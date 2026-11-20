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Seorang pakar perwasitan melontarkan pernyataan yang sangat mengejutkan. Ia menegaskan bahwa wasit asal Argentina, Facundo Tello, mengabaikan kartu merah untuk salah satu pemain Al-Ahli dalam laga klasik melawan rival tradisional mereka, Al-Nassr, di Liga Roshn Saudi.

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Al-Ahli menang 3-1 atas Al-Nassr dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada Jumat malam di Stadion Al-Inma, Jeddah, dalam pertandingan tunda pekan kesembilan Liga Roshn.

Menit ke-61 diwarnai dua insiden yang memicu kontroversi. Penyerang Al-Nassr, Abdullah Al-Hamdan, melancarkan tekel keras terhadap bek Al-Ahli asal Brasil, Roger Ibanez, sebelum kemudian dibalas dengan tekel yang sama kerasnya oleh rekan senegara Ibanez, Wenderson Galeno.

Wasit asal Argentina itu memutuskan memberikan kartu kuning kepada Al-Hamdan dan Galeno atas tekel keras mereka. Namun, keputusan tersebut tidak disetujui oleh mantan wasit asal Mesir, Mohamed Kamal Risha.

Dalam pernyataannya kepada harian Saudi "Al-Riyadiyah", Risha mengatakan: "Pemain Brasil itu (Galeno) seharusnya langsung diusir keluar lapangan, karena ia melakukan tekel dengan bagian bawah sepatu, menggunakan kekuatan berlebihan ke kaki Al-Hamdan dan tanpa ada perebutan bola."

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Ia menambahkan: "(Wasit) hanya mengeluarkan kartu kuning untuk Galeno, dan memberikan kartu kuning yang memang layak kepada Al-Hamdan atas tekelnya terhadap Roger Ibanez beberapa detik sebelumnya. Seandainya Tello meniup peluit setelah pelanggaran pertama, Galeno tidak akan melakukan pelanggaran kedua."

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Jika pendapat ini benar, bisa dikatakan bahwa wasit asal Argentina itu memengaruhi hasil pertandingan, terlebih skor saat itu masih imbang 1-1 sebelum Al-Ahli berhasil mencetak dua gol yang memastikan kemenangan mereka di laga klasik tersebut.

Gol kedua tercipta pada menit ke-71 lewat penalti yang memicu kontroversi saat diberikan.

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Bek Al-Ahli asal Turki, Merih Demiral, menerima umpan silang di dalam kotak penalti. Penyerang Al-Nassr, Abdullah Al-Hamdan, berusaha mengejarnya, tetapi bek Turki itu terjatuh dan meminta penalti.

Awalnya, wasit asal Argentina itu mengabaikan protes para pemain Al-Ahli, sebelum kemudian meninjau tayangan VAR untuk melihat insiden tersebut dari dekat, lalu memberikan penalti untuk Al-Ahli.

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Penyerang Al-Ahli asal Inggris, Ivan Toney, tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia maju sebagai eksekutor dan melepaskan tembakan keras ke sisi kanan kiper asal Brasil, Bento, yang gagal menjangkaunya. Gol itu menjadi gol kedua tim asal Jeddah tersebut pada menit ke-71.

Pukulan telak datang pada menit ke-75, ketika gelandang Al-Ahli asal Armenia, Eduard Spertsyan, mengirim umpan silang dari sepak pojok yang disambut sundulan bek asal Brasil, Roger Ibanez, ke dalam gawang. Gol itu menjadi gol ketiga tim asal Jeddah tersebut.

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Para pemain Al-Ahli berhasil menguasai jalannya permainan pada sisa waktu pertandingan dan memberikan kemenangan berharga bagi tim mereka di laga klasik ini.

Kemenangan ini membuat Al-Ahli mengoleksi 24 poin dan menempati peringkat keempat klasemen Liga Saudi, tertinggal 4 poin dari Al-Nassr yang tertahan di angka 28 poin di peringkat ketiga.