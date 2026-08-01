Igor Paixão masuk dalam daftar pendek Leeds United. Hal ini dilaporkan jurnalis transfer Santi Aouna pada Sabtu di X. Namun, ada banderol harga yang sangat tinggi untuk winger Brasil milik Olympique Marseille tersebut.

Menurut Aouna, sudah ada kontak antara Marseille dan manajemen mantan penyerang Feyenoord itu. Kabarnya, Paixão saat ini berada di urutan ketiga dalam daftar pendek yang digunakan Leeds United.

Frank McCourt, pemilik Marseille, tidak ingin melepas pemain sayap itu begitu saja dan meminta setidaknya 50 juta euro. Leeds United saat ini memikirkan angka antara 30 hingga 35 juta euro.

Masih harus ditunggu apakah klub Premier League itu dalam waktu dekat akan mengajukan tawaran untuk Paixão, yang masih terikat kontrak selama empat musim lagi di Prancis selatan. Transfermarkt menaksir nilai pasarnya saat ini sebesar 35 juta euro.

Leeds United sebenarnya sudah meminati pemain Brasil itu pada musim lalu dan siap mengeluarkan lebih dari 30 juta euro untuknya. Namun pada akhirnya Marseille yang berbisnis dengan Feyenoord dengan nilai 30 juta euro, di luar bonus.

Sejauh ini, Paixão mencatatkan enam gol dan lima assist di Ligue 1 bersama Marseille. Di Liga Champions, ia mampu mencetak empat gol, ditambah satu assist.

Mantan pemain Feyenoord itu berada dalam performa terbaiknya pada fase awal Liga Champions musim lalu. Ia mencetak dua gol melawan Ajax, yang dihajar Marseille dengan skor 4-0.