"Pahlawannya adalah Son"... Skandal memalukan yang mengguncang kamp pelatihan Korea Selatan di Amerika

Meskipun tim nasional Korea Selatan berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor 2-1 dalam laga pembuka Piala Dunia 2026, suasana di dalam tim tetap diwarnai ketegangan yang sangat tinggi akibat insiden yang dianggap "memalukan" oleh para pemain, setelah kapten tim Son Heung-min menjadi sasaran.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", kontroversi ini muncul setelah beredarnya sebuah video yang memperlihatkan sekelompok jurnalis Korea Selatan mengejek Son dalam percakapan sampingan yang suaranya terekam secara tidak sengaja. Salah satu dari mereka berkata, "Dia bersikap seperti tentara hanya karena dia kapten," sementara yang lain menambahkan, "Dia belum menyelesaikan wajib militernya sepenuhnya."

Rekaman tersebut memicu kemarahan luas di dalam kamp tim nasional, yang menganggap pernyataan tersebut sebagai penghinaan terhadap simbol nasional.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa para pemain dan staf teknis mengungkapkan ketidakpuasan mereka atas pelanggaran terhadap kapten mereka, terutama karena dinas militer dianggap sebagai suatu kehormatan dalam budaya Korea Selatan.

Menanggapi insiden tersebut, Asosiasi Sepak Bola Korea memutuskan untuk menerapkan "strategi diam", dengan membatalkan semua konferensi pers kecuali yang diwajibkan oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).

Laporan tersebut menambahkan bahwa krisis semakin memanas setelah para pemain menolak berbicara kepada media, sebelum diadakan sesi rekonsiliasi di mana ketiga jurnalis yang terlibat bertemu dengan pelatih Park untuk menyampaikan permintaan maaf resmi, yang diterima.

Namun, kasus ini masih memicu perdebatan luas di Korea Selatan, di tengah kabar pengunduran diri pejabat humas tim.

Timnas Korea Selatan berharap dapat segera mengatasi krisis ini dan fokus pada pertandingan berikutnya melawan Meksiko pada hari Jumat, dalam putaran kedua babak penyisihan grup.