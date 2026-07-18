Pahlawan Piala Dunia Vozinha, di usia 40 tahun, berpeluang melakukan transfer menarik ke klub dengan gelar juara terbanyak

Colo Colo, klub yang telah 34 kali menjadi juara Chili, telah mengajukan tawaran kepada Vozinha, demikian dilaporkan Fabrizio Romano pada Sabtu. Pahlawan Piala Dunia asal Cape Verde ini tidak kekurangan peminat.

Kiper asal Cape Verde ini, yang berhasil mempertahankan skor imbang 0-0 melawan Spanyol berkat sejumlah penyelamatan gemilang, tidak kekurangan minat dari klub lain; sebelumnya telah diketahui bahwa Inter Miami juga tertarik pada kiper berusia 40 tahun tersebut.

Vozinha memang tidak terikat kontrak dengan klub mana pun sejak hengkang dari Chaves di Portugal, sehingga ia bebas menandatangani kontrak di mana pun ia mau. Selain Colo Colo, beberapa klub Amerika Selatan lainnya juga telah menyatakan minat padanya.

Namun, pihak Vozinha tidak terkesan dengan tawaran dari Chili tersebut dan telah mengajukan tawaran balasan. Kini tinggal menunggu langkah apa yang akan diambil Colo Colo.

Berkat penampilannya yang luar biasa di Piala Dunia, Cape Verde berhasil lolos ke babak berikutnya. Di babak 16 besar pun, Vozinha kembali menunjukkan beberapa penyelamatan gemilang, namun itu belum cukup. Setelah 120 menit pertandingan, Argentina terbukti lebih unggul dengan skor 3-2 atas negara Afrika tersebut.

Vozinha tiba-tiba menjadi terkenal di seluruh dunia setelah penampilannya yang heroik melawan Spanyol. Dalam beberapa hari, jumlah pengikutnya di Instagram melonjak dari 25.000 menjadi lebih dari 25 juta.