Pakar perwasitan, Mohamed Kamal Reesha, menyampaikan pendapatnya mengenai insiden-insiden perwasitan dalam laga Al Nassr melawan Al Ettifaq, yang berlangsung malam ini, di Liga Roshn Saudi.

Al Nassr membalikkan ketertinggalan dua gol dari tuan rumah Al Ettifaq, menjadi kemenangan dramatis dengan skor 3-2, setelah bermain dengan sepuluh pemain sejak menit ke-12, dalam pertandingan penuh drama pada pekan ketiga Liga Roshn Saudi.

Al Alami menghadapi ujian berat usai kartu merah bagi kiper mereka, Bento, namun mereka bangkit di babak kedua dan meraih remontada bersejarah, sehingga lolos dari jebakan yang ditimbulkan kipernya sendiri dan pulang membawa tiga poin.

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Dari sisinya, pria asal Mesir, Mohamed Kamal Reesha, analis perwasitan surat kabar "Al Riyadiyah", menegaskan adanya kesalahan dalam eksekusi tendangan bebas yang berujung pada kartu merah bagi pemain Brasil, Bento Matheus, kiper Al Nassr.

Wasit Mohammed Al Huwaish menetapkan pelanggaran terhadap Salem Al Najdi, bek kiri Al Nassr, yang dieksekusi dengan cepat oleh Ryan Mmaee, sayap Al Ettifaq, ke arah rekannya Moussa Dembélé, yang telah melewati lini pertahanan Al Ashfar dan bergerak sendirian sebelum dilanggar oleh Bento di sekitar area penalti, sehingga wasit mengusir kiper Brasil itu dengan kartu merah langsung pada menit ke-12.

Mengenai eksekusi pelanggaran itu, Reesha berkata: "Seandainya Al Huwaish menghentikan permainan untuk mengeluarkan kartu kuning kepada Al Najdi, pemain Al Ettifaq tidak akan diizinkan melanjutkan permainan dengan cepat, tetapi wasit tidak melakukannya sehingga Mmaee berhak mengeksekusi pelanggaran itu langsung ke arah rekannya Dembélé".

Ia menambahkan: "Kesalahannya terletak pada eksekusi pelanggaran yang dilakukan pemain Al Ettifaq saat bola dalam keadaan bergerak, padahal seharusnya bola diam terlebih dahulu sebelum dilanjutkan, dan wasit seharusnya memperhatikan hal itu. Sementara ruang teknologi video tidak memiliki kewenangan untuk turut campur dalam pelanggaran prosedural semacam ini, adapun keputusan kartu merah adalah benar karena Bento menghalangi pemain Al Ettifaq dari peluang mencetak gol yang jelas".

Reesha juga menyoroti insiden perwasitan lain yang terjadi pada menit ke-38 pertandingan di dalam kotak penalti Al Ettifaq, dengan menunjukkan intervensi Turki Al Baljoush, kiper tim asal wilayah timur itu, secara tidak sah terhadap pemain Portugal, Cristiano Ronaldo, penyerang Al Nassr, saat berduel memperebutkan umpan silang dari tendangan sudut.

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Analis tersebut menjelaskan insiden itu dengan berkata: "Bek Al Ettifaq berhasil menjangkau umpan silang dan menghalaunya dengan kepala, sementara upaya kiper gagal lalu ia bertabrakan dengan Ronaldo dan menjatuhkannya. Menurut saya ada kelalaian dari kiper, dan seharusnya teknologi video memanggil wasit untuk menetapkan tendangan penalti".