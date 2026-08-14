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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Diterjemahkan oleh

Pakar wasit mengakhiri kontroversi seputar penalti kedua Al-Hilal ke gawang Al-Faisaly

Al Hilal vs Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
Saudi Pro League
Arab Saudi

Apa yang terjadi?

Laga Al Hilal melawan Al Faisaly, pada Jumat malam ini, dalam rangkaian pertandingan pekan pertama Liga Roshn Saudi, diwarnai keputusan wasit yang memicu kontroversi, setelah wasit pertandingan menetapkan tendangan penalti untuk keuntungan "Sang Pemimpin" selama jalannya laga.

Keputusan wasit tersebut datang setelah pemain profesional asal Belanda, Crysencio Summerville, terjatuh di dalam kotak penalti Al Faisaly, usai mengalami hadangan dari bek tim lawan, sehingga wasit langsung menunjuk titik penalti.

Pemain asal Portugal, Ruben Neves, bertindak sebagai eksekutor tendangan penalti, dan berhasil menyelesaikannya dengan sangat cemerlang, menempatkan bola ke dalam gawang Al Faisaly, sehingga memberikan Al Hilal gol penting dalam pertandingan.

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Keputusan penetapan tendangan penalti tersebut menimbulkan sejumlah tanda tanya, terutama dengan adanya keraguan mengenai keabsahan penetapan pelanggaran itu, sehingga perhatian pun tertuju pada para pakar perwasitan untuk menyelesaikan perdebatan seputar keputusan yang diambil wasit pertandingan.

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Dari sisinya, Saad Al Kathiri, pakar perwasitan sekaligus analis saluran Al Jazeera Saudi, menuntaskan perdebatan mengenai momen tersebut, dengan menegaskan bahwa keputusan wasit menetapkan tendangan penalti sudah benar, dan tidak ada hal yang mengharuskan untuk membatalkannya.

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Al Kathiri berkata: "Penetapan tendangan penalti untuk penyerang Al Hilal pada menit ke-27 merupakan keputusan yang benar dari wasit setelah adanya hadangan yang jelas dari bek Al Faisaly di dalam kotak penalti", sehingga ia pun menegaskan keabsahan keputusan wasit dalam momen yang memicu perdebatan selama pertandingan.

Perlu diingat bahwa gol pertama Al Hilal juga datang dari tendangan penalti yang dieksekusi dengan sangat cemerlang oleh pemain asal Prancis, Karim Benzema.

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