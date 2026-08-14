Seperti yang terlihat dari perhitungan surat kabar Spanyol as, juara dunia dan Eropa asal Spanyol itu akan membuat klub Catalunya tersebut harus mengeluarkan total 210 juta euro. Jumlah itu berasal dari biaya transfer, komisi agen, gaji, dan bonus.

Media tersebut memperkirakan biaya transfer sebesar 80 juta euro, yang menurut laporan media yang sejalan kabarnya menjadi angka minimal yang diminta ManCity untuk Rodri. Menurut kabar yang beredar, The Skyblues juga telah menolak tawaran terbaru Barca yang disebut berada di angka 64 juta euro.

Sementara itu, tuntutan gaji Rodri kabarnya berada di angka minimal 15 juta euro bersih plus bonus. Jadi, jika pemain berusia 30 tahun itu menandatangani kontrak empat tahun, yang mengingat statusnya meski usianya sudah tidak muda lagi merupakan hal lazim di industri ini, maka akan ada tambahan lebih dari 60 juta euro. Sisa selisih menuju angka dugaan 210 juta euro itu tidak dijabarkan lebih rinci dalam laporan tersebut.

Selain Rodri, Barca kabarnya juga masih terus memburu jasa Julian Alvarez, yang disebut membuat Atletico Madrid meminta 150 juta euro. Karena itu, muncul pertanyaan bagaimana klub yang sudah bertahun-tahun terlilit utang itu bisa membiayai pengeluaran sebesar itu.

Barca: Bagaimana FC Barcelona bisa membiayai pengeluaran sebesar ini?

Di satu sisi, dengan kedatangan Rodri, Frenkie de Jong yang kembali mengalami cedera bisa memilih pergi. Sementara itu, Ferran Torres sedang menuju kepindahan ke PSG. Di sisi lain, dua pemain bergaji besar, Robert Lewandowski dan Marcus Rashford, telah meninggalkan Blaugrana.

Kembalinya Barca ke aturan 1:1 juga membantu. Aturan itu menyatakan bahwa setiap euro yang masuk ke klub bisa diinvestasikan kembali. Sebelumnya, hanya sebagian pemasukan yang boleh kembali digunakan untuk transfer, karena sisanya harus dipakai untuk melunasi biaya gaji yang terlalu tinggi dan utang lainnya.

Selain itu, Camp Nou juga segera kembali mengalirkan uang yang jauh lebih besar ke kas klub. Renovasi stadion itu dijadwalkan rampung sepenuhnya pada akhir 2026 atau awal 2027. Dengan demikian, pendapatan tiket diperkirakan akan meningkat signifikan. Penjualan kursi VIP, yang kini jumlahnya jauh lebih banyak, juga menghadirkan tambahan jutaan euro.

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Selain itu, model bisnis kontroversial berbasis utang juga tetap dipertahankan. Pada Juli, klub mengumumkan bahwa mereka kembali meminjam 105 juta euro dari para investor.

Obligasi semacam itu sudah lama bukan hal langka lagi bagi Barca. Meski demikian, pinjaman tersebut tentu disertai bunga. Uang itu harus dilunasi hingga Oktober 2036. Sampai saat itu, setiap tahun investor, yang sebagian besar berasal dari Amerika Serikat, akan menerima bunga 5,14 persen. Jika dikonversi, nilainya lebih dari lima juta euro per tahun.