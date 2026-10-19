Mantan wasit internasional Saad Al-Kathiri mengakhiri perdebatan yang muncul seputar keabsahan gol Al-Ahli ke gawang Al-Feiha, setelah pemain asal Ukraina Artem Bondarenko mencetak gol pada detik-detik terakhir babak pertama, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Senin malam, dalam rangkaian pekan kesepuluh Liga Roshn Saudi, yang berakhir dengan kemenangan "Al-Raqi" dengan skor 3-2.

Al-Kathiri, analis perwasitan di surat kabar "Al-Jazirah", menegaskan bahwa keputusan wasit untuk mengesahkan gol tersebut sudah benar, serta menekankan tidak adanya alasan bagi para pemain Al-Feiha untuk memprotes momen terjadinya gol pada menit 47:23, meskipun hanya ditambahkan dua menit sebagai waktu tambahan untuk babak pertama.

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Momen tersebut memicu protes dari para pemain Al-Feiha, setelah gol itu tercipta setelah melewati waktu tambahan yang diumumkan, karena para pemain menganggap bahwa wasit seharusnya meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama sebelum bola masuk ke gawang, yang kemudian memicu perdebatan tentang keabsahan keputusan wasit.

Namun, peraturan sepak bola memberi wasit kewenangan untuk menambah waktu tambahan yang telah diumumkan, karena waktu yang ditunjukkan oleh wasit keempat merupakan batas minimum waktu tambahan, bukan durasi final yang tidak boleh dilampaui. Wasit dapat memperpanjangnya untuk mengganti waktu yang hilang selama permainan, yang berarti bahwa mencetak gol setelah berakhirnya dua menit yang diumumkan tidak serta-merta membuatnya tidak sah.

Gol Bondarenko hadir untuk memberi Al-Ahli dorongan penting dalam pertandingan yang penuh keseruan, setelah pemain asal Ukraina itu berhasil mencetak dua gol, sementara Firas Al-Buraikan mencetak gol kedua melalui tendangan penalti, dalam laga yang membuat "Al-Raqi" mampu meraih tiga poin meskipun Al-Feiha berupaya untuk bangkit dalam skor.

Dengan demikian, pendapat Al-Kathiri mendukung keputusan wasit untuk mengesahkan gol Al-Ahli, serta menolak protes yang dilontarkan para pemain Al-Feiha terkait waktu terjadinya gol. Gol tersebut kembali menyoroti salah satu detail perwasitan penting dalam sepak bola, yaitu bahwa waktu tambahan yang diumumkan tidak selalu menjadi patokan yang mengikat untuk meniup peluit tanda berakhirnya babak.