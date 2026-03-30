Panduan GOAL untuk memesan hotel Piala Dunia: Harga rata-rata, pilihan hemat, transportasi, dan lainnya

Dengan selesainya babak playoff kualifikasi dan terpenuhinya semua persyaratan untuk Piala Dunia 2026, kini kita tinggal menunggu dengan penuh antusiasme hingga dimulainya turnamen pada bulan Juni.

Meskipun ada banyak pilihan hotel, bagi Anda yang beruntung dapat menonton pertandingan di berbagai venue Piala Dunia, sebaiknya jangan menunda pemesanan kamar hingga menit-menit terakhir — terutama karena harga diperkirakan akan naik secara signifikan dalam beberapa minggu ke depan.

Biarkan GOAL memberikan informasi lengkap mengenai akomodasi Piala Dunia, mulai dari tempat dan lokasi terbaik untuk menginap, hingga perkiraan biaya yang harus Anda keluarkan, dan masih banyak lagi.

Cara memesan akomodasi Piala Dunia 2026: Hal-hal penting yang perlu Anda ketahui

Jangan menunda terlalu lama

Dengan harga hotel di kota-kota tuan rumah Piala Dunia 2026 yang diperkirakan akan melonjak hingga 300%, dibandingkan dengan tanggal yang sama pada tahun-tahun sebelumnya, strategi pemesanan dini sangatlah penting.

Di kota-kota tertentu, Piala Dunia juga akan bertepatan dengan peringatan 250 tahun Amerika Serikat, yang semakin menaikkan harga pada akhir Juni/awal Juli.

Perluas jangkauan Anda

Pilihan hotel di pusat kota atau yang dekat dengan stadion semakin langka di beberapa kota tuan rumah Piala Dunia, sehingga Anda mungkin harus memperluas cakupan pencarian dan mencari akomodasi di daerah yang lebih jauh.

Waktu tempuh ke stadion mungkin lebih lama, tetapi Anda bisa menghemat banyak biaya penginapan.

Pesan dengan opsi pembatalan gratis

Karena perjalanan tim Anda di Piala Dunia masih belum pasti, sebaiknya periksa semua opsi kamar yang dapat dikembalikan dan filter 'pembatalan gratis' saat memesan.

Metode ini juga memungkinkan Anda untuk memesan ulang jika ada hotel yang lebih dekat tersedia atau jika Anda perlu mengikuti tim Anda ke kota lain pada tahap akhir turnamen.

Baik opsi pembatalan gratis maupun tanpa pembayaran di muka tersedia saat mencari akomodasi di Booking.com.

Tempat menginap di kota-kota tuan rumah Piala Dunia 2026

Atlanta (Stadion Mercedes-Benz)

Bandara Utama: Bandara Internasional Hartsfield-Jackson Atlanta (ATL)

Tips transportasi: MARTA, sistem kereta api Atlanta, adalah sarana transportasi utama yang direkomendasikan untuk menghindari kemacetan lalu lintas yang parah pada hari pertandingan, dengan dua stasiun (Stasiun Vine City & Stasiun GWCC/CNN Center) yang terletak dekat dengan Mercedes-Benz Stadium.

Jarak dari stadion Kisaran harga (terendah hingga tertinggi) Pesan hotel Kurang dari 2 km $704 - $3055 Pesan hotel Kurang dari 10 km $490 - $2070 Pesan hotel

Pilihan dengan harga terjangkau: Clarion Inn & Suites (Pusat Kota Atlanta) (< 2 km dari stadion), Holiday Inn Express Hotel & Suites (Kawasan Atlanta/Universitas Emory) (< 10 km dari stadion)

Pilihan dengan harga tinggi: The Ritz-Carlton Atlanta (< 2 km dari stadion), The Whitley, a Luxury Collection Hotel (Atlanta Buckhead) (< 10 km dari stadion)

Dallas (AT&T Stadium)

Bandara Utama: Bandara Internasional Dallas Fort Worth (DFW)

Tips transportasi: Jaringan transportasi massal sementara akan didirikan khusus untuk hari pertandingan, yang melibatkan Trinity Railway Express (TRE) & Shuttle, "Bus Bridge" DART, dan Arlington Trolley.

Jarak dari stadion Kisaran harga (terendah hingga tertinggi) Pesan hotel Kurang dari 2 km $952 - $1161 Pesan hotel Kurang dari 10 km $736 - $1341 Pesan hotel

Pilihan harga rendah: Homewood Suites by Hilton (Dallas-Arlington) (< 2 km dari stadion), Motel 6 (Arlington, TX - UTA) (< 10 km dari stadion)

Pilihan harga tinggi: Motel 6 (Arlington TX Entertainment District) (< 2 km dari stadion), Motel 6 (Arlington, TX) (< 10 km dari stadion)

Los Angeles (Stadion SoFi)

Bandara Utama: Bandara Internasional Los Angeles (LAX)

Tips transportasi: LA Metro adalah penyedia transportasi resmi dan akan menawarkan layanan yang ditingkatkan secara signifikan selama turnamen.

Jarak dari stadion Kisaran harga (terendah hingga tertinggi) Pesan hotel Kurang dari 2 km $555 - $1.716 Pesan hotel Kurang dari 10 km $503 - $1593 Pesan hotel

Pilihan harga terjangkau: Comfort Inn Cockatoo (Dekat Bandara LAX) (< 2 km dari stadion), Super 8 by Wyndham (Wilayah Los Angeles-Culver City) (< 10 km dari stadion)

Pilihan harga tinggi: Best Western Plus Suites Hotel (Bandara LAX LA Stadium) (< 2 km dari stadion), Marina del Rey Hotel (< 10 km dari stadion)

Kota Meksiko (Estadio Banorte)

Bandara Utama: Bandara Internasional Benito Juarez (MEX)

Tips transportasi: Rute utama menuju stadion akan melibatkan kombinasi Metro dan Light Rail

Jarak dari stadion Kisaran harga (dari yang termurah hingga termahal) Pesan hotel Kurang dari 2 km MXN 2.553 - MXN 5.131 Pesan hotel Kurang dari 10 km MXN 939 - MXN 6504 Pesan hotel

Pilihan harga murah: Homesuites Rotarismo (< 2 km dari stadion), Hotel TorreBlanca (< 10 km dari stadion)

Pilihan harga tinggi: Hotel Lucerna Culiacan (< 2 km dari stadion), Culiacan Marriott Hotel (< 10 km dari stadion)

Miami (Hard Rock Stadium)

Bandara Utama: Bandara Internasional Miami (MIA)

Tips transportasi: Fokusnya adalah pada kereta api berkecepatan tinggi, layanan antar-jemput khusus, dan opsi park-and-ride. Brightline (Kereta Api Berkecepatan Tinggi) dianggap sebagai pilihan utama bagi para penggemar yang bepergian dari Pusat Kota Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach, atau Orlando.

Jarak dari stadion Kisaran harga (dari yang termurah hingga termahal) Pesan hotel Kurang dari 2 km $1411 - $1584 Pesan hotel Kurang dari 10 km $610 - $2597 Pesan hotel

Pilihan harga murah: Miami Gardens Inn & Suites (< 2 km dari stadion), Best Western Plus (Ft Lauderdale Hollywood Airport Hotel) (< 10 km dari stadion)

Pilihan harga tinggi: Hampton Inn & Suites (Fort Lauderdale - Miramar) (< 2 km dari stadion), Monte Carlo Suites di Miami Beach (< 10 km dari stadion)

New Jersey (MetLife Stadium)

Bandara Utama: Bandara Internasional Newark Liberty (EWR)

Tips transportasi: Jalur kereta api utama adalah Meadowlands Rail Line. Bagi yang memilih bus, NJ TRANSIT 'TransitWay' adalah koridor khusus bus baru yang telah dibangun untuk mengangkut 10.000 orang tambahan per jam.

Jarak dari stadion Kisaran harga (dari yang termurah hingga termahal) Pesan hotel Kurang dari 2 km $918 - $1766 Pesan hotel Kurang dari 10 km $591 - $2335 Pesan hotel

Pilihan harga terjangkau: Red Roof Inn PLUS+ (Secaucus - Meadowlands) (< 2 km dari stadion), Wingate by Wyndham (Long Island City) (< 10 km dari stadion)

Pilihan harga tinggi: Hyatt Place (Secaucus Meadowlands) (< 2 km dari stadion), Holiday Inn Express & Suites (Jersey City North - Hoboken) (< 10 km dari stadion)

Toronto (BMO Field)

Bandara Utama: Bandara Internasional Toronto Pearson (YYZ)

Tips transportasi: Jalur Lakeshore West dan East akan beroperasi setiap 15 menit untuk mengakomodasi jumlah penonton yang tinggi, dengan 'Exhibition GO Station' dari GO Transit yang terletak dekat dengan area stadion.

Jarak dari stadion Kisaran harga (dari yang termurah hingga termahal) Pesan hotel Kurang dari 2 km CAD 944 - CAD 4789 Pesan hotel Kurang dari 10 km CAD 752 - CAD 1.623 Pesan hotel

Pilihan harga terjangkau: Union Hotel (< 2 km dari stadion), Element Toronto Airport (< 10 km dari stadion)

Pilihan harga tinggi: PLUSH Hotel Downtown CN Tower (< 2 km dari stadion), Riu Plaza Toronto (< 10 km dari stadion)

Cara memesan penerbangan Piala Dunia 2026

Jika Anda terbang ke Amerika Utara untuk Piala Dunia 2026, perencanaan dini juga sangat penting dalam hal pembelian tiket pesawat.

Memesan lebih awal sering kali menghasilkan tarif yang lebih murah dan waktu penerbangan yang lebih baik, serta memberi Anda ketenangan pikiran bahwa Anda sudah siap untuk petualangan Piala Dunia yang akan datang.

Para penggemar yang ingin berangkat ke Amerika Utara untuk Piala Dunia FIFA 2026 dapat mencari penerbangan melalui alat pencarian seperti Skyscanner, membandingkan penawaran dari berbagai maskapai. Pesan tempat duduk Anda hari ini dan bersiaplah untuk musim panas sepak bola yang sensasional.

Bagaimana jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 per kota tuan rumah?

Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat).