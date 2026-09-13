Pakar wasit ungkap kepada Kooora: Apakah Real Madrid layak dapat penalti melawan Vallecano?

Pakar wasit Bruno Paixao mengungkapkan pandangannya soal penalti yang diperoleh Real Madrid melawan Rayo Vallecano dalam pertandingan kedua tim di Liga Spanyol.

Real Madrid kembali ke jalur kemenangan dengan hasil telak 4-1 dalam pertandingan yang digelar tadi malam, Sabtu, di Stadion "Santiago Bernabeu" dalam pekan kelima La Liga.

Pada menit ke-13, Alvaro Carreras, bek Real Madrid, melaju dari sisi kiri dan menyusup ke dalam kotak penalti sebelum akhirnya diadang oleh Florian Lejeune, bek tim tamu.

Wasit asal Spanyol, Victor Verdura, menghadiahkan penalti kepada tim ibu kota, dan Kylian Mbappe berhasil mengubahnya menjadi gol pembuka keunggulan.

Para pemain Rayo Vallecano memprotes keputusan wasit dan meminta agar ia kembali menemui rekannya di ruang teknologi VAR, dengan alasan bahwa bek tersebut tidak menginjak kaki Carreras dengan cara yang layak untuk dijatuhkannya sebuah penalti.

Namun mantan wasit asal Portugal, Bruno Paixao, mengatakan dalam pernyataan khusus kepada Kooora bahwa "keputusan wasit sudah tepat".

Ia menjelaskan, "Carreras menyentuh bola lebih dulu, sementara bek tersebut melakukan pelanggaran yang jelas terhadapnya. Karena itu keputusan wasit sudah benar."

Komite Wasit Spanyol dijadwalkan akan mengungkapkan pandangannya soal situasi kontroversial ini setelah berakhirnya pertandingan-pertandingan pekan kelima La Liga, melalui program mingguan mereka "Tiempo de Revisar".

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Siapa Bruno Paixao?

IMAGO

Bruno Paixao, yang lahir pada 1974, merupakan salah satu mantan wasit Portugal paling menonjol, di mana sepanjang kariernya ia memimpin pertandingan di sejumlah kompetisi bergengsi, di antaranya Liga Portugal, di samping berbagai kompetisi Eropa.

Karier Paixao di dunia perwasitan dimulai pada 1990 dan berlangsung hingga 2018. Ia menjalani pertandingan pertamanya di Liga Utama Portugal pada 1997, sebelum akhirnya menancapkan namanya di kancah lokal dan benua.

Wasit asal Portugal ini memperoleh lencana internasional antara tahun 2004 dan 2012, dan ia juga masuk dalam daftar wasit kategori pertama di UEFA selama musim 2012-2013, sehingga sepanjang kariernya ia turut memimpin pertandingan dalam berbagai kompetisi lokal dan internasional.

Di luar lapangan, Paixao bekerja sebagai insinyur di bidang produksi industri, dan ia memadukan karier profesionalnya dengan pekerjaan panjangnya di dunia perwasitan.

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