"Paku-paku Neuer memicu kepanikan".. Krisis mendadak menimpa Jerman beberapa jam menjelang laga melawan Paraguay

Tim nasional Jerman menghadapi krisis mendadak beberapa jam sebelum bertanding melawan Paraguay, Senin malam ini, dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Jerman terbang dari markas mereka di negara bagian Carolina Utara menuju Boston, untuk menjalani pertandingan babak 32 besar di Stadion Gillette.

Tim Jerman memasuki pertandingan ini sebagai favorit jelas untuk mengalahkan Paraguay, namun mereka mengalami kekecewaan saat terakhir kali berhadapan dengan tim dari Amerika Selatan.

Menurut surat kabar "The Sun", para pemain Jerman terlambat dalam perjalanan menuju pertandingan babak 32 besar Piala Dunia melawan Paraguay karena salah satu dari mereka lupa membawa paspornya.

Akibatnya, para juara empat kali itu terpaksa duduk di tribun bandara sambil mengutak-atik jari-jari mereka karena salah satu anggota tim, yang tidak disebutkan namanya, meninggalkan dokumennya di belakang.

Menurut surat kabar "Bild", seorang sopir dengan cepat mengantarkan paspor tersebut ke landasan pesawat dan menyerahkannya kepada petugas keamanan.

Hal ini terjadi setelah kiper Manuel Neuer memicu kepanikan di bagian keamanan bandara ketika alat pendeteksi logam mendeteksi paku yang ada di kaki kanannya.

Perjalanan tersebut tidak sepenuhnya lancar seperti yang diharapkan pelatih Julian Nagelsmann menjelang pertandingan sistem gugur yang menentukan.

Namun, para pemain memanfaatkan situasi tersebut sebaik-baiknya, di mana Neuer dan Jamal Musiala menandatangani autograf untuk para penggemar yang berkumpul di bandara.