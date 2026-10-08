Di saat Kylian Mbappe kembali mengalami masalah pada lututnya, dan Vinicius Junior masih mencari performa fisik dan atletis terbaiknya, Jude Bellingham telah memulihkan level yang biasa ia tunjukkan dan menjadi pemain paling konsisten di lini serang Real Madrid.

Trio serang ini masih menjadi harapan besar pelatih Jose Mourinho di dalam Real Madrid, tetapi Bellingham-lah yang saat ini menampilkan performa paling konsisten menurut yang diberitakan surat kabar "Marca".

Hal ini bukan untuk menyoroti kedua rekan setimnya di klub ibu kota, karena musim masih berada di awal dan keduanya akan memiliki peran besar. Namun di sebuah tim yang masih mencari iramanya, Bellingham sudah menampilkan performa istimewa, dan ia melakukannya di Madrid serta bersama timnas Inggris.

Setidaknya itulah yang ditunjukkan oleh angka-angka. Gelandang itu telah mencetak tiga gol dan memberikan dua assist dalam 8 pertandingan resmi bersama Real Madrid, tetapi kontribusi Jude tidak berhenti sampai di situ: akurasi umpannya 91%, merebut bola 52 kali, memenangkan 52 dari 84 duel satu lawan satu, dan memberikan 12 umpan kunci pada fase awal musim ini.

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Mourinho tunjukkan seluruh potensinya





Salah satu kunci pemulihan Bellingham terletak pada posisi yang diberikan oleh Jose Mourinho kepadanya, di mana pelatih asal Portugal itu menggunakan Bellingham sebagai gelandang serang dalam formasi 4-2-3-1 miliknya, dekat dengan gawang dengan kebebasan bergerak di antara lini.

Strategi ini bertujuan untuk mengembalikan salah satu kekuatan utama yang ditunjukkan pemain Inggris itu pada musim pertamanya di Real Madrid: kemampuannya untuk menempatkan diri di dalam kotak penalti dan mengambil keputusan.

Pada musim itu, Bellingham mencetak 23 gol dan menciptakan 13 gol, statistik yang membuatnya menempati peringkat ketiga dalam penghargaan Ballon d'Or.

Kemudian tanggung jawabnya di lini tengah bertambah, ia menghadapi masalah fisik, dan sebuah musim di mana pengaruh ofensifnya menurun. Dan kini, tampaknya Mourinho telah menemukan cara untuk mengembalikan sebagian dari kebebasan itu kepadanya.

Bellingham akan terus menjalankan tugas-tugas defensifnya dan perannya dalam membangun serangan, tetapi posisi utamanya kini lebih maju. Dari sana, ia akan mampu memanfaatkan pergerakan, dribel, dan kemampuannya untuk berada di dalam kotak penalti dengan lebih baik.





Bagaimana jika semuanya berputar di sekitar Bellingham?





Bersama Inggris, rencananya berbeda, tetapi idenya serupa, di mana pelatih Thomas Tuchel berupaya memanfaatkan kepiawaian Bellingham bermain di berbagai posisi, bahkan ia mencobanya sebagai penyerang murni.

Tim pelatih Inggris juga menginginkan tim yang lebih fleksibel, yang memberikan para pemainnya kebebasan untuk mengubah posisi mereka. Hal itu terlihat jelas saat melawan Kroasia, di mana Bellingham berkontribusi pada empat dari tujuh gol Inggris: mencetak satu gol dan menciptakan tiga lainnya.

Roy Keane, legenda Manchester United, adalah salah satu orang yang paling memujinya. Mantan pemain sepak bola itu menyoroti keterampilan Bellingham dalam mengolah bola, tetapi ia secara khusus menitikberatkan pada usaha besarnya tanpa bola dan kemampuannya untuk menginspirasi pemain lain.

Ia berkata kepada stasiun ITV: "Ia bisa menjadi salah satu pemain terbaik sepanjang masa", dan komentar ini mencerminkan penghargaan besar yang didapat Bellingham di Inggris. Ia bukan lagi sekadar bintang muda di Real Madrid, tetapi telah menjadi salah satu pemimpin timnas Inggris yang berupaya membangun masa depannya di sekitarnya, dan di Madrid, perasaan itu tidak jauh berbeda.



