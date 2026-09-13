Pakar wasit Bruno Paixao mengungkapkan pendapatnya soal penalti yang diperoleh Real Madrid saat menghadapi Rayo Vallecano dalam pertandingan kedua tim di Liga Spanyol.

Real Madrid kembali ke jalur kemenangan dengan kemenangan besar berskor 4-1 dalam pertandingan yang digelar Sabtu malam kemarin di Stadion "Santiago Bernabeu" pada pekan kelima La Liga.

Pada menit ke-13, Alvaro Carreras, bek Real Madrid, melaju dari sisi kiri dan menerobos masuk ke kotak penalti, sebelum Florian Lejeune, bek tim tamu, melakukan intervensi.

Wasit Spanyol Victor Verdura menunjuk titik penalti untuk tim Los Blancos, dan Kylian Mbappe berhasil mencetak gol pembuka dari titik tersebut.

Para pemain Rayo Vallecano memprotes keputusan wasit dan meminta wasit untuk kembali merujuk rekannya di ruang teknologi video asisten wasit, dengan alasan bek tersebut tidak menginjak kaki Carreras dengan cara yang layak dihukum penalti.

Namun mantan wasit Portugal, Bruno Paixao, mengatakan dalam pernyataan khusus kepada Kooora bahwa "keputusan wasit sudah tepat".

Ia menjelaskan, "Carreras memainkan bola lebih dulu, sementara bek tersebut melakukan pelanggaran yang jelas terhadapnya. Karena itu keputusan wasit sudah benar."

Komite Wasit Spanyol dijadwalkan akan mengungkapkan pendapatnya soal insiden kontroversial ini setelah rangkaian pertandingan pekan kelima La Liga berakhir, melalui program mingguannya "Waktu Peninjauan".

Baca juga:

Khusus untuk Kooora: Pakar wasit mengejek keputusan penalti Mbappe: Kita tidak sedang bermain bola basket!

Siapa Bruno Paixao?

IMAGO

Bruno Paixao, yang lahir pada 1974, merupakan salah satu mantan wasit Portugal paling terkemuka, di mana ia memimpin sejumlah pertandingan di berbagai kompetisi ternama sepanjang kariernya, di antaranya Liga Portugal, di samping berbagai kompetisi Eropa.

Karier Paixao sebagai wasit dimulai pada 1990 dan berlanjut hingga 2018. Ia memimpin pertandingan pertamanya di Liga Utama Portugal pada 1997, sebelum akhirnya menorehkan namanya di kancah lokal maupun benua.

Wasit Portugal itu meraih lisensi internasional antara 2004 dan 2012. Ia juga masuk dalam kategori wasit elit UEFA sepanjang musim 2012-2013, sehingga ia berpartisipasi memimpin pertandingan di berbagai kompetisi lokal dan internasional sepanjang kariernya.

Di luar lapangan, Paixao bekerja sebagai insinyur di bidang produksi industri, dan ia memadukan karier profesionalnya dengan pekerjaannya yang panjang di dunia perwasitan.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

