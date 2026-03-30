Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Diterjemahkan oleh

Panduan GOAL untuk memesan hotel Piala Dunia: Harga rata-rata, pilihan hemat, transportasi, dan lainnya

Semua yang perlu Anda ketahui tentang memesan akomodasi untuk Piala Dunia di Amerika Utara musim panas ini

Dengan selesainya babak playoff kualifikasi dan terpenuhinya semua persyaratan untuk Piala Dunia 2026, kini kita tinggal menunggu dengan penuh antusiasme hingga dimulainya turnamen pada bulan Juni. 

Meskipun ada banyak pilihan hotel, bagi Anda yang beruntung dapat menonton pertandingan di berbagai venue Piala Dunia, sebaiknya jangan menunda pemesanan kamar hingga menit-menit terakhir — terutama karena harga diperkirakan akan naik secara signifikan dalam beberapa minggu ke depan.

Biarkan GOAL memberikan informasi lengkap mengenai akomodasi Piala Dunia, mulai dari tempat dan lokasi terbaik untuk menginap, hingga perkiraan biaya yang harus Anda keluarkan, dan masih banyak lagi.

Cara memesan akomodasi Piala Dunia 2026: Hal-hal penting yang perlu Anda ketahui

Jangan menunda terlalu lama

Dengan harga hotel di kota-kota tuan rumah Piala Dunia 2026 yang diperkirakan akan melonjak hingga 300%, dibandingkan dengan tanggal yang sama pada tahun-tahun sebelumnya, strategi pemesanan dini sangatlah penting. 

Di kota-kota tertentu, Piala Dunia juga akan bertepatan dengan peringatan 250 tahun Amerika Serikat, yang semakin menaikkan harga pada akhir Juni/awal Juli.

Perluas jangkauan Anda

Pilihan hotel di pusat kota atau yang dekat dengan stadion semakin langka di beberapa kota tuan rumah Piala Dunia, sehingga Anda mungkin harus memperluas cakupan pencarian dan mencari akomodasi di daerah yang lebih jauh. 

Waktu tempuh ke stadion mungkin lebih lama, tetapi Anda bisa menghemat banyak biaya penginapan.

Pesan dengan opsi pembatalan gratis

Karena perjalanan tim Anda di Piala Dunia masih belum pasti, sebaiknya periksa semua opsi kamar yang dapat dikembalikan dan filter 'pembatalan gratis' saat memesan. 

Metode ini juga memungkinkan Anda untuk memesan ulang jika ada hotel yang lebih dekat tersedia atau jika Anda perlu mengikuti tim Anda ke kota lain pada tahap akhir turnamen. 

Baik opsi pembatalan gratis maupun tanpa pembayaran di muka tersedia saat mencari akomodasi di Booking.com.

Tempat menginap di kota-kota tuan rumah Piala Dunia 2026

Atlanta (Stadion Mercedes-Benz)

  • Bandara Utama: Bandara Internasional Hartsfield-Jackson Atlanta (ATL)
  • Tips transportasi: MARTA, sistem kereta api Atlanta, adalah sarana transportasi utama yang direkomendasikan untuk menghindari kemacetan lalu lintas yang parah pada hari pertandingan, dengan dua stasiun (Stasiun Vine City & Stasiun GWCC/CNN Center) yang terletak dekat dengan Mercedes-Benz Stadium.
Jarak dari stadion Kisaran harga (terendah hingga tertinggi)Pesan hotel
Kurang dari 2 km $704 - $3055
Kurang dari 10 km $490 - $2070
  • Pilihan dengan harga terjangkau: Clarion Inn & Suites (Pusat Kota Atlanta) (< 2 km dari stadion), Holiday Inn Express Hotel & Suites (Kawasan Atlanta/Universitas Emory) (< 10 km dari stadion)
  • Pilihan dengan harga tinggi: The Ritz-Carlton Atlanta (< 2 km dari stadion), The Whitley, a Luxury Collection Hotel (Atlanta Buckhead) (< 10 km dari stadion)

Dallas (AT&T Stadium)

  • Bandara Utama: Bandara Internasional Dallas Fort Worth (DFW)
  • Tips transportasi: Jaringan transportasi massal sementara akan didirikan khusus untuk hari pertandingan, yang melibatkan Trinity Railway Express (TRE) & Shuttle, "Bus Bridge" DART, dan Arlington Trolley.
Jarak dari stadion Kisaran harga (terendah hingga tertinggi)Pesan hotel
Kurang dari 2 km $952 - $1161
Kurang dari 10 km $736 - $1341
  • Pilihan harga rendah: Homewood Suites by Hilton (Dallas-Arlington) (< 2 km dari stadion), Motel 6 (Arlington, TX - UTA) (< 10 km dari stadion)
  • Pilihan harga tinggi: Motel 6 (Arlington TX Entertainment District) (< 2 km dari stadion), Motel 6 (Arlington, TX) (< 10 km dari stadion)

Los Angeles (Stadion SoFi)

  • Bandara Utama: Bandara Internasional Los Angeles (LAX)
  • Tips transportasi: LA Metro adalah penyedia transportasi resmi dan akan menawarkan layanan yang ditingkatkan secara signifikan selama turnamen.
Jarak dari stadion Kisaran harga (terendah hingga tertinggi)Pesan hotel
Kurang dari 2 km $555 - $1.716
Kurang dari 10 km $503 - $1593
  • Pilihan harga terjangkau: Comfort Inn Cockatoo (Dekat Bandara LAX) (< 2 km dari stadion), Super 8 by Wyndham (Wilayah Los Angeles-Culver City) (< 10 km dari stadion)
  • Pilihan harga tinggi: Best Western Plus Suites Hotel (Bandara LAX LA Stadium) (< 2 km dari stadion), Marina del Rey Hotel (< 10 km dari stadion)

Kota Meksiko (Estadio Banorte)

  • Bandara Utama: Bandara Internasional Benito Juarez (MEX)
  • Tips transportasi: Rute utama menuju stadion akan melibatkan kombinasi Metro dan Light Rail
Jarak dari stadion Kisaran harga (dari yang termurah hingga termahal)Pesan hotel
Kurang dari 2 km MXN 2.553 - MXN 5.131
Kurang dari 10 km MXN 939 - MXN 6504
  • Pilihan harga murah: Homesuites Rotarismo (< 2 km dari stadion), Hotel TorreBlanca (< 10 km dari stadion)
  • Pilihan harga tinggi: Hotel Lucerna Culiacan (< 2 km dari stadion), Culiacan Marriott Hotel (< 10 km dari stadion)

Miami (Hard Rock Stadium)

  • Bandara Utama: Bandara Internasional Miami (MIA)
  • Tips transportasi: Fokusnya adalah pada kereta api berkecepatan tinggi, layanan antar-jemput khusus, dan opsi park-and-ride. Brightline (Kereta Api Berkecepatan Tinggi) dianggap sebagai pilihan utama bagi para penggemar yang bepergian dari Pusat Kota Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach, atau Orlando.
Jarak dari stadion Kisaran harga (dari yang termurah hingga termahal)Pesan hotel
Kurang dari 2 km $1411 - $1584
Kurang dari 10 km $610 - $2597
  • Pilihan harga murah: Miami Gardens Inn & Suites (< 2 km dari stadion), Best Western Plus (Ft Lauderdale Hollywood Airport Hotel) (< 10 km dari stadion)
  • Pilihan harga tinggi: Hampton Inn & Suites (Fort Lauderdale - Miramar) (< 2 km dari stadion), Monte Carlo Suites di Miami Beach (< 10 km dari stadion)

New Jersey (MetLife Stadium)

  • Bandara Utama: Bandara Internasional Newark Liberty (EWR)
  • Tips transportasi: Jalur kereta api utama adalah Meadowlands Rail Line. Bagi yang memilih bus, NJ TRANSIT 'TransitWay' adalah koridor khusus bus baru yang telah dibangun untuk mengangkut 10.000 orang tambahan per jam.
Jarak dari stadion Kisaran harga (dari yang termurah hingga termahal)Pesan hotel
Kurang dari 2 km $918 - $1766
Kurang dari 10 km $591 - $2335
  • Pilihan harga terjangkau: Red Roof Inn PLUS+ (Secaucus - Meadowlands) (< 2 km dari stadion), Wingate by Wyndham (Long Island City) (< 10 km dari stadion)
  • Pilihan harga tinggi: Hyatt Place (Secaucus Meadowlands) (< 2 km dari stadion), Holiday Inn Express & Suites (Jersey City North - Hoboken) (< 10 km dari stadion)

Toronto (BMO Field)

  • Bandara Utama: Bandara Internasional Toronto Pearson (YYZ)
  • Tips transportasi: Jalur Lakeshore West dan East akan beroperasi setiap 15 menit untuk mengakomodasi jumlah penonton yang tinggi, dengan 'Exhibition GO Station' dari GO Transit yang terletak dekat dengan area stadion.
Jarak dari stadion Kisaran harga (dari yang termurah hingga termahal)Pesan hotel
Kurang dari 2 km CAD 944 - CAD 4789
Kurang dari 10 km CAD 752 - CAD 1.623
  • Pilihan harga terjangkau: Union Hotel (< 2 km dari stadion), Element Toronto Airport (< 10 km dari stadion)
  • Pilihan harga tinggi: PLUSH Hotel Downtown CN Tower (< 2 km dari stadion), Riu Plaza Toronto (< 10 km dari stadion)

Cara memesan penerbangan Piala Dunia 2026

Jika Anda terbang ke Amerika Utara untuk Piala Dunia 2026, perencanaan dini juga sangat penting dalam hal pembelian tiket pesawat. 

Memesan lebih awal sering kali menghasilkan tarif yang lebih murah dan waktu penerbangan yang lebih baik, serta memberi Anda ketenangan pikiran bahwa Anda sudah siap untuk petualangan Piala Dunia yang akan datang.

Para penggemar yang ingin berangkat ke Amerika Utara untuk Piala Dunia FIFA 2026 dapat mencari penerbangan melalui alat pencarian seperti Skyscanner, membandingkan penawaran dari berbagai maskapai. Pesan tempat duduk Anda hari ini dan bersiaplah untuk musim panas sepak bola yang sensasional.

Bagaimana jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 per kota tuan rumah?

Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat).

TempatTanggalJadwal Pertandingan (waktu setempat)TiketHotel
Toronto, Kanada (BMO Field)12 JuniGrup B: Kanada vs Pemenang Jalur A UEFA (15.00)TiketHotel
 17 JuniGrup L: Ghana vs Panama (19.00)TiketHotel
 20 JuniGrup E: Jerman vs Pantai Gading (16.00)TiketHotel
 22 JuniGrup I: Norwegia vs Senegal (20.00)TiketHotel
 23 JuniGrup L: Panama vs Kroasia (19.00)TiketHotel
 26 JuniGrup I: Senegal vs Pemenang Play-Off FIFA 2 (15.00)TiketHotel
 2 JuliBabak 32 Besar: Juara kedua Grup K vs Juara kedua Grup L (19.00)TiketHotel
Vancouver, Kanada (BC Place)13 JuniGrup D: Australia vs Pemenang Jalur C UEFA (21.00)TiketHotel
 18 JuniGrup B: Kanada vs Qatar (15.00)TiketHotel
 21 JuniGrup G: Selandia Baru vs Mesir (18.00)TiketHotel
 24 JuniGrup B: Swiss vs Kanada (12.00)TiketHotel
 26 JuniGrup G: Selandia Baru vs Belgia (20.00)TiketHotel
 2 JuliBabak 32 Besar: Juara Grup B vs Peringkat ketiga Grup E/F/G/I/J (20.00)TiketHotel
 7 JuliBabak 16 Besar: Pemenang Pertandingan 85 vs Pemenang Pertandingan 87 (13.00)TiketHotel
Guadalajara, Meksiko (Estadio Akron)11 JuniGrup A: Korea Selatan vs Pemenang Jalur D UEFA (20.00)TiketHotel
 18 JuniGrup A: Meksiko vs Korea Selatan (19.00)TiketHotel
 23 JuniGrup K: Kolombia vs Pemenang Play-Off 1 FIFA (20.00)TiketHotel
 26 JuniGrup H: Uruguay vs Spanyol (18.00)TiketHotel
 29 JuniBabak 32 Besar: Juara Grup F vs Runner-up Grup C (19.00)TiketHotel
Mexico City, Meksiko (Estadio Banorte)11 JuniGrup A: Meksiko vs Afrika Selatan (13.00)TiketHotel
 17 JuniGrup K: Uzbekistan vs Kolombia (20.00)TiketHotel
 24 JuniGrup A: Pemenang Jalur D UEFA vs Meksiko (19.00)TiketHotel
 30 JuniBabak 32 Besar: Pemenang Grup A vs Peringkat ketiga Grup C/E/F/H/I (19.00)TiketHotel
 5 JuliBabak 16 Besar: Pemenang Pertandingan 79 vs Pemenang Pertandingan 80 (18.00)TiketHotel
Monterrey, Meksiko (Estadio BBVA)14 JuniGrup F: Pemenang Jalur B UEFA vs Tunisia (20.00)TiketHotel
 20 JuniGrup F: Tunisia vs Jepang (22.00)TiketHotel
 24 JuniGrup A: Afrika Selatan vs Korea Selatan (19.00)TiketHotel
Atlanta, AS (Stadion Mercedes-Benz)15 JuniGrup H: Spanyol vs Cape Verde (12.00)TiketHotel
 18 JuniGrup A: Pemenang Jalur D UEFA vs Afrika Selatan (12.00)TiketHotel
 21 JuniGrup H: Spanyol vs Arab Saudi (12.00)TiketHotel
 24 JuniGrup C: Maroko vs Haiti (18.00)TiketHotel
 27 JuniGrup K: Pemenang Play-Off 1 FIFA vs Uzbekistan (19.30)TiketHotel
 1 JuliBabak 32 Besar: Juara Grup L vs Peringkat ketiga Grup E/H/I/J/K (12.00)TiketHotel
 7 JuliBabak 16 Besar: Pemenang Pertandingan 86 vs Pemenang Pertandingan 88 (12.00)TiketHotel
 15 JuliSemifinal: Pemenang Pertandingan 99 vs Pemenang Pertandingan 100 (15.00)TiketHotel
Foxborough, AS (Gillette Stadium)13 JuniGrup C: Haiti vs Skotlandia (21.00)TiketHotel
 16 JuniGrup I: Pemenang Play-Off 2 FIFA vs Norwegia (18.00)TiketHotel
 19 JuniGrup C: Skotlandia vs Maroko (18.00)TiketHotel
 23 JuniGrup L: Inggris vs Ghana (16.00)TiketHotel
 26 JuniGrup I: Norwegia vs Prancis (15.00)TiketHotel
 29 JuniBabak 32 Besar: Juara Grup E vs Peringkat ketiga Grup A/B/C/D/F (16.30 WIB)TiketHotel
 9 JuliPerempat final: Pemenang Pertandingan 89 vs Pemenang Pertandingan 90 (16.00)TiketHotel
Arlington, AS (AT&T Stadium)14 JuniGrup F: Belanda vs Jepang (15.00)TiketHotel
 17 JuniGrup L: Inggris vs Kroasia (15.00)TiketHotel
 22 JuniGrup J: Argentina vs Austria (12.00)TiketHotel
 25 JuniGrup F: Jepang vs Pemenang Jalur B UEFA (18.00)TiketHotel
 27 JuniGrup J: Yordania vs Argentina (21.00)TiketHotel
 30 JuniBabak 32 Besar: Runner-up Grup E vs Runner-up Grup I (12.00)TiketHotel
 3 JuliBabak 32 Besar: Runner-up Grup D vs Runner-up Grup G (13.00)TiketHotel
 6 JuliBabak 16 Besar: Pemenang Pertandingan 83 vs Pemenang Pertandingan 84 (14.00)TiketHotel
 14 JuliSemifinal: Pemenang Pertandingan 97 vs Pemenang Pertandingan 98 (14.00)TiketHotel
Houston, AS (NRG Stadium)14 JuniGrup E: Jerman vs Curacao (12.00)TiketHotel
 17 JuniGrup K: Portugal vs Pemenang Play-Off 1 FIFA (12.00)TiketHotel
 20 JuniGrup A: Belanda vs Pemenang Jalur B UEFA (12.00)TiketHotel
 23 JuniGrup K: Portugal vs Uzbekistan (12.00)TiketHotel
 26 JuniGrup H: Cape Verde vs Arab Saudi (19.00)TiketHotel
 29 JuniBabak 32 Besar: Juara Grup C vs Runner-up Grup F (12.00 WIB)TiketHotel
 4 JuliBabak 16 Besar: Pemenang Pertandingan 73 vs Pemenang Pertandingan 75 (12.00)TiketHotel
Kansas City, AS (Arrowhead Stadium)16 JuniGrup J: Argentina vs Aljazair (20.00)TiketHotel
 20 JuniGrup E: Ekuador vs Curacao (19.00)TiketHotel
 25 JuniGrup F: Tunisia vs Belanda (18.00)TiketHotel
 27 JuniGrup J: Aljazair vs Austria (21.00)TiketHotel
 3 JuliBabak 32 Besar: Juara Grup K vs Peringkat ketiga Grup D/E/I/J/L (20.30 WIB)TiketHotel
 11 JuliPerempat final: Pemenang Pertandingan 95 vs Pemenang Pertandingan 96 (20.00)TiketHotel
Los Angeles, AS (SoFi Stadium)12 JuniGrup D: AS vs Paraguay (18.00)TiketHotel
 15 JuniGrup G: Iran vs Selandia Baru (18.00)TiketHotel
 18 JuniGrup B: Swiss vs Pemenang Jalur A UEFA (12.00)TiketHotel
 21 JuniGrup G: Belgia vs Iran (12.00)TiketHotel
 25 JuniGrup D: Pemenang Jalur C UEFA vs AS (19.00)TiketHotel
 28 JuniBabak 32 Besar: Runner-up Grup A vs Runner-up Grup B (12.00)TiketHotel
 2 JuliBabak 32 Besar: Juara Grup H vs Runner-up Grup J (12.00)TiketHotel
 10 JuliPerempat final: Pemenang Pertandingan 93 vs Pemenang Pertandingan 94 (12.00)TiketHotel
Miami, AS (Hard Rock Stadium)15 JuniGrup H: Arab Saudi vs Uruguay (18.00)TiketHotel
 21 JuniGrup H: Uruguay vs Cape Verde (18.00)TiketHotel
 24 JuniGrup C: Skotlandia vs Brasil (18.00)TiketHotel
 27 JuniGrup K: Kolombia vs Portugal (19.30)TiketHotel
 3 JuliBabak 32 Besar: Juara Grup J vs Runner-up Grup H (18.00 WIB)TiketHotel
 11 JuliPerempat final: Pemenang Pertandingan 91 vs Pemenang Pertandingan 92 (17.00)TiketHotel
 18 JuliPertandingan perebutan tempat ketiga: Pemenang Pertandingan 101 vs Pemenang Pertandingan 102 (17.00)TiketHotel
New Jersey, AS (MetLife Stadium)13 JuniGrup C: Brasil vs Maroko (18.00)TiketHotel
 16 JuniGrup I: Prancis vs Senegal (15.00)TiketHotel
 25 JuniGrup E: Ekuador vs Jerman (16.00)TiketHotel
 27 JuniGrup L: Panama vs Inggris (17.00)TiketHotel
 30 JuniBabak 32 Besar: Juara Grup I vs Peringkat ketiga Grup C/D/F/G/H (17.00)TiketHotel
 5 JuliBabak 16 Besar: Pemenang Pertandingan 76 vs Pemenang Pertandingan 78 (16.00)TiketHotel
 19 JuliFinal: Pemenang Pertandingan 101 vs Pemenang Pertandingan 102 (15.00)TiketHotel
Philadelphia, AS (Lincoln Financial Field)14 JuniGrup E: Pantai Gading vs Ekuador (19.00)TiketHotel
 19 JuniGrup C: Brasil vs Haiti (21.00)TiketHotel
 22 JuniGrup I: Prancis vs Pemenang Play-Off 2 FIFA (17.00)TiketHotel
 25 JuniGrup E: Curacao vs Pantai Gading (16.00)TiketHotel
 27 JuniGrup L: Kroasia vs Ghana (17.00)TiketHotel
 4 JuliBabak 16 Besar: Pemenang Pertandingan 74 vs Pemenang Pertandingan 77 (17.00)TiketHotel
Santa Clara, AS (Levi's Stadium)13 JuniGrup B: Qatar vs Swiss (12.00)TiketHotel
 16 JuniGrup J: Austria vs Yordania (21.00)TiketHotel
 19 JuniGrup D: Pemenang Jalur C UEFA vs Paraguay (21.00)TiketHotel
 22 JuniGrup J: Yordania vs Aljazair (20.00)TiketHotel
 25 JuniGrup D: Paraguay vs Australia (19.00)TiketHotel
 1 JuliBabak 32 Besar: Juara Grup D vs Peringkat ketiga Grup B/E/F/I/J (17.00 WIB)TiketHotel
Seattle, AS (Lumen Field)15 JuniGrup G: Belgia vs Mesir (12.00)TiketHotel
 19 JuniGrup D: AS vs Australia (12.00)TiketHotel
 24 JuniGrup B: Pemenang Jalur A UEFA vs Qatar (12.00)TiketHotel
 26 JuniGrup G: Mesir vs Iran (20.00)TiketHotel
 1 JuliBabak 32 Besar: Juara Grup G vs Peringkat ketiga Grup A/E/H/I/J (13.00 WIB)TiketHotel
 6 JuliBabak 16 Besar: Pemenang Pertandingan 81 vs Pemenang Pertandingan 82 (17.00)TiketHotel