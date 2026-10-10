Klub Chelsea mengumumkan perpanjangan kontrak bintangnya Cole Palmer hingga tahun 2034, sebuah langkah yang mencerminkan keinginan klub untuk mempertahankan salah satu pemain menyerang terbaiknya, setelah sang pemain menegaskan kebahagiaannya untuk tetap bersama tim serta keyakinannya terhadap arah yang sedang ditempuh klub.

Palmer mengatakan, dalam pernyataan yang disoroti situs resmi Chelsea: "Chelsea sangat berarti bagiku, dan aku yakin klub ini sedang menuju arah yang tepat, karena itu aku sangat senang menandatangani kontrak baru, dan tentu saja aku merasa sangat bahagia."

Bintang asal Inggris itu menambahkan: "Ketika aku berbicara dengan para pemilik dan direktur olahraga, serta tentu saja pelatih, mereka memberiku banyak kepercayaan, sehingga menandatangani kontrak adalah keputusan yang tepat." Palmer melanjutkan: "Aku juga berbicara dengan para pemain, dan semua orang memiliki ambisi yang sama. Aku merasa kami mampu memenangi gelar-gelar besar di sini secara konsisten, dan aku ingin menjadi bagian dari itu, serta memainkan peran penting di dalamnya juga."

Sejak bergabung dengan Chelsea pada Agustus 2023, Palmer telah mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pemain menyerang terbaik di dunia.

Pertandingan berikutnya CHE Premier League 10.00 BOU

Pemain tersebut telah mencatatkan 91 kontribusi gol dalam 138 pertandingan yang ia jalani bersama tim, serta meraih gelar Piala Dunia Antarklub dan Liga Konferensi Eropa, di samping memperoleh sejumlah penghargaan individu.

Palmer, yang berusia 24 tahun, mencatatkan pencapaian bersejarah di level internasional, setelah menjadi pemain Inggris kedua yang mencetak gol di final Piala Eropa, ketika ia menjebol gawang Spanyol pada final edisi 2024.

Palmer menampilkan salah satu musim debut terbaik dan paling membekas dalam ingatan dengan seragam Chelsea, setelah bergabung dengan klub tiga tahun lalu.

Pemain tersebut mencetak 25 gol sepanjang musim 2023-2024, termasuk gol-gol dalam dua hat-trick beruntun di ajang Liga Primer Inggris, serta memberikan 19 assist. Palmer terpilih sebagai pemain terbaik musim ini melalui pemungutan suara suporter Chelsea, dan juga meraih penghargaan pemain terbaik musim ini melalui pemungutan suara rekan-rekannya di dalam tim.

Pemain tersebut juga mendapat pengakuan dari pihak-pihak di luar klub, setelah memenangi penghargaan Pemain Muda Terbaik Liga Primer Inggris dan Pemain Muda Terbaik Tahun Ini yang diberikan oleh Asosiasi Pesepakbola Profesional Inggris.

Palmer melanjutkan pengaruh menentukannya pada musim keduanya, ketika ia memberikan tiga assist dalam pertandingan kemenangan atas Wolverhampton, sebelum mencatatkan namanya dalam sejarah Liga Primer Inggris dengan mencetak empat gol pada babak pertama laga melawan Brighton and Hove Albion.

Pemain tersebut juga meninggalkan jejaknya dalam laga-laga terbesar, ketika ia memberikan dua assist dalam kemenangan Chelsea atas Real Betis pada final Liga Konferensi Eropa, lalu mencetak dua gol dan menciptakan satu gol untuk rekannya Joao Pedro pada final Piala Dunia Antarklub melawan Paris Saint-Germain, pada musim panas 2025, sehingga turut mengantar timnya meraih gelar.

Sepanjang musim lalu, Palmer menambahkan 14 kontribusi gol lainnya, termasuk sebuah gol ke gawang Bayern Munich di Liga Champions Eropa, di samping mencetak sebuah hat-trick baru, dan kali ini dalam laga melawan Wolverhampton di kandang lawan.

Palmer memulai musim ini dengan performa yang kuat, setelah mencetak empat gol dan memberikan dua assist dalam tujuh pertandingan pertama tim.



