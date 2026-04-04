Pandangan Wasit.. Apakah Bintang Barcelona Layak Mendapat Kartu Merah Saat Melawan Atlético Madrid?

Pertandingan antara Barcelona dan Atlético Madrid, yang digelar hari Sabtu ini di Stadion "Riazur Metropolitano", diwarnai dengan intervensi krusial dari teknologi video (VAR), yang menguntungkan Barcelona yang akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor 2-1, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-30 La Liga.

Wasit membatalkan keputusan pengusiran bek tim Catalan, Gerard Martin, pada menit ke-46 pertandingan, setelah terjadi benturan keras dengan pemain Atletico, Tiago Almada.

Jaringan "Archivo VAR" Spanyol, yang berspesialisasi dalam wasit, menggambarkan keputusan tersebut sebagai "intervensi berani dari VAR", dengan menilai bahwa Martin "melakukan pengalihan bola secara terkendali, dan saat bergerak ia menginjak pergelangan kaki Almada, yang memasuki area pengaruhnya".

Jaringan tersebut menambahkan bahwa insiden tersebut tidak layak mendapat kartu merah, karena Komite Teknis Wasit Spanyol (CTA) mengklasifikasikan tindakan semacam itu hanya memerlukan kartu kuning.

Wasit awalnya mengusir Martin akibat kekuatan tabrakan tersebut, namun tinjauan ulang adegan melalui layar menunjukkan bahwa bek muda itu menendang bola terlebih dahulu, sebelum terjadi benturan dengan kaki lawan, sehingga wasit membatalkan kartu merah dan hanya memberikan peringatan.