Pahlawan yang membawa Spanyol lolos: Saya tidak pernah membayangkan hal ini bahkan dalam mimpi terindah saya

Pedro Porro, bek tim nasional Spanyol, mengungkapkan kegembiraannya yang luar biasa atas lolosnya “La Roja” ke final Piala Dunia, setelah berhasil mengalahkan Prancis dengan skor 2-0 di semifinal, dalam pertandingan yang digelar di Stadion Dallas pada Selasa malam.

Setelah Spanyol membuka skor pada menit ke-22 melalui tendangan penalti yang dieksekusi oleh Mikel Oyarzabal, Boro berhasil memastikan kemenangan dengan mencetak gol kedua pada menit ke-58 setelah berhadapan satu lawan satu dengan kiper Prancis, Mike Maignan, dan dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan tersebut.

Dalam pernyataannya setelah pertandingan yang dilansir surat kabar Spanyol “AS”, Boro menggambarkan perasaannya setelah kemenangan tersebut: "Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan; sejujurnya, saya tidak pernah membayangkan hal ini bahkan dalam mimpi terindah saya. Saya sangat senang dengan semangat yang ditunjukkan tim sejak awal; kami telah melakukan semua yang harus kami lakukan. Kami menghadapi tim yang sangat tangguh. Prestasi ini merupakan hasil kerja sama seluruh tim, dan saya ingin mengucapkan selamat kepada semua orang."

Mengenai keunggulan Spanyol dalam pertandingan ini berkat gaya bermain khasnya, Boro berkomentar: “Kami sangat menyadari bahwa penguasaan bola adalah kunci yang akan membawa kami lebih dekat ke babak final. Prancis terkenal dengan serangan baliknya, dan menghentikan serangan itulah kuncinya.”

Ia juga menyinggung permintaannya untuk diganti selama pertandingan dengan mengatakan: “Hal-hal seperti ini biasa terjadi dalam pertandingan; saya tidak mampu lagi melanjutkan permainan (karena kelelahan). Namun, sederhananya, prestasi ini milik semua orang, milik seluruh 26 pemain dalam skuad. (Marcos) Llorente juga sudah siap dan siaga untuk turun bermain.”

Dia menutup pembicaraan tentang pertandingan final dengan mengatakan: “Kita lihat saja apakah saya bisa bermain atau tidak. Saat ini, saya bisa bilang bahwa tubuh saya benar-benar kelelahan. Yang kami butuhkan sekarang hanyalah istirahat dan pemulihan.”