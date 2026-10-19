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Al Hilal v Al Hazem - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Diterjemahkan oleh

Pakar wasit ungkap kejutan terkait Al Hilal dan Al Hazem: Ada penalti yang tidak diberikan!

Al Hilal vs Al Hazem
Al Hilal
Al Hazem
Saudi Pro League
G. Martinelli
Arab Saudi
Brasil

Apakah Al Zaeem Diperlakukan Tidak Adil?

Sebuah keputusan wasit dalam laga antara Al Hilal dan Al Hazem, pada pekan kesepuluh Liga Roshn Saudi Pro League, memicu kontroversi baru, setelah mantan wasit internasional Saad Al Kathiri menegaskan adanya penalti yang layak diberikan untuk Al Hilal namun tidak diputuskan oleh wasit, dalam pertandingan yang dimenangkan "Sang Pemimpin" dengan skor 1-0 pada menit-menit akhir.

Al Kathiri, analis perwasitan di surat kabar "Al Jazirah", mengatakan bahwa wasit melakukan kesalahan dengan tidak memberikan penalti untuk Al Hilal pada menit ke-17, usai winger asal Inggris Crysencio Summerville dilanggar di dalam kotak penalti oleh salah satu bek Al Hazem, dengan menganggap bahwa situasi tersebut semestinya menuntut pemberian pelanggaran untuk tim berjulukan Si Biru.

Pakar perwasitan itu menjelaskan bahwa keputusan wasit untuk melanjutkan permainan tidaklah tepat, seraya menunjukkan bahwa bek Al Hazem melanggar Summerville di dalam kotak penalti, yang semestinya menuntut pemberian penalti untuk Al Hilal, yang tengah berupaya membuka keunggulan lebih awal dalam pertandingan.

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Penilaian Al Kathiri tidak berhenti pada keputusan wasit lapangan, karena ia juga mengkritik tidak adanya intervensi teknologi VAR, seraya menegaskan bahwa wasit VAR seharusnya memanggil wasit pertandingan untuk meninjau tayangan melalui layar, agar ia dapat menilai ulang situasi tersebut dan mengambil keputusan yang tepat terkait pemberian penalti.

Catatan dari Al Kathiri ini menambah kontroversi perwasitan dalam laga antara Al Hilal dan Al Hazem, yang menyaksikan berbagai upaya dari tuan rumah sebelum Gabriel Martinelli berhasil mencetak gol kemenangan pada menit ke-89, memberikan Al Hilal tiga poin penting dan menambah koleksi mereka menjadi 24 poin dalam persaingan memperebutkan puncak klasemen Liga Roshn.

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