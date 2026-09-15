Pertandingan antara Real Madrid dan Elche, Selasa malam ini, dalam ajang Liga Spanyol, menyaksikan sejumlah keputusan wasit yang kontroversial.

Real Madrid pulang dari markas lawannya dengan membawa 3 poin berharga, setelah Carlos Espi mencetak gol ketiga (3/2) pada masa tambahan waktu pertandingan.

Namun wasit Jesus Gil Manzano memicu kontroversi dengan beberapa keputusannya sepanjang laga yang menegangkan itu.

Pada menit ke-48, Elche menuntut penalti setelah bola dari German Valera mengenai tangan Konate, tetapi wasit Gil Manzano yakin tidak ada pelanggaran.

Sementara itu, jaringan "Archivo VAR" asal Spanyol berkomentar mengenai insiden tersebut dengan mengatakan: "Apakah sentuhan tangan Konate dalam pertandingan Elche melawan Real Madrid layak diganjar penalti? Jawabannya adalah tidak".

Mereka menjelaskan: "Bek asal Prancis itu mengubah arah bola dengan sikunya menjadi tendangan sudut, sementara lengannya menempel pada tubuhnya dan berada dalam posisi yang sepenuhnya alami. Sentuhan tangan yang jauh dari kategori pelanggaran yang layak dihukum".









Pada menit-menit akhir, para pemain Real Madrid mengeluhkan pukulan siku Osorio, pemain Elche, ke wajah Huijsen, serta terjangan Dos Valera pada pergelangan kaki Cucurella, tetapi wasit tidak menanggapinya.

Archivo VAR mengatakan: "Apakah insiden Osorio terhadap Huijsen layak mendapat kartu merah langsung? Jawabannya tidak".

Mereka melanjutkan: "Meskipun penyerang itu berisiko dalam melakukan tekelnya, karena ia tidak membuka lengannya dan tidak melakukan gerakan yang jelas dengannya, tekel tersebut tidak dikategorikan sebagai serangan (perilaku kekerasan)".

Mereka menutup: "Manzano bahkan tidak mengeluarkan kartu kuning, padahal ia seharusnya melakukannya".









Penilaian buruk untuk Gil Manzano

Jaringan Archivo VAR menyerang wasit Gil Manzano melalui situs resminya dan memberinya penilaian buruk yang hanya mencapai 3 poin dari 10.

Mereka mengatakan: "Kriteria: Kegagalan telak bagi Gil Manzano setelah penampilan kepemimpinan yang sangat buruk dalam pertandingan Elche melawan Real Madrid. Meskipun ia tidak melakukan kesalahan fatal yang membutuhkan intervensi teknologi video asisten wasit (VAR), ia melakukan banyak kesalahan penilaian, di mana ia berkali-kali gagal mengeluarkan kartu kuning untuk Tete Morente, yang lolos dari hukuman secara tidak masuk akal".

Mereka melanjutkan: "Ia juga gagal memberi peringatan kepada Osorio atas tekelnya terhadap Huijsen di babak pertama, yang nyaris dianggap sebagai serangan, dan Chust atas tekel kerasnya pada Guler, yang bukan merupakan kontak langsung. Ia beruntung; sebab jika itu benturan penuh, kartu merah langsung sudah pasti".

Mereka menambahkan: "Bahkan tidak ada pelanggaran yang dianggapnya sebagai pelanggaran. Sederhananya, ia tidak berada pada level tanggung jawabnya, meskipun pertandingan itu tidak menuntut banyak darinya. Ia mulai kehilangan kepercayaan di kalangan wasit-wasit papan atas, sebuah tren yang bermula sejak musim lalu".

Jaringan itu menambahkan: "Kontroversi: Pertandingan menyaksikan dua insiden kontroversial, yang sebenarnya tidak berbahaya. Pertama, tekel keras Osorio terhadap Huijsen tidak dihukum, sesuatu yang aneh. Tekel ini tidak dianggap sebagai serangan karena tidak adanya gerakan siku yang nyata, tetapi layak mendapat kartu kuning yang jelas".

Mereka menunjukkan: "Kemudian, di babak kedua, ada dugaan sentuhan tangan pada Konate, sebuah klaim yang tidak berdasar, karena lengannya berada dekat dengan tubuhnya dan dalam posisi alami".