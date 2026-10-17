Pakar perwasitan meluapkan kemarahan setelah gol Betis dianulir: Ini bukan sepak bola!

Pedro Martin, analis perwasitan dalam program "Tiempo de Juego" di radio "COPE", melancarkan serangan keras terhadap keputusan membatalkan gol Giovani Lo Celso, pemain Real Betis, saat menghadapi Barcelona. Ia menilai bahwa penghitungan handball terhadap Cucho Hernandez, meski terjadi sekitar 15 detik sebelum tendangan gol tersebut, mencerminkan adanya kekeliruan dalam penerapan regulasi perwasitan.

Laga Real Betis melawan Barcelona menyaksikan polemik luas setelah wasit Ricardo de Burgos Bengoetxea membatalkan gol yang dicetak Lo Celso pada babak pertama, usai dipanggil oleh ruang teknologi video asisten "VAR" untuk meninjau kemungkinan adanya handball pada Cucho Hernandez selama proses membangun serangan. Alhasil, tim Andalusia itu kehilangan gol yang akan memberi mereka hasil seri pada momen penting dalam pertandingan.

Martin mengatakan bahwa persoalannya terletak pada anggapan wasit bahwa handball tersebut merupakan bagian dari serangan yang sama yang berakhir dengan terciptanya gol, meski ada jeda waktu antara kedua kejadian itu. Ia pun menyatakan ketidakpuasannya terhadap cara penerapan aturan dalam kasus-kasus seperti ini.

Analis perwasitan itu menambahkan: "Masalahnya, wasit menganggap handball itu disengaja, dan bahwa itu terjadi dalam rangkaian gerakan yang sama yang berakhir dengan gol. Apa yang terjadi dalam kasus-kasus handball sudah menjadi lelucon, dan hari itu giliran Betis yang mengalaminya."

Martin melanjutkan kritiknya terhadap regulasi, menegaskan bahwa berulangnya keputusan seperti ini memunculkan pertanyaan soal sejauh mana konsistensi penerapannya. Ia berkata: "Masalah dari semua ini adalah regulasinya harus ditinggalkan, itu saja. Beberapa waktu lalu, orang-orang tidak memprotes handball yang dihitung terhadap Porto. Kita tidak bisa menerima handball-handball seperti ini dihitung dengan cara demikian, baik keputusannya menguntungkan kita maupun merugikan kita, karena ini bukan sepak bola."

Analis tersebut menegaskan bahwa bola berada dalam kendali Cucho Hernandez, namun ia menolak penghitungan handball yang terjadi jauh sebelum gol Lo Celso, dengan menambahkan: "Itu handball dan bola berada dalam kendali Cucho Hernandez, tapi kamu tidak bisa menghitung handball 15 detik sebelum gol."