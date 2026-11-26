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Peraih treble bersama Manchester United, Henning Berg, kembali menghadapi Juventus sebagai pelatih Omonia pada Kamis. Ia antusias menguji tim asal Siprus itu di Turin. Namun, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengingatkan para pemainnya agar tidak meremehkan Omonia, sekaligus memastikan Jeff Ekhator dan Andrea Cambiaso akan menjadi starter.

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Spalletti tuntut fokus, Berg antusias kembali ke Turin

Pelatih Juventus Luciano Spalletti meminta para pemainnya menghilangkan ketegangan tanpa kehilangan konsentrasi menjelang laga Liga Europa UEFA melawan Omonia pada Kamis. Tim itu dilatih mantan bek Manchester United Henning Berg. Semasa bermain di Old Trafford, Berg tiga kali menghadapi Juventus di Liga Champions. Salah satunya pada leg pertama semifinal 1998/99, ketika cedera ligamen lutut membuatnya absen dari laga final United dalam keberhasilan mereka meraih treble. Berg menyambut tantangan untuk menguji tim asal Siprus itu di Turin.

“Kami senang berada di sini hari ini dan menghadapi Juventus, tim yang berkualitas. Ini pengalaman bagi kami. Kami akan berusaha bermain sebaik mungkin,” kata Berg. Namun, Spalletti menegaskan Juventus tidak boleh meremehkan Omonia, yang berbahaya lewat serangan balik: “Omonia mengoleksi enam poin di klasemen dan berada di posisi ketiga liga domestik mereka. Mereka punya pemain-pemain yang mau berlari dan kuat dalam serangan balik... Kami tidak boleh menganggap enteng satu sesi latihan pun, apalagi pertandingan Liga Europa.”

Getty Images

Spalletti pastikan Ekhator dan Cambiaso menjadi starter

Juventus belum terkalahkan dalam 15 laga kandang terakhir di Liga Europa dan telah meraih 10 poin dari empat pertandingan fase liga. Meski begitu, Spalletti mengakui masih sesekali melihat para pemainnya tampil tegang. Untuk menambah kekuatan fisik di lini serang bersama Nick Woltemade, yang tengah tampil apik dengan tiga gol dan dua assist dalam empat penampilan di kompetisi Eropa, Spalletti memastikan penyerang Jeff Ekhator dan bek Andrea Cambiaso akan menjadi starter.

“Kami perlu bermain dengan lebih rileks. Pada beberapa kesempatan, saya masih melihat mereka tampak sedikit tegang,” jelas Spalletti. “[Jeff] Ekhator akan bermain besok... Kekuatan fisik bukan hanya soal mencetak gol, melainkan juga memberi pilihan saat pertandingan menjadi tidak rapi atau berlangsung ketat. [Andrea] Cambiaso akan bermain besok. Dia seorang profesional yang serius... Saya sepenuhnya percaya kepadanya.”

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Neto puji semangat di ruang ganti, Yildiz terus pulih

Spalletti juga menegaskan Juventus tidak akan mengambil risiko sedikit pun terhadap penyerang Kenan Yildiz yang cedera. Ia mengatakan: “Pemulihan [Kenan] Yildiz? Berjalan sangat baik. Kami perlu memberinya ruang dan menunggu saat yang tepat tanpa mengambil risiko.” Sementara itu, kiper Norberto Neto memuji semangat yang ia rasakan bersama Guglielmo Vicario dan Carlo Pinsoglio setelah menerima panggilan Juventus untuk menghidupkan kembali kariernya.

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“Melihat tekad para pemain ini membuat kami ikut bersemangat. Itu sangat positif... Kami harus berjuang untuk menemukan keseimbangan dan konsistensi,” kata Neto. “Ketika Juventus menghubungi saya, saya sedang menunggu sesuatu yang masuk akal bagi karier saya. Hidup memberi saya kesempatan ini dan saya sangat senang.”

Rekor bersejarah beradu di Turin

Juventus memasuki pertandingan kelima dengan mempertahankan rekor kemenangan 100 persen atas klub-klub Siprus. Mereka memenangi ketujuh pertemuan sebelumnya, termasuk empat kemenangan atas Omonia pada 1977/78 dan 1999/00.

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Namun, Omonia asuhan Berg memiliki rata-rata usia sebelas pemain starter tertua di kompetisi musim ini, yakni 29 tahun 347 hari. Mereka akan mengandalkan para pemain berpengalaman untuk mencoba menghentikan rekor tak terkalahkan Spalletti di kompetisi Eropa.