Panduan GOAL untuk perjalanan ke Real Madrid tahun 2026: Panduan bagi penggemar, Santiago Bernabéu, tiket pertandingan, tips seputar Madrid, dan lainnya

Sejak didirikan pada tahun 1902, Real Madrid telah menjadi simbol puncak sepak bola Eropa, dengan mengumpulkan rekor jumlah gelar Liga Champions dan penghargaan domestik.

Berbasis di jantung ibu kota Spanyol, klub ini telah menjadi rumah bagi para legenda mulai dari Di Stéfano hingga Zidane dan Cristiano Ronaldo, menciptakan warisan yang menarik jutaan penggemar ke Santiago Bernabéu setiap musim untuk menyaksikannya secara langsung.

Kapan Real Madrid bertanding?

Tanggal & Waktu Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 12 April 2026 - 17:00 Real Madrid vs. Girona Santiago Bernabéu Tiket 22 April 2026 (TBD) Real Madrid vs. Alavés Santiago Bernabéu Tiket 13 Mei 2026 - 20:00 Real Madrid vs. Real Oviedo Santiago Bernabéu Tiket 24 Mei 2026 (TBD) Real Madrid vs. Athletic Club Santiago Bernabéu Tiket

Apakah saya bisa memesan paket perjalanan Real Madrid?

SportsBreaks, penyedia resmi tiket Real Madrid, menawarkan paket lengkap yang memudahkan perencanaan perjalanan Anda ke Santiago Bernabéu.

Dengan memesan paket perjalanan, para penggemar bisa mendapatkan semuanya dalam satu paket. Paket-paket ini dirancang untuk memberikan sensasi sepak bola kelas dunia sekaligus pengalaman menginap yang nyaman di ibu kota Spanyol, sehingga Anda tidak perlu repot dengan proses pemesanan individu yang rumit.

Tiket Pertandingan Resmi: Setiap paket dilengkapi dengan tiket masuk umum resmi yang terjamin. Anda dapat memilih dari berbagai tingkatan tempat duduk, termasuk kursi di belakang gawang atau meningkatkan ke pilihan tiket di sisi panjang.

Menginap di Hotel: Paket resmi Real Madrid kami mencakup setidaknya satu malam menginap di hotel pusat kota, sehingga Anda berada di lokasi yang strategis untuk menjelajahi segala yang ditawarkan Madrid.

Pengalaman: Dengan sepak bola kelas dunia di lapangan dan suasana yang luar biasa di luar lapangan, ditambah menginap di hotel di kota yang menakjubkan seperti Madrid.

Berapa biaya perjalanan untuk menonton Real Madrid?

Tanggal Jadwal Pertandingan Harga Paket Mulai Dari Paket 12 April 2026 Real Madrid vs. Girona FC £489,00 Paket 22 April 2026 Real Madrid vs. Deportivo Alavés £548,00 Paket 13 Mei 2026 Real Madrid vs. Real Oviedo £420,00 Paket 24 Mei 2026 Real Madrid vs. Athletic Club £440,00 Paket

Bagaimana cara mendapatkan tiket untuk menonton Real Madrid?

Tempat pertama yang harus dicari untuk mendapatkan tiket Real Madrid adalah situs web resmi klub, yang menjual tiket.

Tiket-tiket ini sering kali habis terjual, di mana Socios (anggota) mendapat prioritas pertama, diikuti oleh pemegang kartu Madridista Premium.

Jika tiket sudah habis terjual di situs resmi atau Anda berencana melakukan perjalanan mendadak, StubHub saat ini masih memiliki tiket yang tersedia mulai dari €95. Platform sekunder seperti StubHub atau SeatPick memungkinkan penggemar yang datang dari luar negeri untuk mendapatkan tempat duduk tanpa perlu menjadi anggota.

Berapa harga tiket Real Madrid?

Harga tiket Real Madrid sangat bervariasi tergantung pada lawan dan kompetisi.

Untuk pertandingan La Liga standar melawan tim-tim papan tengah, harga tiket individu termurah bisa mulai dari €50 hingga €75 di tribun atas (Amphitheatre ke-4).

Namun, untuk pertandingan Kategori A:

Derby Madrid / Liga Champions: Harga biasanya mulai dari €120 dan dapat naik dengan cepat di platform penjualan kembali.

Hospitality: Untuk pengalaman premium, paket hospitality "Silver" (yang mencakup katering dan akses ke lounge) biasanya mulai dari sekitar €300, sedangkan hospitality "Gold" di dalam stadion bisa melebihi €900.

Pasar Sekunder: Tiket menit-menit terakhir yang tersedia di platform sekunder seperti StubHub dan SeatPick mulai dari €95.

Terlepas dari apakah Anda memilih paket atau pemesanan individu, suasana di dalam stadion yang baru direnovasi ini sepadan dengan setiap Euro yang Anda keluarkan.

Wisata Madrid: Semua yang perlu Anda ketahui tentang kota sepak bola

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Santiago Bernabéu

Estadio Santiago Bernabéu adalah keajaiban teknik modern. Setelah renovasi besar-besaran, stadion ini kini dapat menampung sekitar 85.000 penonton. Banyak penggemar yang berkunjung ke Madrid memesan tur berpemandu ke Santiago Bernabéu untuk benar-benar merasakan suasananya.

Fitur yang paling mencolok adalah fasad baja yang membungkus seluruh bangunan dan atap yang dapat dibuka sepenuhnya, memastikan bahwa pertandingan dapat dimainkan dalam kondisi sempurna terlepas dari cuaca.

Di dalam stadion, terdapat skywalk yang menawarkan pemandangan 360 derajat kota. Bagi para penggemar, kedekatan tribun dengan lapangan tetap menjadi salah satu keunggulan utamanya, menciptakan suasana yang intim dan menakutkan bagi tim tamu.

Pada hari pertandingan, bar-bar di sekitar Calle de Marceliano Santa María menjadi tempat yang ramai, karena ribuan Madridistas berkumpul untuk bernyanyi dan menyambut bus tim.

Bagaimana cara terbang ke Madrid?

Anda dapat terbang langsung ke Bandara Adolfo Suárez Madrid-Barajas (MAD) dari sebagian besar bandara internasional utama, baik secara langsung melalui maskapai penerbangan maupun melalui mesin pencari penerbangan seperti Skyscanner.

Bagi penggemar yang bepergian dari Inggris, penerbangan langsung tersedia setiap hari dari London, Birmingham, dan Manchester melalui maskapai seperti British Airways, Ryanair, dan EasyJet.

Para wisatawan dari luar negeri dapat mencapai ibu kota Spanyol melalui penerbangan langsung dari kota-kota seperti New York, Bangkok, dan Cancun dengan maskapai Air Europa, Iberojet, atau American Airlines.

Untuk mendapatkan penawaran terbaik, April saat ini tercatat sebagai bulan termurah untuk terbang ke Madrid pada tahun 2026, dengan tiket pulang-pergi terkadang seharga €20 jika dipesan jauh-jauh hari.

Di mana menginap di Madrid?

Para penggemar sebaiknya menginap di distrik Chamartín karena lokasinya yang sangat dekat dengan stadion.

Jika Anda lebih menyukai suasana yang lebih turistik, kawasan Sol atau Gran Vía adalah pilihan yang sangat baik, asalkan Anda berada di dekat halte Metro Jalur 10 untuk perjalanan langsung selama 15 menit ke stadion pada hari pertandingan.

Apa yang bisa dilakukan di Madrid?

Meskipun sepak bola adalah acara utamanya, Madrid adalah kota yang semarak yang menawarkan beragam budaya, kuliner, dan sejarah yang tak ada habisnya.

Agar perjalanan Anda semakin berkesan, mulailah dengan mengikuti TurBernabéu. Meskipun Anda datang untuk menonton pertandingan, tur ini menawarkan kesempatan untuk melihat langsung ruang piala (yang memajang 15 piala Liga Champions!), ruang ganti, dan ruang VIP.

Di luar stadion, Anda dapat menjelajahi:

Segitiga Emas Seni: Kunjungi Museum Prado, Reina Sofía, dan Thyssen-Bornemisza.

Kunjungi Museum Prado, Reina Sofía, dan Thyssen-Bornemisza. Taman Retiro: Oasis hijau yang luas, sempurna untuk berjalan-jalan sebelum pertandingan.

Oasis hijau yang luas, sempurna untuk berjalan-jalan sebelum pertandingan. Puerta del Sol & Plaza Mayor: Jantung bersejarah kota ini, ramai dengan seniman jalanan dan bar tapas.

Jantung bersejarah kota ini, ramai dengan seniman jalanan dan bar tapas. Rumah Sepak Bola: Sebuah museum yang terletak di Puerta del Sol yang sepenuhnya didedikasikan untuk sejarah olahraga indah ini.

Bagaimana cara berkeliling Madrid?

Madrid memiliki salah satu sistem transportasi umum paling efisien dan terbersih di Eropa.

Di kota ini, Metro de Madrid adalah teman terbaik Anda. Jalur 10 akan membawa Anda langsung ke stasiun Santiago Bernabéu, yang akan menurunkan Anda tepat di depan stadion.

Dari bandara, cara termudah untuk mencapai pusat kota adalah dengan kereta bawah tanah Jalur 8 (Jalur Merah Muda), yang menghubungkan ke pusat transportasi utama di Nuevos Ministerios dalam waktu sekitar 20 menit.

Sebagai alternatif, Cercanías (Kereta Komuter) adalah pilihan cepat bagi mereka yang menginap di dekat stasiun Atocha atau Chamartín.

Untuk perjalanan larut malam setelah pertandingan, Madrid memiliki jaringan bus malam (Búhos) yang andal serta layanan berbagi tumpangan yang terjangkau seperti Uber dan Bolt.

Bagaimana cara tetap terhubung di Madrid?

Tetap terhubung saat berada di luar negeri sangat penting untuk menjelajahi kota, memeriksa skor langsung, dan membagikan foto-foto hari pertandingan Anda.

