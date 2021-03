'Pahlawan Terbesar!' - Reaksi Atas Kepergian Sergio Aguero Dari Manchester City

Striker Argentina itu telah mencetak 181 gol di Liga Primer bagi The Citizens namun akan hengkang pada musim panas ini.

Sergio Aguero telah mengumumkan akan berpisah dengan Manchester City pada akhir musim 2020/21 ini dan hal tersebut memicu luapan reaksi dari para pemain dan fans di seluruh Inggris.

Pemain berusia 32 tahun itu telah meninggalkan jejak yang begitu mewah di Liga Primer Inggris hingga bahkan para rival pun menyadari pengaruh yang ditimbulkannya, dengan bintang Manchester United, Marcus Rashford mengatakan pada Senin (29/3) bahwa bintang asal Argentina itu "sangat dekat dengan puncak" dari semua penyerang terhebat yang pernah ada.

Aguero menempati urutan keempat dalam daftar sejarah pencetak gol terbanyak di Liga Primer dan kerap kali mencetak gol-gol krusial, termasuk gol kemenangan liga yang dramatis pada 2012. Ia bisa menambah prestasinya sebelum pergi dengan membantu City menjuarai Liga Champions pertama mereka.

Apa yang mereka katakan tentang Aguero?

Very close to the top. Just look at his record — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) March 29, 2021

When you hear Aguero is leaving the Premier League 💔 https://t.co/PNZrxQ3oTf — Goal (@goal) March 29, 2021

To the 1 n only SERGIO AGUERO thankyou for all the good times you brought to our club you absolute LEGEND good luck in the future LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) March 29, 2021

Sergio Aguero at Man City



👕 384

⚽️ 257



🏆🏆🏆🏆 Premier League

🏆 FA Cup

🏆🏆🏆🏆🏆 EFL Cup

🏆🏆🏆 Community Shield pic.twitter.com/VLV4uIT9HW — Goal (@goal) March 29, 2021

I think he did ok in the end 😂😂. What a player he has been for city — Charlie Adam (@Charlie26Adam) March 29, 2021

I’ve just heard the news 💔



I can’t thank Aguero enough for the last 10 years 🐐 — Ryan (@bernardooooV3) March 29, 2021

Quality player. He will be missed in the prem #Aguero pic.twitter.com/3KvxeFvO1v — AFC Paul (@GunnerPaul25) March 29, 2021

The best Premier League striker of the Past decade!

We opponents will miss you, Thanks for the memories legend. #Aguero pic.twitter.com/d0oQvblQPJ — SAKAZET (@Rakabuba39) March 29, 2021

This man, this man is our greatest hero and deserves all our praise and all our thanks for what have been the best 10 years in success for this club, what a legend he has and always will be. sad day for #ManchesterCity.

keep being amazing #Aguero https://t.co/kFh1I8l4rX — Kieran Greenwood (@KieranCityDaily) March 29, 2021

Apa kata Aguero?

"Kepuasan dan kebanggan yang besar tetap ada pada saya karena telah bermain dengan Manchester City selama sepuluh musim penuh - tidak biasa bagi pemain profesional di zaman sekarang ini," tulisnya di media sosial.

"Sepuluh musim dengan pencapaian besar, di mana saya mampu menjadi pencetak gol bersejarah dan menjalin ikatan yang tidak bisa dihancurkan dengan semua orang yang mencintai klub ini - mereka semua akan selalu ada di hati saya."