajang unggulan FIFA ke Benua Amerika untuk pertama kalinya sejak 1994.
AS pernah menyelenggarakan acara yang sangat megah pada masa itu, sementara tetangganya, Meksiko, telah dua kali menjadi tuan rumah ajang global ini – pada tahun 1970 dan 1986.
Kanada kini bergabung dalam pesta ini, sebagai bagian dari kerja sama tiga negara, dengan daftar awal 43 stadion potensial di 41 kota yang secara bertahap disaring menjadi daftar akhir sebanyak 16 stadion. Siapa saja yang terpilih di Amerika Utara dan Tengah? GOAL mengulasnya…
|Tanggal & Waktu Kick-off
|Detail Pertandingan
|Lokasi
|Tiket
|9 Juli, Kick-off pukul 18.00 EDT
|Perempat Final 1: Prancis vs Maroko
|Gillette Stadium (Boston), AS
|Beli Tiket
|10 Juli, Kick-off pukul 18.00 PDT
|Perempat Final 2: Spanyol vs Belgia
|Stadion SoFi (Los Angeles), AS
|Beli Tiket
|11 Juli, Kick-off pukul 16.00 EDT
|Perempat Final 3: Norwegia vs Inggris
|Stadion Hard Rock (Miami), AS
|Beli Tiket
|11 Juli, Kick-off pukul 18.00 CDT
|Perempat Final 4: Argentina vs Swiss
|Arrowhead Stadium (Kansas City), AS
|Beli Tiket
|14 Juli, Kick-off pukul 19.00 CDT
|Semifinal 1: Prancis/Maroko vs Spanyol/Belgia
|Stadion Dallas, AS
|Beli Tiket
|15 Juli, Kick-off pukul 20.00 EDT
|Semifinal 2: Norwegia/Inggris vs Argentina/Swiss
|Stadion Atlanta, AS
|Beli Tiket
|18 Juli, Kick-off pukul 15.00 EDT
|Pertandingan Perebutan Tempat Ketiga: Tim yang Kalah di Semifinal 1 vs Tim yang Kalah di Semifinal 2
|Stadion Miami, AS
|Beli Tiket
|19 Juli, Kick-off pukul 15.00 EDT
|Final Piala Dunia: Pemenang Semifinal 1 vs Pemenang Semifinal 2
|Stadion New York New Jersey, AS
|Beli Tiket
Kota tuan rumah, stadion, dan kapasitas Piala Dunia 2026
Seiring dengan perluasan putaran final Piala Dunia menjadi 48 tim dan 80 pertandingan mulai tahun 2026, berikut adalah daftar definitif kota tuan rumah dan stadion yang dirilis oleh FIFA:
Amerika SerikatGetty
Rose Bowl di Pasadena, California, pernah menjadi tuan rumah final Piala Dunia pada tahun 1994, saat Brasil mengalahkan Italia melalui adu penalti, dan akan kembali menjadi bagian dari rencana FIFA bersama dengan stadion bernilai miliaran dolar seperti AT&T Stadium dan Mercedes-Benz Stadium.
Berdasarkan peraturan FIFA terkait sponsor stadion, Gillette Stadium akan dikenal sebagai Boston Stadium selama turnamen berlangsung.
MetLife Stadium di East Rutherford mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah pertandingan final.
|Kota
|Stadion
|Kapasitas
|Atlanta
|Stadion Mercedes-Benz
|68.239
|Boston
|Stadion Gillette
|64.146
|Dallas
|Stadion AT&T
|70.649
|Houston
|Stadion NRG
|68.777
|Kansas City
|Stadion Arrowhead
|69.045
|Los Angeles
|Stadion SoFi
|70.492
|Miami
|Stadion Hard Rock
|64.478
|New York/New Jersey
|Stadion MetLife
|80.663
|Philadelphia
|Lincoln Financial Field
|68.324
|San Francisco/Wilayah Teluk
|Stadion Levi’s
|68.827
|Seattle
|Lumen Field
|66.925
KanadaGetty
BC Place di Vancouver pernah memainkan peran penting dalam ajang Piala Dunia sebelumnya, setelah menjadi tuan rumah final putri pada 2015, namun baru kembali menjadi kandidat pada Maret 2022 setelah Montreal mundur dari pencalonan.
|Kota
|Stadion
|Kapasitas
|Toronto
|BMO Field
|43.036
|Vancouver
|BC Place
|52.497
MeksikoGetty
Estadio Azteca telah menjadi saksi saat ikon Brasil dan Argentina, Pele dan Diego Maradona, menikmati kejayaan Piala Dunia di lingkungan yang legendaris. Stadion ini akan menjadi tuan rumah pertandingan pembuka pada 11 Juni 2026, di antara pertandingan-pertandingan penting lainnya.
|Kota
|Stadion
|Kapasitas
|Guadalajara
|Estadio Akron
|45.664
|Kota Meksiko
|Estadio Azteca
|80.824
|Monterrey
|Estadio BBVA
|51.243