Mantan hakim internasional Saad Al-Kathiri, analis perwasitan untuk surat kabar "Al-Jazirah" Arab Saudi, membuka berkas keputusan-keputusan wasit kontroversial dalam laga Al Ahli Arab Saudi melawan Al Wasl Uni Emirat Arab, setelah ia menegaskan bahwa salah satu pemain klub Emirat tersebut layak diganjar kartu merah selama pertandingan, akibat tindakannya terhadap Saleh Abu Al-Shamat, winger "Al-Raqi".

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Al-Kathiri menjelaskan bahwa insiden itu terjadi pada menit ke-40, ketika pemain Al Wasl, Sofiane, meletakkan tangannya di mulutnya saat berbicara dengan Abu Al-Shamat, sebuah tindakan yang disertai ucapan kasar kepada pemain Al Ahli tersebut, menurut penilaian pakar perwasitan itu, yang menganggap apa yang terjadi termasuk dalam kategori perilaku tidak sportif dan layak diganjar kartu merah.

Analis perwasitan itu menilai bahwa wasit asal Qatar, Abdulrahman Al-Jassim, semestinya mengambil keputusan yang lebih tegas dalam kasus ini, terutama karena insiden tersebut tidak sebatas perbincangan antara dua pemain, melainkan berkaitan dengan perilaku yang menurut Al-Kathiri melanggar aturan disiplin di dalam lapangan.

Al-Kathiri mengatakan bahwa pemain Al Wasl itu layak dikartu merah, dengan menegaskan bahwa meletakkan tangan di mulut dan melontarkan ucapan kasar kepada Abu Al-Shamat merupakan perilaku tidak sportif, dan wasit seharusnya menangani insiden itu sesuai dengan ketentuan peraturan, alih-alih membiarkan pemain tersebut tetap berada di dalam lapangan.

Di sisi lain, pakar perwasitan itu memuji peran wasit video assistant, dengan menegaskan bahwa VAR telah menjalankan tugasnya ketika memanggil wasit untuk meninjau kasus tersebut di layar, namun Abdulrahman Al-Jassim tidak mengambil keputusan yang tepat setelah meninjau tayangan itu, menurut pendapatnya.

Al-Kathiri menutup penilaiannya dengan menegaskan bahwa tidak dikeluarkannya kartu merah merupakan keputusan yang berpengaruh pada jalannya pertandingan, dengan menganggap insiden tersebut membutuhkan intervensi wasit yang tegas. Pernyataan-pernyataan ini kembali memicu polemik seputar jalannya laga Al Ahli dan Al Wasl, yang diwarnai ketegangan dan keributan antarpemain, di tengah tuntutan agar regulasi diterapkan secara jelas terhadap tindakan-tindakan semacam itu.