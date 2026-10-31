Segala perhatian tertuju ke Stamford Bridge, yang menjadi tuan rumah laga yang dinanti dan menarik antara Chelsea dan Manchester United, hari Sabtu ini, dalam rangkaian pertandingan pekan kesembilan Liga Primer Inggris.

Susunan pemain Chelsea menyaksikan beberapa perubahan yang mencolok, di mana Marco Palestra mencatatkan penampilan starter pertamanya di Liga Primer Inggris dengan kostum Chelsea, sementara Romeo Lavia tampil di lini tengah untuk menutupi absennya Jordan Henderson.

Selain itu, Cole Palmer kembali ke susunan utama setelah masa hukuman larangan bermainnya berakhir, pada saat Joao Pedro absen dari barisan tim karena cedera.

Di sisi lain, Manchester United memutuskan menurunkan Leny Yoro di posisi bek kanan, sementara tim kembali mendapatkan tenaga sang kapten Bruno Fernandes di susunan utama, setelah ia hanya duduk di bangku cadangan pada pekan lalu.

Pertandingan berikutnya CHE Premier League 08.30 MUN

Berikut susunan pemain Chelsea menghadapi Manchester United:

- Penjaga gawang: Mike Penders.

- Pertahanan: Josh Acheampong, Levi Colwill, Wesley Fofana.

- Lini tengah: Pedro Neto, Moises Caicedo, Romeo Lavia, Marco Palestra.

- Serangan: Cole Palmer, Morgan Rogers, Estevao.

Sementara itu, susunan pemain Manchester United adalah sebagai berikut:

- Penjaga gawang: Senne Lammens.

- Pertahanan: Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martinez, Leny Yoro.

- Lini tengah: Bruno Fernandes, Andre Santos, Carlos Baleba.

- Serangan: Amad Diallo, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha.

Chelsea memasuki laga ini dengan menempati peringkat kelima di klasemen Liga Primer Inggris dengan koleksi 13 poin, sementara Manchester United mengalami situasi yang lebih sulit, setelah melorot ke peringkat keenam belas dengan 7 poin, hal yang membuat pertandingan ini memiliki arti penting ganda bagi kedua tim.