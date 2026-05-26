Panduan harga tiket dinamis Piala Dunia FIFA 2026: Apa yang dimaksud dengan harga dinamis?

Dengan 42 dari 48 slot Piala Dunia FIFA 2026 telah terisi, para penggemar kini mulai memikirkan cara untuk mendukung tim kesayangan mereka dalam upaya meraih kejayaan sepak bola di Amerika pada musim panas mendatang.

Secara total, lebih dari enam juta tiket ditawarkan untuk 104 pertandingan turnamen. Meskipun beberapa fase penjualan awal telah berlalu, masih ada banyak kesempatan untuk mendapatkan tiket Piala Dunia yang sangat diminati.

Tidak mengherankan, permintaan tiket akan sangat tinggi semakin dekat kita mendekati turnamen olahraga terbesar ini, yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dan akan dimulai pada 11 Juni. Dengan sistem harga dinamis yang diterapkan oleh FIFA, harga tiket diperkirakan akan berfluktuasi dalam beberapa bulan ke depan.

GOAL akan memandu Anda melalui semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara kerja penetapan harga dinamis, tempat Anda dapat membeli tiket, berapa harganya, dan masih banyak lagi.

Apa itu penetapan harga dinamis?

FIFA akan menerapkan sistem harga dinamis selama penjualan tiket Piala Dunia 2026. Harga dinamis adalah sistem di mana harga tiket disesuaikan secara real-time berdasarkan penawaran dan permintaan, mirip dengan penetapan harga tiket pesawat atau hotel. Artinya, harga kursi akan cenderung bervariasi dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya.

Tujuan dari penetapan harga dinamis adalah untuk memberikan akses yang adil dan aman kepada para penggemar terhadap tiket, yang harganya sedekat mungkin dengan nilai pasar.

Karena sistem ini didasarkan pada permintaan, harga tiket tidak selalu naik. Hal ini terlihat pada ajang FIFA Club World Cup awal tahun ini, di mana tiket untuk beberapa pertandingan sistem gugur, termasuk semifinal antara Chelsea dan Fluminense, dijual mulai dari $13.

Cara mendapatkan tiket Piala Dunia FIFA 2026

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Visa Presale, Early Ticket Draw, dan Random Selection Draw pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Resmi Penjualan Kembali FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur menjelang turnamen.

Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket Piala Dunia FIFA 2026?

Jika Anda bertanya-tanya berapa harga tiket Piala Dunia, ada kisaran harga yang cukup luas yang harus Anda persiapkan saat membeli.

FIFA sebelumnya mengumumkan bahwa dengan penerapan sistem harga dinamis, harga tiket bisa dimulai dari $60 untuk pertandingan-pertandingan awal fase grup, namun dapat naik hingga $6.730 untuk pertandingan final.

Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:

Tahap Kisaran harga tiket Babak Grup (kecuali negara tuan rumah) $60 - $620 Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Jenis tiket Piala Dunia FIFA apa saja yang tersedia?

Tiket akan tersedia untuk masing-masing dari 104 pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 selama berbagai fase penjualan dan dikategorikan sebagai berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah.

Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah. Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1. Kategori 3: Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2. Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Selain dapat membeli kursi individu di setiap pertandingan Piala Dunia 2026, paket tiket juga tersedia melalui portal tiket di situs FIFA, sebagai berikut:

Pertandingan Tunggal

Babak Grup: 1 pertandingan tim negara non-tuan rumah mana pun (tidak termasuk CAN, MEX, USA)

Babak 32 Besar/Babak 16 Besar/Final Peringkat Ketiga: 1 pertandingan apa saja

Pilihan fasilitas: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $1.400 USD / per orang

Seri Venue

Tonton setiap pertandingan di tempat yang Anda pilih.

Termasuk 4–9 pertandingan, tergantung pada lokasi

Semua hari pertandingan dan babak berlaku

Pilihan fasilitas: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $8.275 USD / per orang

Ikuti Tim Saya

Saksikan tim Anda beraksi di setiap pertandingan babak awal, di mana pun lokasinya.

Semua 3 pertandingan Fase Grup dan 1 pertandingan Babak 32 Besar

Semua hari pertandingan dan lokasi berlaku

Ikuti Tim Saya saat ini tidak tersedia untuk tim tuan rumah (Kanada, Meksiko, AS)

Pilihan fasilitas: FIFA Pavilion

Mulai dari $6.750 USD per orang

Suite Pribadi dan Akses Platinum juga tersedia untuk kelompok korporat atau VIP yang mencari opsi paling eksklusif.

Kapan tiket Piala Dunia FIFA 2026 akan dirilis?

Para pendukung memiliki banyak kesempatan untuk membeli tiket Piala Dunia 2026, melalui situs web FIFA, mulai dari sekarang hingga kick-off besar pada bulan Juni. Berbagai fase penjualan, yang ditunjukkan di bawah ini, berbeda dalam hal proses pembelian, metode pembayaran, dan produk tiket.

Undian Prapenjualan Visa

Ini dianggap sebagai kesempatan pertama untuk membeli tiket Piala Dunia 2026 dan berlangsung dari 10-19 September. Undian ini hanya terbuka bagi penggemar yang memiliki kartu Visa yang memenuhi syarat.

Undian Tiket Awal

Periode pendaftaran untuk fase kedua berlangsung pada 27-31 Oktober. Seperti fase pertama, fase ini melibatkan proses pendaftaran yang diikuti dengan seleksi acak. Pelamar yang lolos mendapat waktu khusus untuk membeli tiket, yang dimulai pada 17 November. Sesaat sebelum itu, ada waktu khusus (12-15 November) buat warga dari tiga negara tuan rumah (Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko), yang memungkinkan mereka membeli tiket lebih awal buat pertandingan yang diadakan di negara mereka sendiri.

Pengundian Seleksi Acak

Setelah pengundian Piala Dunia FIFA 2026 pada 5 Desember, proses pengundian acak pun dimulai.

Selama fase ini, para penggemar dapat mengajukan permohonan untuk pertandingan tertentu setelah hasil undian babak penyisihan grup diumumkan.

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir

Setelah diluncurkan pada 1 April, para penggemar dapat membeli tiket yang tersisa berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dari Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir - ini adalah fase penjualan resmi terakhir.

Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian.

Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Untuk membeli tiket, Anda harus mengunjungi portal tiket resmi FIFA dan mendaftar untuk membuat akun. Anda kemudian dapat masuk ke akun FIFA Anda dan memeriksa ketersediaan tiket.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 akan diselenggarakan?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Sebanyak 104 pertandingan akan digelar selama 34 hari di seluruh Amerika Utara.

Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut: