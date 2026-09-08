Pandangan pesimistis terhadap BVB di Liga Champions: Mats Hummels membantah Christoph Kramer

Dalam bincang-bincang pakar di Prime Video sebelum laga kandang BVB melawan FC Villarreal, Kramer menyatakan kepercayaannya kepada klub Bundesliga tersebut. Menurut penilaiannya, Dortmund akan langsung lolos ke babak 16 besar.

Sangat berbeda dengan rekan sesama juara dunia 2014 itu, Hummels menilai situasinya. Ia "khawatir BVB tidak masuk Top 8. Jika Anda mengatakan dibutuhkan kemenangan kejutan itu, saya khawatir justru akan datang satu hasil imbang kejutan yang tidak Anda rencanakan," kata pria 37 tahun itu. "Saya tidak melihat mereka berada di delapan besar."

Untuk ketiga kalinya, Liga Champions musim ini dimainkan dalam format liga dengan 36 tim. Setiap peserta bermain melawan delapan lawan dari tingkatan kualitas yang berbeda dan pada akhirnya delapan tim teratas klasemen langsung lolos ke babak 16 besar.

Tim-tim di posisi sembilan hingga 24 akan menentukan delapan pemenang di antara mereka sendiri dalam laga kandang dan tandang, yang juga melaju ke fase gugur. Dua belas tim terbawah klasemen tersingkir.

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BVB sejauh ini dua kali tidak berada di Top 8 klasemen

Dalam dua edisi pertama, BVB masing-masing harus menjalani playoff babak 16 besar, sekali sebagai peringkat ke-10 dan sekali sebagai peringkat ke-17. Sekali, Die Borussen berhasil lolos, tetapi pada musim lalu mereka tersingkir secara tidak beruntung dari Atalanta Bergamo.

Setelah laga pembuka melawan Villarreal, Dortmund akan menghadapi FK Bodö/Glimt, Sabah FK, Real Betis, FC Arsenal, Inter Milan, Aston Villa, dan AEK Athena dalam tujuh pertandingan CL lainnya.



