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Pakar menjelaskan kepada Kooora: Mengapa wasit El Clasico menolak memberikan penalti untuk Real Madrid?

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
LaLiga
Spanyol

Baixao Menganalisis Insiden-Insiden Utama El Clasico

Mantan wasit asal Portugal, Bruno Paixao, menjelaskan alasan di balik keputusan wasit Juan Martinez Munuera untuk tidak memberikan penalti bagi Real Madrid atas Barcelona dalam laga El Clasico.

Real Madrid menang dengan skor 2-1 atas Barcelona di Stadion "Camp Nou", pada Minggu malam kemarin, dalam pekan kesepuluh Liga Spanyol.

Kylian Mbappe dan Alejandro Balde berebut bola di kotak penalti Barcelona pada menit ke-70, saat bola mengenai tangan bek Barca.

Meski Mbappe menuntut penalti, wasit pertandingan menolak dan memerintahkan permainan dilanjutkan.

Mengenai momen ini, Bruno Paixao mengatakan, dalam pernyataan kepada Kooora, pada Senin hari ini, "Saya tidak melihat alasan apa pun untuk memberikan penalti."

Ia menambahkan, "Kedua pemain sedang berebut bola, dan bola mengenai tangan pemain Barcelona secara tidak sengaja. Tidak ada pelanggaran dalam situasi ini."

Pada momen lain di menit ke-38, Marc Cucurella mencoba menghentikan Lamine Yamal, tetapi bintang muda Barca itu terjatuh ke tanah.

Pakar perwasitan asal Portugal itu mengomentari momen tersebut dengan mengatakan, "Karena situasi ini terjadi di tengah lapangan, di mana ada bek-bek lain, keputusannya adalah tendangan bebas."

Ia melanjutkan, "Situasi ini tidak layak mendapat kartu kuning."

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