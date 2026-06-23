Pahlawan sepanjang masa... Ronaldo mengikuti jejak Messi dengan rekor baru yang bersejarah





Cristiano Ronaldo, kapten tim nasional Portugal, mengikuti jejak rivalnya asal Argentina, Lionel Messi, setelah memecahkan rekor baru dalam ajang Piala Dunia.

Timnas Portugal berhadapan dengan timnas Uzbekistan, hari Selasa ini, di Stadion Houston, dalam pertandingan putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Pada menit keenam pertandingan, Ronaldo mencetak gol pertama Portugal ke gawang timnas Uzbekistan, setelah dengan cerdik menyarangkan umpan silang dari João Cancelo ke dalam gawang, sebelum menambah gol kedua pada menit ke-39, melalui situasi satu lawan satu dengan kiper.

Ronaldo pun menjadi pemain tertua yang mencetak gol untuk timnas Portugal dalam sejarah Piala Dunia, pada usia 41 tahun dan 138 hari, mengungguli Pepe yang sebelumnya memegang rekor ini sejak Piala Dunia 2022, pada usia 39 tahun dan 283 hari.

“El Don” menambahkan pencapaian bersejarah ini ke prestasi lainnya, yaitu sebagai pemain termuda yang mencetak gol untuk timnas Portugal dalam sejarah Piala Dunia, di mana ia mencetak gol pertamanya di Piala Dunia 2006 pada usia 21 tahun dan 132 hari.

Menurut jaringan statistik “Opta”, Ronaldo adalah bintang ketiga yang memegang dua gelar sebagai pemain tertua dan termuda yang mencetak gol untuk timnas negaranya dalam sejarah Piala Dunia, di antara tim-tim yang memiliki lebih dari satu pemain yang mencetak gol.

Michael Laudrup adalah yang pertama mencapai prestasi ini bersama timnas Denmark, sebelum disusul oleh legenda Argentina Lionel Messi, dan kemudian Ronaldo.



