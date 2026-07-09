Pakar wasit asal Spanyol: Tidak ada tendangan penalti untuk Mesir saat melawan Argentina... dan intervensi VAR tidak mengejutkan saya

Pertandingan antara Argentina dan Mesir, di babak 16 besar Piala Dunia 2026, menjadi saksi salah satu momen paling kontroversial, setelah gol Mustafa Zico—yang seharusnya membawa timnas Mesir unggul 2-0—dibatalkan dengan alasan adanya pelanggaran sebelumnya terhadap Nicolás Taliafico.

Timnas Mesir sempat unggul di babak pertama berkat gol Yasser Ibrahim pada menit ke-15, setelah ia menyundul bola ke gawang dengan cara yang membuat Emiliano “Dibo” Martínez hanya bisa menyaksikan bola itu masuk ke gawang.

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Pada menit ke-60, Stadion Mercedes-Benz meledak dalam sorak sorai setelah "Zico" mencetak gol kedua untuk Mesir, namun wasit Prancis François Létexier membatalkannya setelah meninjau tayangan ulang video (VAR), dan memutuskan pelanggaran sebelumnya yang dilakukan Marwan Attia terhadap Lisandro Martínez.

Dalam program “Carrusel Deportivo”, yang disiarkan melalui jaringan“Cadena SER” Spanyol, pakar wasit Eitoralde González berkomentar mengenai insiden antara Attia dan Martínez: “Bagi saya, itu adalah pelanggaran yang bisa diputuskan wasit secara langsung jika ia mau, tetapi saya tidak terkejut jika VAR ikut campur.”

Ia melanjutkan: “Saya sudah pernah mengomentari hal ini sebelumnya. Di Piala Dunia ini, mereka ingin VAR sangat intervensif, dan kita melihatnya sekarang; inilah sepak bola yang ingin mereka bawa kepada kita.”

González memang telah memperingatkan bahwa VAR di turnamen ini akan “sangat intervensif,” dan hal itu memang terjadi. Tidak terlalu sering di babak penyisihan grup, tetapi jelas terjadi di babak gugur, menurut “Cadena SER”.

Sementara itu, mantan bintang Spanyol, Kiko Narváez, menunjukkan kemarahannya yang sangat besar selama siaran, dan berkata:“Ini bukan sepak bola,” merujuk pada gol Mesir yang dianulir.

Sedangkan pembawa acara, Dani Garido, berpendapat bahwa gol yang dianulir itu adalah “gol terindah di Piala Dunia 2026”, dengan menganggap bahwa gerakan Haitham Hassan mirip dengan gerakan yang dilakukan oleh Lionel Messi, saat melawan Kroasia di semifinal Piala Dunia Qatar (3-0).

Apakah Mesir layak mendapat tendangan penalti?

Meskipun kebobolan gol kedua yang dicetak oleh “Zico” pada menit ke-67, Argentina berhasil membalikkan keadaan dari ketertinggalan menjadi kemenangan dengan skor (3-2), berkat gol-gol yang dicetak oleh Cristian Romero pada menit ke-79, Lionel Messi pada menit ke-83, dan Enzo Fernández pada menit ke-92.

Setelah gol ketiga Argentina, para pemain timnas Mesir menuntut agar diberikan tendangan penalti untuk Mohamed Salah.

Namun, menurut Eitoraldi González, tidak ada pelanggaran yang layak dihukum dalam insiden yang diprotes oleh timnas Mesir, karena “tidak ada injakan pada (kaki) Salah”.

Timnas Mesir juga menuntut penalti karena adanya tarikan yang dilakukan oleh Mac Allister terhadap Hamdi Fathi di dalam kotak penalti, namun analis wasit juga menilai hal itu tidak layak mendapat sanksi, dan berkata:“Dia meletakkan tangannya di atasnya, tetapi bola tidak ada di sana. Ini bukan wewenang VAR.”



