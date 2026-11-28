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Palmeiras meraih Copa Libertadores untuk keempat kalinya dalam sejarah pada Sabtu. Di Estadio Centenario, Montevideo, klub Brasil itu mengalahkan Estudiantes de la Plata asal Argentina 1-0.

Sebelum pertandingan dimulai, para hadirin mengenang kecelakaan pesawat Chapecoense yang terjadi sepuluh tahun lalu. Sesaat sebelumnya, Fernando Muslera (40), kiper Estudiantes, tidak mampu menahan emosinya saat mendengar lagu kebangsaan Uruguay.

Sepanjang sebagian besar pertandingan, kedua tim tidak menampilkan permainan dengan kualitas teknik tinggi. Peluang jarang tercipta dan kedua tim terkadang tampak sangat tegang.

Palmeiras akhirnya membuka keunggulan tak lama setelah babak kedua dimulai. Pemain tim nasional Kolombia, Jhon Arias, menerima umpan terobosan dari Gabriel Arthur lalu langsung menyundul bola ke arah Ramón Sosa, yang tanpa kawalan menanduknya masuk: 1-0.

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Estudiantes, yang memainkan laga kandangnya hanya sekitar 160 kilometer dari Montevideo, harus mengejar ketertinggalan. Mereka mengancam lewat Guido Carrillo, tetapi sundulannya kurang akurat untuk menaklukkan kiper Carlos Miguel.

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Pertandingan ini sesekali memperlihatkan ciri khas sepak bola Amerika Selatan, dengan pelanggaran keras dan keributan antarpemain. Bola lebih banyak berada di lini tengah, persis seperti yang diinginkan Palmeiras.

Menjelang akhir laga, Estudiantes sempat nyaris menyamakan kedudukan lewat Tomas Palacios. Tendangan volinya melebar setelah mengenai Miguel, sekaligus mengakhiri peluang serius terakhir dalam pertandingan.

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Palmeiras sebelumnya menjuarai kompetisi antarklub terbesar di Amerika Selatan itu pada 1999, serta pada 2020 dan 2021. Mereka kini telah memenangkan Copa Libertadores sebanyak Estudiantes, yang meraihnya pada 1968, 1969, 1970, dan 2009.

Palmeiras, yang akan finis di posisi kedua Série A di belakang juara Flamengo, kini dapat mengalihkan perhatian ke final Copa do Brasil melawan Grêmio pada 6 Desember. Sebelum itu, tim asal São Paulo tersebut akan memainkan laga liga terakhir musim ini di kandang melawan Coritiba, penghuni peringkat ke-12.