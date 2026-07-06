Pahlawan Piala Dunia Vozinha masih bisa melakukan transfer yang sangat spektakuler di usia 40 tahun

Inter Miami “sangat tertarik” pada Vozinha, demikian dilaporkan oleh media Portugal, Record. Kiper berusia 40 tahun itu saat ini berstatus bebas transfer.

Pahlawan Piala Dunia asal Cape Verde ini, yang berhasil mempertahankan skor imbang 0-0 melawan Spanyol berkat sejumlah penyelamatan gemilang, tidak kekurangan peminat.

Pemain yang telah 92 kali membela timnas ini sangat diminati oleh klub milik David Beckham. Meskipun klub tersebut belum mengajukan tawaran, kesepakatan bisa segera tercapai.

Vozinha memang tidak terikat kontrak dengan klub mana pun sejak hengkang dari Chaves di Portugal, sehingga ia bebas menandatangani kontrak di mana pun ia mau.

Jika transfer ini terwujud, ia akan bermain bersama Casemiro, Luis Suarez, Jordi Alba, dan Lionel Messi. Ia bahkan baru saja berhadapan dengan Messi pada Jumat lalu di babak 16 besar Piala Dunia.

Dalam pertandingan tersebut, Vozinha juga melakukan sejumlah penyelamatan gemilang, namun itu belum cukup. Setelah 120 menit pertandingan, Argentina terbukti lebih unggul dengan skor 3-2 atas negara Afrika tersebut.

Vozinha tiba-tiba menjadi terkenal di seluruh dunia setelah penampilannya yang heroik melawan Spanyol. Dalam beberapa hari, jumlah pengikutnya di Instagram melonjak dari 25.000 menjadi lebih dari 25 juta.