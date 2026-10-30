Surat kabar Prancis "L'Equipe" mengungkap, pada Jumat malam ini, tentang 4 anggota panel pemungutan suara untuk penghargaan Ballon d'Or 2026 yang berhasil memilih sepuluh pemain yang menempati peringkat teratas dalam urutan akhir, tetapi mereka tidak tepat dalam menentukan urutannya yang benar.

Daftar tersebut mencakup Neil Davidson asal Kanada, jurnalis di surat kabar "The Globe and Mail", Khalid Al-Arafah asal Arab Saudi, perwakilan platform "Thmanyah", Paul Abbandonato asal Wales, jurnalis di "Media Wales" dan "Trinity Mirror", di samping Vincent Garcia asal Prancis, pemimpin redaksi majalah "France Football".

Baca Juga

Dalam pers Catalunya: Ancelotti kembali menghukum Barcelona

Video: Diomande memainkan "trik-trik setan" bersama Real Madrid

Hasil pemungutan suara Garcia berada di peringkat keempat di antara pemungutan suara yang paling mendekati urutan akhir. Ia menempatkan Kylian Mbappe di peringkat pertama, tetapi penghargaan pada akhirnya jatuh kepada Harry Kane asal Inggris, penyerang Bayern Munich.

Kane memuncaki peringkat setelah musim yang luar biasa, di mana ia mencetak 73 gol bersama klub dan timnas, sementara Mbappe bersinar bersama Real Madrid, dan Yamal terus menegaskan posisinya di antara bakat-bakat paling menonjol dalam sepak bola dunia.

Kvaratskhelia juga memainkan peran penting dalam membawa Paris Saint-Germain meraih gelar Liga Champions Eropa, sementara Haaland terus berkilau bersama Manchester City, dan Olise menampilkan musim yang istimewa bersama Bayern Munich.

Pemungutan suara Ballon d'Or diikuti oleh 100 jurnalis spesialis, masing-masing memilih 10 pemain terbaik, sesuai dengan sistem yang memberikan 15 poin kepada peraih peringkat pertama, lalu 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2, dan satu poin.