Panduan GOAL untuk liburan ke Barcelona 2026: Panduan bagi penggemar, Stadion Camp Nou, tiket pertandingan, tips seputar Barcelona, dan masih banyak lagi

Sejak didirikan pada tahun 1899, FC Barcelona telah menjadi lebih dari sekadar klub sepak bola. Sebagai simbol identitas Catalan, Blaugrana telah menandai era-era keunggulan sepak bola, mulai dari pengaruh "Total Football" Johan Cruyff hingga kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada masa kepelatihan Pep Guardiola. Sebagai rumah bagi beberapa pemain terbaik yang pernah ada, termasuk Lionel Messi, Ronaldinho, dan Andres Iniesta, Barcelona tetap menjadi salah satu klub paling bergengsi dan didukung di dunia.

Saat ini, mereka memainkan pertandingan kandang di Estadi Olimpic Lluis Companys sementara stadion legendaris Spotify Camp Nou sedang menjalani renovasi besar-besaran, namun pengalaman menonton Barca secara langsung tetap unik seperti biasa. Mulai dari menemukan paket perjalanan yang sempurna hingga mendapatkan kursi termurah di stadion, GOAL memiliki semua yang Anda butuhkan untuk mewujudkan perjalanan ziarah Anda ke Catalonia.

Kapan FC Barcelona bertanding?

Musim 2025/26 sedang mencapai puncaknya, dan dengan Barcelona yang berjuang untuk meraih kejayaan domestik dan prestise Eropa, setiap pertandingan wajib ditonton. Di bawah ini adalah jadwal pertandingan yang akan datang untuk sisa musim ini:

Tanggal & Waktu Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 19 April 2026 - 21:00 FC Barcelona vs. Real Madrid (El Clásico) Estadi Olimpic Lluis Companys Tiket 26 April 2026 - 18:30 FC Barcelona vs. Real Sociedad Estadi Olimpic Lluis Companys Tiket 10 Mei 2026 - 20:00 FC Barcelona vs. Villarreal CF Estadi Olimpic Lluis Companys Tiket 17 Mei 2026 (TBD) FC Barcelona vs. Valencia CF Estadi Olimpic Lluis Companys Tiket 24 Mei 2026 (TBD) FC Barcelona vs. Sevilla FC Estadi Olimpic Lluis Companys Tiket

Apakah saya bisa memesan paket wisata FC Barcelona?

Ya, memesan paket perjalanan seringkali merupakan cara paling bebas stres untuk memastikan Anda dapat menyaksikan Blaugrana beraksi. SportsBreaks, mitra resmi, menawarkan paket lengkap yang menggabungkan tiket pertandingan Anda dengan akomodasi di kota tersebut.

Memesan paket perjalanan memungkinkan para penggemar mendapatkan semuanya dalam satu paket. Paket-paket ini dirancang untuk memberikan sensasi sepak bola kelas dunia sekaligus pengalaman menginap yang nyaman di ibu kota Catalan, sehingga Anda tidak perlu repot-repot melalui proses pemesanan hotel dan tiket pertandingan secara terpisah.

Tiket Pertandingan Resmi: Setiap paket dilengkapi dengan tiket masuk umum resmi yang terjamin. Anda dapat memilih dari berbagai tingkatan tempat duduk, termasuk kursi di belakang gawang atau meningkatkan ke pilihan tiket di sisi panjang lapangan.

Menginap di Hotel: Paket resmi FC Barcelona kami mencakup setidaknya satu malam menginap di hotel pusat kota, sehingga Anda berada di lokasi yang strategis untuk menjelajahi segala yang ditawarkan Barcelona.

Pengalaman: Dengan sepak bola kelas dunia di lapangan dan suasana yang luar biasa di luar lapangan, ditambah menginap di hotel di kota yang menakjubkan seperti Barcelona, ini adalah perjalanan impian bagi setiap penggemar sepak bola.

Berapa biaya perjalanan untuk menonton FC Barcelona?

Biaya perjalanan Anda akan sangat bergantung pada profil pertandingan dan seberapa awal Anda memesan. Berikut adalah harga awal untuk paket perjalanan yang akan datang:

Tanggal Pertandingan Harga Paket Mulai Dari Paket 26 April 2026 FC Barcelona vs. Real Sociedad £389,00 Paket 10 Mei 2026 FC Barcelona vs. Villarreal CF £410,00 Paket 17 Mei 2026 FC Barcelona vs. Valencia CF £445,00 Paket 24 Mei 2026 FC Barcelona vs. Sevilla FC £490,00 Paket

Bagaimana cara mendapatkan tiket untuk menonton FC Barcelona?

Sumber utama untuk membeli tiket adalah situs web resmi FC Barcelona. Namun, permintaan sering kali melebihi pasokan, terutama untuk pertandingan-pertandingan La Liga dan kompetisi Eropa yang sangat dinanti. Klub ini menerapkan sistem prioritas di mana Socios (anggota klub) mendapat kesempatan pertama untuk membeli, diikuti oleh anggota Penya, dan kemudian masyarakat umum.

Jika tiket sudah habis terjual di situs resmi atau Anda mencari pengaturan tempat duduk tertentu tanpa keanggotaan, StubHub adalah pasar sekunder yang sangat andal. Saat ini, tiket di StubHub tersedia mulai dari sekitar £45 untuk pertandingan yang kurang populer, menjadikannya pilihan yang bagus bagi penggemar yang sadar anggaran atau mereka yang merencanakan perjalanan mendadak.

Bagi penggemar yang ingin menghindari ketidakpastian penjualan umum, membeli melalui SportsBreaks memastikan Anda mendapatkan tiket yang terjamin sebagai bagian dari paket perjalanan Anda.

Berapa harga tiket FC Barcelona?

Harga tiket bervariasi tergantung pada lawan, kompetisi, dan lokasi tempat duduk. Berikut adalah rincian umum yang dapat Anda harapkan:

Pertandingan La Liga Biasa: Untuk pertandingan melawan tim-tim di papan tengah hingga bawah klasemen, harga tiket termurah bisa mulai dari £40 hingga £60 di tribun atas Estadi Olimpic.

Pertandingan Kategori A: Untuk El Clásico, Derby Barcelona, atau babak gugur Liga Champions, harga tiket jauh lebih tinggi, sering kali mulai dari £150 dan naik dengan cepat di pasar jual beli ulang.

Hospitality: Untuk pengalaman premium, tiket VIP mencakup akses ke lounge eksklusif dan layanan katering. Harganya biasanya mulai dari sekitar £250 dan bisa mencapai £800 untuk posisi premium.

Pasar Sekunder: Di platform seperti StubHub, Anda sering kali dapat menemukan harga yang kompetitif untuk tiket menit-menit terakhir, dengan beberapa tiket mulai dari £45 untuk pertandingan liga standar.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Estadi Olimpic Lluís Companys

Sementara Spotify Camp Nou sedang dibangun kembali menjadi arena futuristik dengan 105.000 kursi, Estadi Olímpic Lluís Companys berfungsi sebagai kandang sementara klub. Terletak di bukit Montjuic yang indah, stadion ini memiliki kapasitas sekitar 54.000 penonton.

Stadion ini menawarkan pemandangan kota yang menakjubkan, dan meskipun dilengkapi dengan lintasan atletik, suasananya tetap meriah, terutama saat pertandingan malam hari. Para penggemar sebaiknya menyempatkan diri untuk mengunjungi Taman Olimpiade dan Air Mancur Ajaib Montjuic yang terletak di dekatnya sebelum pertandingan. Tempat ini terasa lebih akrab daripada Camp Nou, sehingga Anda bisa merasakan pengalaman menonton Barca dari sudut pandang yang berbeda.

Bagaimana cara terbang ke Barcelona?

Anda dapat terbang langsung ke Bandara Barcelona-El Prat (BCN) dari hampir semua kota besar di seluruh dunia. Bagi yang bepergian dari Inggris, maskapai seperti British Airways, easyJet, Vueling, dan Ryanair menawarkan penerbangan harian dari London, Manchester, Birmingham, dan Edinburgh.

Jika Anda mencari penawaran terbaik, bulan April dan Mei adalah waktu yang tepat untuk berkunjung. Tiket penerbangan pulang-pergi dari bandara-bandara utama Eropa sering kali dapat ditemukan dengan harga mulai dari £35 jika dipesan jauh-jauh hari. Untuk menemukan harga terbaik, kami sarankan menggunakan mesin pencari seperti Skyscanner untuk membandingkan tanggal dan maskapai.

Di mana menginap di Barcelona?

Bagi penggemar sepak bola, sangat disarankan untuk menginap di dekat Placa d'Espanya, karena lokasi ini menawarkan akses termudah ke stadion Montjuic. Jika Anda ingin berada di tengah-tengah keramaian, distrik Eixample menawarkan arsitektur yang indah dan terhubung dengan baik oleh Metro.

Bagi yang ingin menikmati suasana pantai sambil menonton sepak bola, Poblenou adalah pilihan yang tepat, sedangkan Kawasan Gotik sangat cocok bagi para penggemar sejarah yang ingin tinggal di dekat landmark tertua kota ini.

Apa yang bisa dilakukan di Barcelona?

Barcelona adalah destinasi wisata kelas dunia yang menawarkan jauh lebih dari sekadar sepak bola. Untuk memaksimalkan perjalanan Anda, pertimbangkan tempat-tempat menarik berikut ini:

Museum Barca: Meskipun stadion sedang dalam proses pembangunan, museum ini tetap buka dan merupakan salah satu museum yang paling banyak dikunjungi di Spanyol. Museum ini menampilkan pameran Spotify Camp Nou Live yang imersif.

Sagrada Familia: Karya agung Antoni Gaudí yang belum selesai ini wajib dikunjungi oleh setiap wisatawan.

Las Ramblas & La Boqueria: Berjalan-jalanlah di bulevar terkenal ini dan mampirlah ke pasar bersejarah untuk menikmati beberapa tapas terbaik di dunia.

Park Güell: Permata karya Gaudí lainnya yang menawarkan pemandangan panorama kota dan Laut Mediterania.

Bagaimana cara berkeliling Barcelona?

Barcelona memiliki jaringan transportasi umum yang luar biasa. Metro adalah cara paling efisien untuk berkeliling. Untuk mencapai Estadi Olímpic, naiklah Metro ke Espanya (Line 1 atau Line 3). Dari sana, Anda dapat naik bus shuttle gratis ke stadion atau menggunakan eskalator luar ruangan yang menuju ke atas bukit.

Aerobus adalah cara tercepat untuk pergi dari bandara ke pusat kota (Placa de Catalunya), beroperasi setiap 5-10 menit. Untuk rute yang lebih indah, sistem bus TMB dan kereta FGC juga sangat andal.

Bagaimana cara tetap terhubung di Barcelona?

Tetap terhubung sangat penting untuk menjelajahi jalan-jalan berliku di Kawasan Gotik dan memeriksa pembaruan pertandingan. eSIM.sm menawarkan solusi digital dengan paket data untuk Spanyol mulai dari hanya $6,00. Anda dapat menghindari biaya roaming yang mahal dan mengaktifkan data Anda begitu mendarat di El Prat.

Selain itu, untuk memastikan keamanan Anda saat menggunakan Wi-Fi publik di kota atau hotel, kami merekomendasikan penggunaan NordVPN. Ini memungkinkan Anda menjelajah dengan aman dan mengakses layanan streaming favorit dari rumah tanpa batasan regional, sehingga Anda tidak akan ketinggalan satu menit pun dari persiapan pra-pertandingan.