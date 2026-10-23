Palmeiras dan Estudiantes akan bertemu di final CONMEBOL Libertadores 2026 setelah aksi heroik dalam adu penalti

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Palmeiras dan Estudiantes de La Plata memastikan tempat di final CONMEBOL Libertadores 2026 setelah melalui adu penalti dramatis di semifinal. Penampilan gemilang dua penjaga gawang, Carlos Miguel dan Fernando Muslera, menjadi penentu terselenggaranya pertemuan bersejarah di Estadio Centenario, Montevideo, pada 28 November.

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Drama adu penalti membuka jalan menuju Montevideo

Dua tim kuat Amerika Selatan, Palmeiras dan Estudiantes de La Plata, akan memperebutkan gelar juara kontinental dalam final CONMEBOL Libertadores 2026 pada 28 November di Estadio Centenario, Montevideo. Kedua semifinal ditentukan lewat adu penalti setelah drama menegangkan pada leg kedua.

Palmeiras menyingkirkan juara 2023 Fluminense dengan skor 5-3 lewat adu penalti setelah kedua tim bermain imbang agregat 2-2. Sementara itu, Estudiantes bertahan dengan sepuluh pemain di Maracana untuk menyingkirkan juara bertahan Flamengo dengan skor 3-2 lewat adu penalti.

Estudiantes, yang telah empat kali menjadi juara, mengincar gelar kelima, sementara Palmeiras asuhan Abel Ferreira memburu gelar keempat.

Penampilan gemilang Muslera di Maracana menebus kekecewaan Piala Dunia

Kiper Estudiantes Fernando Muslera tampil luar biasa melawan Flamengo dengan menggagalkan tiga penalti beruntun dari Jorginho, Lucas Paquetá, dan Bruno Henrique. Kiper Uruguay berusia 40 tahun itu melewati leg kedua tanpa gol, ketika Estudiantes harus bermain dengan sepuluh pemain selama lebih dari 40 menit setelah Baltasar Rodríguez mendapat kartu merah.

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Setelah aksi gemilangnya di Maracana, Muslera mengenang perjalanan emosionalnya menyusul kiprah sulit di Piala Dunia. “Secara pribadi, sepakbola selalu memberi Anda kesempatan lain,” kata Muslera.

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“Dalam adu penalti, kiper punya keuntungan tambahan untuk bisa berkontribusi,” tambahnya, seraya menyinggung “kebahagiaan karena ingin mewujudkan impian, karena mengambil tanggung jawab pada masa-masa baik maupun masa-masa yang tidak begitu baik.”

Ferreira incar gelar Libertadores ketiga bersama Palmeiras

Pelatih kepala Palmeiras Abel Ferreira mencapai final Libertadores keempatnya dalam tujuh musim setelah penyelamatan penentu Carlos Miguel atas penalti Nonato dari Fluminense. Pelatih asal Portugal itu kembali ke Estadio Centenario, tempat ia pernah mengangkat trofi pada 2021.

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Ferreira, yang telah meraih sebelas gelar selama enam tahun menukangi Palmeiras,tetap berfokus pada pencapaian tim ketimbang pencapaian pribadi.

“Rekor, waktu... Bukan itu yang memotivasi saya,” kata Ferreira sebelumnya. “Saya sangat menghormati sejarah Palmeiras; tidak ada yang lebih besar daripada Palmeiras. Saya senang berada di Palmeiras.”

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Dua tim kuat kembali bertemu dalam rivalitas bersejarah sejak 1968 di Uruguay

Laga puncak di Montevideo membawa sejarah kembali ke titik awal: pertandingan ulang final Libertadores 1968, ketika Estudiantes mengalahkan Palmeiras di Estadio Centenario untuk meraih trofi kontinental pertama mereka.

Palmeiras tampil di final kedua secara beruntun setelah menjadi runner-up pada 2025. Mereka mengandalkan kiper Carlos Miguel, yang menggagalkan penalti-penalti penting di perempat-final melawan LDU Quito dan semifinal melawan Fluminense.

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Estudiantes kembali ke final untuk pertama kalinya dalam 17 tahun, dengan target mengulangi keberhasilan mereka pada 2009 di tanah Uruguay.