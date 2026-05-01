Presiden FIFA Gianni Infantino menciptakan momen yang mencolok pada Kamis di Kongres FIFA di Vancouver, Kanada. Di hadapan dunia, pria asal Swiss itu mencoba mendamaikan presiden Asosiasi Sepak Bola Palestina dan wakil presiden Asosiasi Sepak Bola Israel, namun rencananya gagal total.

Jibril Rajoub, presiden Asosiasi Sepak Bola Palestina, dan wakil presiden Asosiasi Sepak Bola Israel, Basim Sheikh Suliman, dipanggil ke atas panggung oleh Infantino. Pimpinan FIFA itu berusaha sekuat tenaga agar keduanya bersalaman, namun Rajoub menolak.

Penolakan tersebut tentu saja berkaitan erat dengan perang antara Israel dan Hamas. "Saya tidak bisa berjabat tangan dengan seseorang yang ditunjuk oleh Israel untuk menutupi fasisme dan genosida mereka. Kami menderita," kata Rajoubkepada Infantino, sebelum meninggalkan panggung.

Susan Shalabi, wakil presiden Asosiasi Sepak Bola Palestina, mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap upaya Infantino setelah kongres berakhir. Menurutnya, tindakan Infantino menunjukkan bahwa ia tidak peduli dengan pidato Rajoub, yang sebelumnya meminta Israel untuk tidak mendirikan klub di pemukiman di Tepi Barat.

"Harus berjabat tangan setelah semua yang telah dikatakan, merusak tujuan keseluruhan pidato yang disampaikan Rajoub," kata Shalabi. "Dia menghabiskan sekitar 15 menit untuk menjelaskan kepada semua orang betapa pentingnya aturan-aturan tersebut."

"Bagaimana hal ini dengan mudah dapat menciptakan preseden di mana hak-hak asosiasi anggota dilanggar tanpa malu-malu, dan bahwa kita kemudian hanya akan menyembunyikannya di bawah karpet. Itu sungguh absurd," kata Shalabi.

Rajoub juga angkat bicara setelah acara selesai. "Bagaimana mungkin saya bisa berjabat tangan dengan seseorang yang mewakili pemerintahan fasis dan rasis? Dan bahkan membelanya! Saya rasa saya tidak perlu berjabat tangan dengannya. Dia bukanlah rekan yang layak."

"Saya memahami dan mengakui bahwa federasi Israel memiliki hak untuk menyelenggarakan dan mengembangkan olahraga, tetapi harus dalam batas-batas yang diakui secara internasional. Apakah dia (Suliman, red.) siap mengatakan hal yang sama tentang Palestina...?"