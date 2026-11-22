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Seorang pakar wasit mengungkapkan pandangannya soal gol pertama Barcelona dalam laga kontra Villarreal di LaLiga, Minggu malam.

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Barcelona meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Villarreal dalam laga yang digelar di Camp Nou pada Minggu malam, dalam lanjutan pekan ke-13 LaLiga.

Tajon Buchanan mencetak gol pertama Villarreal pada menit kelima lewat tembakan keras yang bersarang di gawang Joan Garcia, sebelum Tani Oluwaseyi menggandakan keunggulan lewat sepakan roket pada menit ketujuh.

Gerard Martín memperkecil ketertinggalan lewat gol pertama Barcelona pada menit ke-57. Barca mendapat tendangan sudut yang dieksekusi dengan cepat, lalu umpan silang apik disambut Gerard dengan sundulan keras ke dalam gawang.

Para pemain Villarreal memprotes wasit Alejandro Hernández Hernández, dengan menegaskan bahwa tendangan sudut yang mengawali gol pertama Barcelona itu tidak sah.

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Para pemain bersikeras bahwa tembakan Cancelo membentur tiang lalu keluar lapangan sehingga seharusnya bukan tendangan sudut, dan VAR semestinya turun tangan.

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Iturralde González, pakar wasit untuk harian "AS" dan radio "Cadena SER", menyebut Barcelona mengeksekusi tendangan sudut dengan cepat untuk menghindari peninjauan VAR atas insiden tersebut.

"Saat ini, tendangan sudut memang boleh dieksekusi dengan cepat. Namun, seharusnya tidak demikian. Dan ini tidak akan berubah. Aturan semestinya tidak bisa dilanggar dengan cara seperti ini," ujarnya.

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Kemenangan Dramatis

Dalam salah satu laga paling seru musim ini, Barcelona membalikkan ketertinggalan dua gol dari Villarreal menjadi keunggulan dramatis 3-2 setelah bangkit di babak kedua dengan tiga gol beruntun. Malam tim Catalan itu pun berubah dari mimpi buruk di awal laga menjadi remontada yang mendebarkan di Spotify Camp Nou, dalam lanjutan pekan ke-13 LaLiga.

Barcelona memasuki laga dengan ambisi meraih kemenangan lagi demi memperkuat posisi dalam persaingan perebutan gelar. Namun, mereka langsung terpukul setelah Villarreal mencetak dua gol dalam tujuh menit pertama dengan memanfaatkan kesalahan lini belakang tuan rumah, sebelum Flick memulai misi kebangkitan yang dituntaskan dengan tiga gol di babak kedua.

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Statistik pertandingan menunjukkan dominasi mutlak Barcelona, yang menguasai bola 71 persen berbanding 29 persen milik Villarreal. Barcelona juga melepaskan 29 tembakan, sementara tim tamu hanya empat kali.

Expected goals (xG) Barcelona mencapai 3,22, berbanding hanya 0,16 milik Villarreal. Tuan rumah juga menciptakan delapan peluang emas, sedangkan lawan hanya satu.

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Barcelona mencatatkan sembilan tembakan tepat sasaran, berbanding dua milik Villarreal. Jumlah sentuhan mereka di kotak penalti lawan juga mencapai 48 kali, sementara tim tamu hanya dua kali.

Barcelona mendapatkan sepuluh tendangan sudut dan melepaskan 21 umpan kunci, sedangkan Villarreal tidak memperoleh satu pun tendangan sudut sepanjang laga hingga pembaruan statistik terakhir.

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Laga ini juga disaksikan 59.034 penonton di tribune Spotify Camp Nou, yang menjadi saksi salah satu periode paling seru dalam pertandingan, setelah tim kesayangan mereka berhasil mengubah ketertinggalan dua gol menjadi keunggulan 3-2.

Dengan demikian, Barcelona menampilkan permainan menyerang yang luar biasa di babak kedua. Mereka menolak menyerah pada pukulan di awal laga dan sukses membalikkan keadaan atas Villarreal berkat penampilan gemilang Pedri, Fermín, dan Yamal. Kemenangan dramatis ini membuat selisih mereka dengan pesaing di puncak klasemen, Real Madrid, kembali menjadi 3 poin dalam persaingan LaLiga.