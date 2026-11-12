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Abdel Aziz El-Bombi, paman bintang Mesir Mohamed Salah, memicu kontroversi luas setelah berbicara melalui akun pribadinya di situs jejaring sosial "Facebook" mengenai suasana di balik ruang ganti timnas Mesir, pada hari Kamis ini.

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El-Bambi mengkritik mantan pelatih Mesir, Hossam Hassan, dengan menuduhnya mencaci maki para pemain dengan kata-kata kasar, sebelum menghapus unggahan tersebut beberapa saat setelah dipublikasikan.

Paman bintang Trabzonspor Turki itu mengatakan bahwa sang pelatih melontarkan makian kotor kepada para pemain timnas di dalam ruang ganti, usai babak pertama laga Mesir melawan Angola yang digelar pada September lalu dalam rangkaian putaran pertama kualifikasi Piala Afrika 2027, dan berakhir dengan skor imbang (0-0) di Stadion Kairo.

Ia menambahkan bahwa Hossam Hassan menuduh Salah dan rekan-rekannya tidak jantan, seraya menegaskan bahwa "banyak pihak memperlakukan kapten timnas Mesir itu sekadar sebagai pemain sepak bola, padahal ia mewakili sebuah merek dagang global yang sangat besar, melampaui apa yang ia tampilkan di dalam lapangan".

El-Bambi mencontohkan kepindahan Salah ke Trabzonspor Turki, dengan menegaskan bahwa Turki memperlakukan transfer tersebut sebagai sebuah investasi pada sebuah merek dagang global.

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Ia mengklaim bahwa Presiden negara itu, Recep Tayyip Erdogan, turun tangan secara langsung untuk memastikan kepindahan pemain Mesir tersebut ke salah satu klub negaranya, dengan menilai bahwa para pejabat di sana "menyadari besarnya keuntungan yang bisa diraih dari mendatangkan seorang bintang sekelas Salah".

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El-Bambi juga mengkritik mereka yang berbicara negatif tentang keberangkatan Hany Abo Rida, Presiden Federasi Sepak Bola Mesir, ke Turki untuk menemui Mohamed Salah pada awal bulan ini, seraya menonjolkan kedudukan besar yang dimiliki Salah.

Abo Rida sebelumnya telah menerima undangan resmi dari Ibrahim Haciosmanoglu, Presiden Federasi Sepak Bola Turki, untuk mengunjungi Turki, dalam rangka memperkuat kerja sama antara kedua federasi, serta membahas pertukaran pengalaman di bidang teknis, administratif, perwasitan, dan pengembangan bakat.

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Kunjungan itu menyaksikan pertemuan Abo Rida dengan Salah, dan Presiden Federasi Mesir tersebut juga menyaksikan laga Trabzonspor melawan Gaziantep, sebelum kemudian berkumpul bersama sang pemain dalam jamuan makan malam, sebagaimana diungkapkan oleh jurnalis Ahmed Shobeir.

Shobeir menjelaskan bahwa pertemuan itu diwarnai pembicaraan terbuka mengenai kondisi timnas, dan Abo Rida menegaskan selama pertemuan tersebut penghargaan suporter Mesir kepada Salah serta keinginan mereka agar ia tetap menjadi kapten timnas, dengan perlunya koordinasi antara pemain dan staf teknis demi menjaga stabilitas tim.

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Akar krisis ini bermula dari pemusatan latihan timnas pada September lalu, ketika Mesir bermain imbang tanpa gol melawan Angola, dalam laga yang menyaksikan penggantian Salah pada menit 60, hal yang memicu spekulasi mengenai ketidakpuasannya atas keputusan Hossam Hassan.

Usai laga, Salah tidak ikut bersama rombongan timnas untuk menjalani pertandingan melawan Sudan Selatan, dan Federasi Sepak Bola mengumumkan bahwa keputusan tersebut diambil untuk mengistirahatkannya karena laga digelar di atas rumput sintetis, seraya menegaskan bahwa hal itu telah disepakati antara pemain dan staf teknis sebelum laga melawan Angola.

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Pada 7 November ini, Federasi Sepak Bola Mesir mengumumkan pemutusan kontrak dengan Hossam Hassan dan staf pendampingnya, serta menugaskan Ali Maher untuk mengemban kepemimpinan teknis timnas, dengan menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah meninjau kondisi dan peristiwa-peristiwa terbaru, serta dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap citra positif dan stabilitas timnas.

Perlu diingat bahwa Mohamed Salah pindah ke Trabzonspor Turki pada Agustus lalu, setelah kepergiannya dari Liverpool, dan menandatangani kontrak selama dua musim hingga musim panas 2028, dalam transfer gratis, dengan gaji tahunan sebesar 17 juta euro.