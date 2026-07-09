Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko akan berbagi tugas sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026, dengan 16 stadion yang akan menjadi lokasi pertandingan-pertandingan yang dipenuhi bintang-bintang, seiring dengan kembalinya ajang unggulan FIFA ke Benua Amerika untuk pertama kalinya sejak 1994.

AS pernah menyelenggarakan acara yang sangat megah pada masa itu, sementara tetangganya, Meksiko, telah dua kali menjadi tuan rumah ajang global ini – pada tahun 1970 dan 1986.

Kanada kini bergabung dalam pesta ini, sebagai bagian dari kerja sama tiga negara, dengan daftar awal 43 stadion potensial di 41 kota yang secara bertahap disaring menjadi daftar akhir sebanyak 16 stadion. Siapa saja yang terpilih di Amerika Utara dan Tengah? GOAL mengulasnya…

Tanggal & Waktu Kick-off Detail Pertandingan Lokasi Tiket 9 Juli, Kick-off pukul 18.00 EDT Perempat Final 1: Prancis vs Maroko Gillette Stadium (Boston), AS Beli Tiket 10 Juli, Kick-off pukul 18.00 PDT Perempat Final 2: Spanyol vs Belgia Stadion SoFi (Los Angeles), AS Beli Tiket 11 Juli, Kick-off pukul 16.00 EDT Perempat Final 3: Norwegia vs Inggris Stadion Hard Rock (Miami), AS Beli Tiket 11 Juli, Kick-off pukul 18.00 CDT Perempat Final 4: Argentina vs Swiss Arrowhead Stadium (Kansas City), AS Beli Tiket 14 Juli, Kick-off pukul 19.00 CDT Semifinal 1: Prancis/Maroko vs Spanyol/Belgia Stadion Dallas, AS Beli Tiket 15 Juli, Kick-off pukul 20.00 EDT Semifinal 2: Norwegia/Inggris vs Argentina/Swiss Stadion Atlanta, AS Beli Tiket 18 Juli, Kick-off pukul 15.00 EDT Pertandingan Perebutan Tempat Ketiga: Tim yang Kalah di Semifinal 1 vs Tim yang Kalah di Semifinal 2 Stadion Miami, AS Beli Tiket 19 Juli, Kick-off pukul 15.00 EDT Final Piala Dunia: Pemenang Semifinal 1 vs Pemenang Semifinal 2 Stadion New York New Jersey, AS Beli Tiket

Kota tuan rumah, stadion, dan kapasitas Piala Dunia 2026

Seiring dengan perluasan putaran final Piala Dunia menjadi 48 tim dan 80 pertandingan mulai tahun 2026, berikut adalah daftar definitif kota tuan rumah dan stadion yang dirilis oleh FIFA:

Amerika Serikat

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Rose Bowl di Pasadena, California, pernah menjadi tuan rumah final Piala Dunia pada tahun 1994, saat Brasil mengalahkan Italia melalui adu penalti, dan akan kembali menjadi bagian dari rencana FIFA bersama dengan stadion bernilai miliaran dolar seperti AT&T Stadium dan Mercedes-Benz Stadium.

Berdasarkan peraturan FIFA terkait sponsor stadion, Gillette Stadium akan dikenal sebagai Boston Stadium selama turnamen berlangsung.

MetLife Stadium di East Rutherford mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah pertandingan final.

Kota Stadion Kapasitas Atlanta Stadion Mercedes-Benz 68.239 Boston Stadion Gillette 64.146 Dallas Stadion AT&T 70.649 Houston Stadion NRG 68.777 Kansas City Stadion Arrowhead 69.045 Los Angeles Stadion SoFi 70.492 Miami Stadion Hard Rock 64.478 New York/New Jersey Stadion MetLife 80.663 Philadelphia Lincoln Financial Field 68.324 San Francisco/Wilayah Teluk Stadion Levi’s 68.827 Seattle Lumen Field 66.925

Kanada

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BC Place di Vancouver pernah memainkan peran penting dalam ajang Piala Dunia sebelumnya, setelah menjadi tuan rumah final putri pada 2015, namun baru kembali menjadi kandidat pada Maret 2022 setelah Montreal mundur dari pencalonan.

Kota Stadion Kapasitas Toronto BMO Field 43.036 Vancouver BC Place 52.497

Meksiko

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Estadio Azteca telah menjadi saksi saat ikon Brasil dan Argentina, Pele dan Diego Maradona, menikmati kejayaan Piala Dunia di lingkungan yang legendaris. Stadion ini akan menjadi tuan rumah pertandingan pembuka pada 11 Juni 2026, di antara pertandingan-pertandingan penting lainnya.