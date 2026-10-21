Pakar perwasitan, Medhat El-Houfi, menegaskan bahwa gol Al Ahly ke gawang El Qanah adalah sah, seraya menjelaskan bahwa asisten wasit melakukan kesalahan dalam menangani permainan tersebut, setelah ia tidak bergerak menuju tengah lapangan usai mengangkat bendera, suatu tindakan yang seharusnya menegaskan pengesahan gol tersebut.

El-Houfi mengatakan, dalam pernyataannya pada program «El Defender» yang dipandu oleh jurnalis Dr. Ahmed El-Bakry melalui saluran Al Shams Al Zarqaa, bahwa hakim garis seharusnya memberi isyarat bahwa gol itu sah dan bergerak cepat ke tengah lapangan sebagai tanda jelas pengesahan bola tersebut, seraya menegaskan bahwa kegagalannya melakukan hal itu turut menyebabkan kebingungan yang menyertai permainan tersebut.

Pakar perwasitan itu menambahkan bahwa para wasit menghadapi tekanan besar di tengah hasil-hasil negatif yang diraih Al Ahly dan Zamalek, yang bisa berdampak pada keputusan-keputusan mereka di dalam lapangan dan menyebabkan kebingungan dalam sejumlah situasi perwasitan.

Medhat El-Houfi menegaskan bahwa dari sisi perwasitan gol tersebut sah, seraya menekankan bahwa seharusnya ada penegasan yang jelas dari wasit teknologi video «VAR» dan wasit utama untuk menyelesaikan situasi tersebut dan menghindari kontroversi yang muncul seputar permainan itu.

Perlu diingat bahwa pertandingan tersebut berakhir dengan hasil imbang 3-3.