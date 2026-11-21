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Kiper timnas Senegal, Edouard Mendy, mengungkap cerita di balik penyelamatannya atas tendangan penalti yang gagal dieksekusi pemain Maroko, Brahim Diaz, pada menit-menit akhir final Piala Afrika 2025 yang mempertemukan kedua tim pada 18 Januari.

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Seperti dilaporkan media Prancis RMC Sport, Mendy menjelaskan pendekatan psikologis yang ia terapkan untuk memengaruhi pemain Real Madrid itu sebelum mengeksekusi penalti.

Kiper Senegal itu mengenang kembali detail momen luar biasa tersebut 10 bulan setelah pertandingan. Ia menegaskan bahwa dirinya sengaja menanamkan keraguan di benak Diaz dan memanfaatkan tekanan besar yang muncul dari situasi laga final.

Mendy membicarakan kejadian itu saat tampil dalam sebuah program di stasiun Canal+ Afrique pada Jumat malam, mengenang laga ketika tendangan penalti tersebut menjadi titik penentu nasib pertandingan.

Mantan kiper Chelsea itu menjelaskan bahwa ia tidak hanya mengandalkan refleks dan antisipasi saat melakukan penyelamatan, tetapi juga berusaha memengaruhi kondisi mental Diaz dengan menutup ruang seluas mungkin di hadapannya dan membuatnya merasa sulit menjangkau gawang, selain melontarkan sejumlah kata-kata provokatif untuk mengganggu konsentrasinya.

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Kejadian itu bermula pada menit-menit akhir laga final antara Senegal dan Maroko, ketika Maroko mendapat hadiah penalti di masa tambahan waktu di tengah suasana panas akibat protes dan keberatan para pemain Senegal.

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Setelah ketegangan dan kekacauan yang berlangsung sekitar 15 menit, Brahim Diaz maju sebagai eksekutor dan memilih menendang ala Panenka, mencoba mengecoh Mendy dengan tendangan cungkil ke tengah gawang. Namun, kiper Senegal itu berhasil menepisnya sehingga Maroko kehilangan kesempatan untuk unggul pada momen krusial.

Mendy, yang mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional pada September lalu, menjelaskan cara yang ia gunakan untuk memengaruhi Diaz sebelum penalti dieksekusi. Menurutnya, kuncinya adalah menciptakan ketidakpastian dan menutup ruang seluas mungkin di depan sang penendang, hingga ia merasa gawang lebih kecil daripada ukuran sebenarnya.

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Ia menambahkan bahwa jarak yang dekat antara kiper dan penendang melipatgandakan kesan besarnya duel tersebut, terutama pada momen-momen penentuan ketika tekanan psikologis semakin meningkat. Mendy mengaku berusaha memanfaatkan situasi itu untuk keuntungannya, sekaligus memprovokasi sang pemain dengan beberapa kata untuk memancing emosinya dan memecah fokusnya.

Dampak penyelamatan itu tidak berhenti pada gagalnya Maroko mencetak gol yang berpotensi memberi mereka gelar juara. Senegal kembali menemukan keseimbangan setelah momen tersebut, dan Pape Gueye berhasil mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan untuk membawa Senegal meraih kemenangan di lapangan.

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Namun, berakhirnya pertandingan tidak mengakhiri kontroversi. Kasus ini mengalami perkembangan hukum yang tak terduga setelah Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) kemudian menetapkan Maroko sebagai pemenang turnamen akibat insiden yang mewarnai pertandingan. Keputusan itu ditolak Senegal, yang memutuskan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS).

Pernyataan Mendy muncul ketika nasib gelar Piala Afrika 2025 masih menunggu kepastian, setelah Pengadilan Arbitrase Olahraga menggelar sidang terkait kasus tersebut pada awal Oktober di Lausanne, Swiss, sebelum mengeluarkan keputusan final mengenai tim yang berhak dinobatkan sebagai juara.